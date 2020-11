Yhteistyö ulottuu uuden sopimuksen myötä vuoteen 2023.

Jääkiekkoliigan kuopiolaisseura KalPa jatkaa päävalmentajansa Tommi Miettisen sopimusta, seura kertoi keskiviikkona. Miettisen, 44, kaksivuotisen jatkosopimus jatkuu kevääseen 2023 saakka.

Miettinen pelasi 14 kautta Liigaa ja viimeinen kausi oli 2012–2013, jonka jälkeen hän siirtyi yhdellä loikalla KalPan apuvalmentajaksi. Miettinen voitti Suomen mestaruuden Turun Palloseurassa 1999.

Liigan lisäksi Miettinen pelasi kuusi kautta Ruotsin korkeimmalla tasolla ja puolitoista Sveitsissä.

KalPan päävalmentajaksi Miettinen nostettiin viime kaudeksi. Koronan päättämällä kaudella Miettisen KalPa sijoittui kymmenenneksi. Tämän kauden KalPa on aloittanut kuudella voitolla yhdeksästä pelistä.

”Olen todella tyytyväinen ja kiitollinen, että seura osoittaa luottamustaan minulle tällä tavalla ja on tyytyväinen antamaani työpanokseen. On ilo nähdä, että seura on tyytyväinen siihen, mihin suuntaan toimintaa viedään ja mikä minun ajatukseni on tulevaisuuden KalPasta”, Miettinen sanoi.

”Minulla ei ole kiire mihinkään. Minulle itselleni täällä päävalmentajana jatkaminen oli selkeä ykkösvaihtoehto.”