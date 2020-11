Pituus on merkittävä ja kiehtova asia monilla elämänaloilla. Sitä se on myös golfissa, jossa se liitetään ennen muuta pallon lentämään matkaan.

Lyöntien pituus on kestopuheenaihe kaikilla tasoilla, huippupelaajista aloitteleviin harrastajiin.

Nyt lyöntipituus on huippugolfissa jopa poikkeuksellisen vahvasti pinnalla, kun alkamassa on keväältä syksyyn siirtynyt major-kilpailu Masters.

Siitä pitää huolen maailmanlistalla kuudentena oleva amerikkalainen Bryson DeChambeau, josta on tullut todellinen ilmiö. Syy on se, että 27-vuotias DeChambeau lyö palloa pidemmälle kuin muut ja on onnistunut sitä kautta nostamaan tulostasoaan entisestään.

Kovin näyttö siitä tuli syyskuussa, kun DeChambeau voitti ylivoimaisesti edellisen major-kilpailun US Openin. Sitä pidettiin jopa vallankumouksellisena suorituksena.

Vielä vuosi sitten DeChambeau oli olemukseltaan melko normaalivartaloinen pelaaja, joka tunnettiin lempinimellä ”hullu tiedemies”. Tämä liittyi siihen, että entinen fysiikan opiskelija oli poikkeuksellisen kiinnostunut kaikesta golfiin liittyvästä datasta ja ylipäätään numeroista.

Bryson DeChambeau tammikuussa 2019.­

DeChambeau oli tunnettu myös siitä, että hän ärsytti monia kilpakumppaneita ja yleisöäkin poikkeuksellisen hitaalla pelaamisellaan. Toki hän oli jo tuolloin maailmanlistalla kymmenen parhaan joukossa.

Nyt 186-senttisellä DeChambeaulla on painoa noin sata kiloa, vuoden takaiseen verrattuna 20 kiloa enemmän – ja enemmän voimaa. Hän muistuttaa amerikkalaisen jalkapallon lihaskimppuja. Avauslyönnit ovat pidentyneet yli 25 metriä.

Lihasmassan kasvattaminen alkoi viime syksynä. Tulokset näkyivät konkreettisesti koronatauon jälkeen, kun DeChambeau nostatti kohua pommittamalla kilpailuissa parhaimmillaan reilusti yli 300 metrin mittaisia avauslyöntejä.

Avauslyönneistä näkee maallikkokin, että niissä hän panee valtavasti voimaa peliin. Ne ovat suorastaan raivokkaita.

Yhdysvaltojen PGA-kiertueen tilastoissa DeChambeau oli viime kaudella draivien eli avauslyöntien pituustilaston ykkönen. Sama on tilanne alkaneella kaudella, jolla hänen mitatut avauslyöntinsä ovat kantaneet keskimäärin 315 metriä.

Viime vuoden lopulla alkanut lihasmassan kasvattaminen oli DeChambeaulta tietoinen valinta. Hän tuli siihen tulokseen, että lyöntipituuden kasvattamisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

”Lyöminen pidemmälle on ehdottomasti helpompi tapa pelata”, DeChambeau sanoi tiistaina medialle.

Huippugolfissa onkin jo puhuttu paljon siitä, että DeChambeaun temppu muuttaa ja uudistaa koko lajia, ja siihen hän on sanonut pyrkivänsäkin.

”Tavoitteeni on innostaa golfarien uutta sukupolvea ajattelemaan eri tavalla ja menemään kentälle pommittamaan. Augusta voisi olla siihen oikea paikka”, DeChambeau sanoi The New York Timesille.

Parhaimmillaan Euroopan pääkiertueella pelannut Antti Ahokas on kerännyt viime aikoina golfin ystävien keskuudessa kiitosta ja arvostusta major-kilpailujen tv-lähetysten asiantuntijana selostaja Antti Vaalaksen rinnalla.

Ahokkaan mielestä DeChambeaun jäljittelijöitä on jo näkyvissä huippupelaajien joukossa.

”US Open oli sellainen juttu, että siinä itsekin viimeistään hyväksyin ja tajusin, että kyllä tämä tulee muuttamaan lajin tulevaisuutta ja on jo muuttanutkin”, Ahokas sanoo.

Hän viittaa muun muassa siihen, että monet huippupelaajat ovat raportoineet sosiaalisessa mediassa esimerkiksi mailanpään nopeuden kehittymisestä.

”Tässä on huomattu se, että kun lyö pidemmälle, ei tarvitse välttämättä lyödä väylälle. Tärkeintä on lyödä oikeaan sektoriin.”

Ahokkaan mielestä DeChambeaun temppu ei olisi ollut mahdollinen vaikkapa 20 vuotta sitten, koska silloin ei ollut käytettävissä nykyisen kaltaisia laitteita, jotka mittaavat lyöntejä ja tarjoavat niistä hetkessä kaiken oleellisen datan.

Nykyisin jokaisen huippupelaajan harjoitusvälineisiin kuuluukin lyöntianalysaattori, joita on jo markkinoilla useita eri merkkejä.

”Tämä DeChambeaun tapaus kertoo nykyajasta, että tässäkin lajissa on aiempaa enemmän mukana mittareita, dataa ja tiedettä. Tämä ei ole mutu-tuntumalla tehty juttu, vaan hän on huolella tutkinut sitä pitkään, ja sitten teki päätöksen.”

Ahokas toivoo, että golf ei kehity liikaa ”murjomiseksi”, koska hänen mielestään kyse on taito- ja olosuhdepelistä.

US Openissa DeChambeaun voitto ei perustunut vain pitkiin lyönteihin, vaan hän onnistui mainiosti myös lähestymislyönneissään ja puttaamisessa.

”Toivoisin, että golf ei perustu tulevaisuudessa pelkkään voimaan. Pitää muistaa, että maailman huiput ovat muutenkin taitavia. He vain lisäävät kapasiteettiinsa lyöntimittaa, mikä tuo peliin suoraan eri ulottuvuutta.”

Monet vedonlyöntitoimistot pitävät DeChambeauta Mastersin voittajasuosikkina.

”Tämä Bryson-ilmiö on pikkaisen ylihypetetty. Hän on tuonut golfille paljon ja on kuuma pelaaja. Masters ja muutkin majorit ovat kuitenkin aina vähän erilaisia kilpailuja. Jos hän pystyy noudattamaan pelisuunnitelmaansa ja sää sallii sen, niin silloin hänellä on etulyöntiasema. Augustassa kakkoslyönti on edelleen tärkein, ja ilman hyvää puttaamista ei pärjää missään”, Ahokas sanoo.

Nyt 84. Mastersin alkaessa puheenaiheeksi mediassa on noussut myös se, miten kilpailun jokavuotinen areena, legendaarisena pidetty Augusta National onnistuu niin sanotusti pitämään puolensa DeChambeaun pitkiä avauksia vastaan.

Kenttää on vuosien saatossa pidennetty, ja nyt sen väylien yhteispituus on noin 6 800 metriä. Harjoituskierroksilta on jo kuultu hämmästyttäviä tietoja DeChambeaun mailavalinnoista.

Esimerkiksi 520 metrin mittaisella 8. väylällä (par 5) DeChambeaun on nähty lyövän kakkoslyöntinsä viheriölle rautaseiskalla.

DeChambeau on myös väläytellyt mahdollisuutta ottaa kilpailussa käyttöön draiveri, jonka varsi on 48-tuumainen eli sääntöjen salliman maksimin pituinen. Huippupelaajat käyttävät yleensä pisimmässä mailassa vartta, joka on 6–9 senttimetriä lyhyempi.

Käytännössä pidempi varsi tekee lyömisestä epävarmempaa, vaikeammin toistettavaa eikä takaa lisää pituutta.

Tiistaina DeChambeau kertoi kokeilleensa 48-tuumaista draiveria ensimmäisen kerran kentällä edellisenä päivänä.

”Olen kokeillut ainakin kolmea tai neljää erilaista vartta, ja tämä oli toistaiseksi lupaavin. En odottanut, että se toimisi, mutta niin tapahtui. En ole sataprosenttisen varma, otanko sitä kisaan. Yritän tulla nopeammaksi ja vahvemmaksi päivä päivältä. Nyt lyön pidemmälle kuin US Openissa”, DeChambeau sanoi medialle.

DeChambeaun lihasmassan kasvattaminen hurjalla voimaharjoittelulla ja jopa 5 000–6 000 kilokalorin päivittäisellä energiatankkauksella on herättänyt myös pahoja puheita hänen selkänsä takana.

The New York Timesin mukaan dopingepäilyt ovat tullet myös DeChambeaun ja hänen meritoituneen fysiikkavalmentajansa Greg Roskopfin korviin.

”Kun näkee tuollaisia muutoksia, syntyy epäily steroidien käytöstä. Mutta voin vakuuttaa, että hän ei ole käyttänyt steroideja. Tiedän, että tämä nostattaa kulmakarvoja, mutta oikeastaan otamme sen kohteliaisuutena, koska se on todiste prosessin onnistumisesta. Ja Bryson on sanonut, että hänet voi testata koska tahansa”, Roskopf sanoi The New York Timesille.

Golfin Masters-turnaus pelataan torstaista sunnuntaihin. Ruutu+ näyttää turnauksen erillismaksuisena palveluna.