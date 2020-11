Mastersin harjoituksissa nähtiin velhomainen hole-in-one, jota on ehditty jo kutsua kaikkien aikojen golflyönniksi

Jon Rahmin Masters-harjoitukset ovat sujuneet mainiosti, sillä hän löi jo toisen hole-in-onen.

Golfin maailmanlistan kakkosen, espanjalaisen Jon Rahmin harjoitukset Masters-turnausta varten Augusta National -kentällä sujuvat mallikkaasti.

Rahm löi jo maanantaina yhden hole-in-onen eli yhdellä lyönnillä pallo reikään, mutta tiistaina myös kamerat olivat paikalla, kun Rahm teki yhden golfhistorian hämmästyttävimmistä hole-in-one-lyönneistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tiistaina 26-vuotissyntymäpäiviään viettänyt Rahm teki 16. reiällä Mastersin harjoitusten perinteisiin kuuluvan lyönnin. Ideana on lyödä siten, että pallo ylittää lammen pomppimalla sen pinnalla mahdollisimman monta kertaa.

Rahmin lyönnillä pallo pomppasi lammen pinnalta kolme kertaa, mutta ennen muuta pallo myös meni suoraan reikään. Pallo oli liikkeessä kaikkiaan 20 sekuntia.

Normaalisti harjoituksia olisi ollut seuraamassa tuhansia katsojia, mutta koronaviruspandemian takia yleisöä ei Mastersissa tai sen harjoituksissa ole. Koronaviruksen takia turnaus myös siirtyi keväältä syksyyn.

Rahmin uskomattoman lyönnin näki paikan päällä vain muutama ihminen, jotka kylläkin riemuitsivat tapauksesta. Rahm itsekin iloitsi lyöntiään antaumuksella, ja hänen harjoituskaverinsa Rickie Fowler nauroi hillittömästi.

Myös sosiaalisessa mediassa lyöntiä on hämmästelty. Sitä on nimitetty kaikkien aikojen golflyönniksi, hulluimmaksi asiaksi missään urheilussa ja Rahmin on kutsuttu velhoksi.

Golfin Masters-turnaus alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaina. Ruutu+ näyttää turnauksen erillismaksuisena palveluna.