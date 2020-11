Lauantaina Suomeen saapunut ukrainalaisurheilijoiden ryhmä antoi seitsemän positiivista koronatulosta maahantulotesteissä.

Vuokattiin lauantaina saapuneesta 52 ukrainalaisurheilijan ryhmästä on paljastunut koronatartuntojen rypäs. Joukkue saapui Suomeen lauantaina, ja maahantulotesteistä paljastui keskiviikkona seitsemän tartuntaa.

Koko joukkue on määrätty kahden viikon karanteeniin ja positiivisen testin antaneet viikoksi eristykseen.

Marraskuun alussa Vuokattiin tuli Ukrainasta samankokoinen joukkue, josta löytyi neljä koronapositiivista tulosta. Tästä ryhmästä 36 ihmistä on karanteenissa.

Kaikki testatut ovat olleet oireettomia.

Maahan saapuneilta edellytettiin 72 tuntia ennen matkaa otettu puhdas testitulos. Suomessa joukkueet ovat olleet ”urheilijakuplassa”, joten tartuntojen leviäminen joukkueiden ulkopuolelle on Kainuun soten mukaan vähäinen.

Ukrainalaisryhmien tulo Vuokattiin on keskeytetty varotoimena.

”Vaikka Vuokatissa käytettävät varotoimet koronaturvallisuuden varmistamiseksi ovat tiukat, tässä tilanteessa tämä on ainoa vaihtoehto”, Vuokatin urheiluopiston toimitusjohtaja Veikko Halonen perusteli ukrainalaisiin kohdistettua rajoitusta Kainuun soten tiedotteessa.

Tartuntojen määrä yllätti Kainuun pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin.

”On ilmeistä, että joko lähtöpään testaus on tekemättä asianmukaisesti tai uskomaton epäonni on kohdannut joukkueita, koska yli kymmenen prosentin testipositiivisuus on poikkeuksellista”, Koukkari totesi.

”Emme tämän tiedon valossa voi pitää ukrainalaisten lähtötestausta luotettavana, ja lisäksi tilastollisesti on ilmeistä, että joukkueessa voi olla lisää oireettomia viruksen kantajia. Tämän vuoksi olemme välittömästi tehneet karanteeni- ja eristyspäätökset tartuntojen leviämisen estämiseksi.”

Vuokatti on tällä hetkellä vikkaimpia hiihtolajien keskuksia maailmassa, sillä maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn urheilijat kilpailevat Rukalla marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Ampumahiihdon maailmancup käynnistyy puolestaan samana viikonloppuna Kontiolahdella.

Useiden maiden urheilijat ovat kokoontuneet Suomeen harjoitelemaan verrattain rauhallisen koronavirustilanteen takia.