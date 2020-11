Leksandin valmentaja Björn Hellkvist vakuuttaa, että erotuomari perusteli jäähyä koronavirukseen liittyvällä etäisyydellä.

Ruotsin kiekkoliigassa annettiin tiistai-iltana jäähy, jonka Leksandin valmentaja Björn Hellkvist väittää olleen ”koronajäähy”. Hellkvistin mukaan myös ottelun erotuomari perusteli jäähyä riittävän etäisyyden puuttumisella, kertoo Aftonbladet.

Tilanteessa Leksandin Carter Camper ja Färjestadin Sebastian Erixon nujakoivat, ja molemmille lätkäistiin kahden minuutin jäähy epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Ruotsin liigan erotuomari Tomas Thorsbrink arvelee Aftonbladetille, että kyseessä oli väärinymmärrys.

”Kyseessä oli ’kukkotappelu’ eivätkä he suostuneet lopettamaan. Tuloksena oli epäurheilijamainen käytös, ja kyse on samasta säännöstä, joka meillä on ollut useita vuosia. Oli koronaa tai ei, siitä tulee jäähy. Luulen kyseessä olleen väärinymmärrys.”

Hellkvist on vahvasti eri mieltä. Hän väittää edelleen, että erotuomari perusteli jäähyä sillä, että pelaajat eivät pitäneet etäisyyttä toisistaan.

”Ennen kolmannen erän alkua erotuomari sanoi minulle, että jäähy tuli, koska he eivät pitäneet etäisyyttä koronasta huolimatta. Siinä ei ollut väärinymmärrystä.”

Hellkvistin mukaan tapaus on käsittämätön.

”Jos pelaamme koronaetäisyyksillä, kyseessä on parodia.”

Itse ottelun Färjestad voitti maalein 3–2.