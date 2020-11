Ronaldo on nyt tehnyt 102 maajoukkuemaalia.

Portugalin jalkapallon suuri poika Cristiano Ronaldo lähestyy vääjäämättömästi maajoukkuepelien maaliennätystä. Keskiviikkona Ronaldo pääsi Lissabonissa pelatussa ottelussa Andorraa vastaan kentälle vasta ottelun viime minuuteilla, mutta onnistui silti maalinteossa.

Ronaldon 85. minuutilla viimeistelemän maalin jälkeen hänelle on koossa 102 maajoukkuemaalia. Iranilaisen Ali Daein ennätys on 109 osumaa. Malesian Mokhtar Dahari on tilastokolmonen 86 maalilla.

Ronaldolla, 35, todettiin 13. lokakuuta koronatartunta, eikä hän voinut pelata Kansojen liigan ottelussa Ruotsia vastaan. Lauantaina Portugali kohtaa liigassa Ranskan, joka hävisi keskiviikkona Suomelle.

Hallitseva Euroopan mestari Portugali voitti Andorra-ottelun 7–0.