Yksinpurjehtija Ari Huusela sai keskiviikon vastaisena yönä esimakua sitä, mitä hänellä on edessään Vendée Globe -kisassa maapallon ympäri.

Rankka yö päättyi siihen, että tuulen suunta kääntyi muutamassa sekunnissa sata astetta, jolloin Huuselan veneelle tuli vahingossa vastakäännös.

”Olin kyljelläni veneen kanssa ja purjeet olivat aluksen toisella puolella. Putosin itse ylälaidalta alalaidalle ja tavarat tulivat perässä. Pääsin ulos veneestä ja aloin purkaa tilannetta. Oli aika draamaa ja jännittävää, kun aallot löivät veneen yli”, Huusela raportoi HS:lle puhelimitse.

Tilanne olisi voinut muuttua pahaksi, mutta painava köli piti Imoca 60 -luokan purjeveneen pystyssä.

”Pahinta on, jos merellä tulee knockdown. Tämä on vasta alkusoittoa, mitä Etelämeren tuulissa on ehkä tulossa”, Huusela sanoi.

Knockdownissa vene kaatuu sivulle päin murtuvan aallon voimassa, ja masto voi osui mereen.

”Nyt on rauha maassa. Siivoan sotkuja ja keräilen tavaroita”, Huusela kertoi noin 200 merimailin, noin 370 kilometrin päästä Espanjan pohjoiskärjestä.

Veneen nokka oli suunnattu lounaaseen. Vauhtia oli noin kymmenen solmua, eli runsaat viisi metriä sekunnissa.

Ari Huusela navigoimassa.­

Huuselan mukaan oli nähtävissä, että Kanariansaarilta nousee paha matalapaine, joka on kehittymässä trooppiseksi myrskyksi.

”Se on hiipumassa pois kolmen päivän päästä. Koetan suunnata venettä enemmän länteen. Muuten mieli on hyvä ja vene toimii.”

Huusela kertoi olevansa vähän väsynyt, kun unet jäivät yöllä lyhyiksi 15–45 minuutin nokosiksi.

”Yritän nyt levätä, tankata ja kerätä voimia. Aallokko keikuttaa vieläkin venettä ikävästi, muttei enää hakkaa. En voi vieläkään käsittää, kuinka pitkälle matkalle olen lähtenyt”, Huusela sanoi.

Vendée Globe -purjehdus alkoi sunnuntaina Les Sables d’Olonnen satamakaupungista Biskajanlahdelta. Huusela oli keskiviikkona iltapäivällä 33 kipparin joukossa sijalla 28.

Huusela arvioi kiertävänsä maapallon Kap Hornin kautta 100–120 päivässä. Matkaa maaliin on vielä yli 44 000 kilometriä.

Kilpailun etenemistä voi seurata Vendee Globen verkkosivuilta. Kilpailun voittajaa odotetaan maaliin Ranskaan 80 päivän kuluttua, jopa aiemmin.