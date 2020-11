Wide ContentPlaceholder

Petri Kettusen salibandyura alkoi 80-luvulla koulun liikuntatunneilta tutuilla letkumailoilla.­

Urheilu | Salibandy

Aina aitiopaikalla

Petri Kettunen, 50, on ollut aina aitiopaikalla, kun salibandy on noussut reilussa 30 vuodessa liikuntatuntien leikistä isojen areenoiden huippu-urheiluksi. Joensuun urheilutalolta alkanut ura on vienyt maailmanmestariksi. Uudessa työssä pitäisi myös pohtia mihin suuntaan salibandy kehittyy.

