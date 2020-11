Kimi Räikkönen tapasi Pietro Magnanin Imolan osakilpailun yhteydessä.

Italialainen Pietro Magnani fanittaa Kimi Räikköstä. Hän ehti odottaa 14 vuotta, että lopulta tapasi Räikkösen. Se tapahtui formula ykkösten Imolan osakilpailun yhteydessä reilu viikko sitten.

”Puhuit luultavasti meille enemmän kuin toimittajille ja se oli suuri kunnia. Kiitokset Kimi, yksi suurimmista unelmistani on toteutunut”, Magnani kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Magnani julkaisi Instagramissa useita kuvia tapaamisesta. Kuvasarjassa on ensin kuva Magnanin käsivarresta, jossa on Räikkösen tussilla tekemä nimikirjoitus. Seuraavassa kuvassa nimikirjoitus on jo tatuoituna käsivarressa.

Räikkösen suosio Italiassa selittyy paljolti sillä, että Räikkönen ajoi vuosia italialaisessa Ferrari-tallissa ja voitti myös F1-maailmanmestaruuden vuonna 2007 Ferrarilla.

Nykyisin Räikkönen ajaa Alfa Romeo -tallissa. Vaikka tallin nimessä on italialainen automerkki, talli on alunperin sveitsiläinen Sauber. Alfa Romeo on myös Ferrarin kumppanuustalli ja käyttää Ferrarin moottoreita.

Magnanin Räikkönen-tapaamisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV.