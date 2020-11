Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Ranska-voitto jää historiankirjoihin Suomen kautta aikain ensimmäisenä voittona hallitsevasta maailmanmestarista ja ylipäätään ensimmäisenä voittona Ranskasta.

Huuhkajien voitto myös katkaisi maailmanmestarien kahdentoista tappiottoman ottelun sarjan.

2–0-vierasvoitto Pariisissa jää ikimuistoiseksi siksikin, että kaksi 21-vuotiasta debytanttia, Marcus Forss ja Onni Valakari, tekivät heti ensimmäiset A-maajoukkuemaalinsa maailmantähtiä vastaan.

Ari Virtanen­

Mutta mitä Suomen hienon tuloksen takaa löytyy? Voitto lähtökohtaisesti ylivoimaista vastustajaa vastaan ei ole koskaan täysin sattumaa.

Suomi onnistui jälleen samoissa asioissa kuin edellisessä Kansojen liigassa ja viime vuoden EM-karsinnoissa. Joukkue oli tehokas maalipaikoissaan.

Ranska voitti ottelussa laukaukset lukemin 25–8, mutta maalia kohti laukaukset menivät tasan 5–5. Suomi ei antanut juurikaan hyviä maalintekopaikkoja Ranskalle, ja ottelun maaliodotusarvot päättyivät tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan lukemiin 0,75–1,50. Suomi sai siis sen mitä ansaitsi maalipaikkojen valossa.

Ennen ottelua moni odotti, että Suomi häviäisi harjoitusottelun Ranskaa vastaan samalla tavalla kuin se hävisi Puolaan vastaan viime kuussa. Silloinkin Suomi aloitti ottelun kakkosmiehistöllään.

” Ajoittain Suomi pystyi pelaamaan jopa höynää maailmanmestareita vastaan ja kutoi pitkiäkin syöttöketjuja yhteen.

Pelin iso kuva oli hyvin samanlainen kuin Puola-ottelussa. Puola voitti pallonhallinnan (65–35 %) selvästi, kuten teki myös Ranska (66–34 %). MyCoazhin mukaan Puolaa vastaan Suomella oli onnistunutta pallollista peliä 1 710 sekuntia, ja Ranskaa vastaan 1 371 sekuntia.

Olennainen ero Puola-otteluun oli se, että tällä kertaa Suomi ei menettänyt palloa yhtä helposti. Puolaa vastaan Huuhkajat menetti pallon 151 kertaa, mutta Ranskaa vastaan 116 kertaa.

Ajoittain Suomi pystyi pelaamaan jopa höynää maailmanmestareita vastaan ja kutoi pitkiäkin syöttöketjuja yhteen.

Suomen pelissä alkaa olla ilahduttavan hyvällä tasolla se, miten pelaajat pystyvät tunnistamaan paikkoja sulkea vastustaja ”katiskaan” ja riistää palloa useamman pelaajan yhteistyöllä.

Näin kävi esimerkiksi avausmaalissa, kun Rasmus Schüller ja Rasmus Karjalainen riistivät yhteistyöllä pallon Moussa Sissokolta, ja Karjalainen sysäsi pallon Marcus Forssille, joka juoksi karkuun tekemään avausmaalin.

Päävalmentaja Markku Kanerva on monissa otteluissa painottanut keskeltä murtautumista, ja tälläkin kertaa se onnistui todella tehokkaasti.

Tahdolla ja halulla voi voittaa tilanteita ja sillä on suuri merkitys joukkueurheilussa. Ranskaa vastaan tahto näkyi siinä, miten keskikenttäpelaajat Schüller ja Joni Kauko voittivat kaksinkamppailuitaan ja miten Suomen topparit voittivat pääpalloja. Voitto oli taktiikan hyvyyttä mutta myös tahdon voitto materiaalista ylivoimaa vastaan.

” Suomen pelissä alkaa olla ilahduttavan hyvällä tasolla se, miten pelaajat pystyvät tunnistamaan paikkoja sulkea vastustaja ”katiskaan” ja riistää palloa useamman pelaajan yhteistyöllä.

MyCoazhin mukaan Suomi voitti Puolaa vastaan kaksinkamppailuistaan 52 prosenttia, mutta Ranska-ottelussa peräti 78 prosenttia kaksinkamppailuista päättyi suomalaisen voittoon. Se on häkellyttävän hyvä lukema.

Ranskan tähtipelaajat Paul Pogba ja Steven Nzonzi voivat syyttää itseään siitä, etteivät peittäneet paremmin laukaisumahdollisuutta Onni Valakarilta puolen tunnin kohdalla.

Jos he olisivat tienneet, millainen ase Valakarin vasemman jalan laukaus on, olisivat he ehkä toimineet toisin. Siinä tilanteessa laiskuus ja ylimielisyys oli syntiä.

Ranska ei myöskään pelannut yhtä hyvin yhteen kuin Puola, joka löysi aukkoja ja tiloja Suomen puolustuksesta. Puola pystyi pelaamaan Suomen puolustajien väliin vaarallisia palloja, mutta Ranska ei siinä onnistunut.

Puolalla oli 64 keskitystä Suomea vastaan, Ranskalla 63. Suomen topparit kuitenkin selvisivät voittajina pääpalloissa kerta toisensa jälkeen. Syvällä omalla alueella Suomen pelaajat voittivat 75 prosenttia pääpalloista.

” Ranskan tähtipelaajat Paul Pogba ja Steven Nzonzi voivat syyttää itseään siitä, etteivät peittäneet paremmin laukaisumahdollisuutta Onni Valakarilta puolen tunnin kohdalla.

Pari kertaa Marcus Thuram ja kumppanit voittivat vaarallisesti keskityspallon, mutta Thuram puski silloinkin pallon ylärimaan.

Voitto oli Suomen hyvyyttä, mutta myös Ranskan heikkoutta. Ranskan pelaajat eivät saaneet maalintekoyrityksiään maalipuiden väliin, eikä Suomen maalivahti Jesse Joronen joutunut venymään paraatipelastuksiin.

Päävalmentaja Markku Kanervan ansioksi voi laskea etenkin sen, millaiseen iskuun hän pystyi virittämään joukkueensa sinänsä merkityksettömässä harjoituspeliin ennen kilpailullisia Kansojen liigan otteluita.

Ottelu ei tietenkään ollut merkityksetön pelaajille, jotka kamppailevat nyt paikoista EM-turnausjoukkueessa. Voitto maailmanmestarista lisää valtavasti myös joukkueen itseluottamusta ennen Kansojen liigan kahta ratkaisevaa viimeistä peliä Bulgariaa ja Walesia vastaan.

Niissä peleissä panoksena on lohkovoitto, nousu Kansojen liigan A-liigaan, mahdollinen nousu kolmanteen arvontakoriin MM-karsinnoissa ja mahdollinen paikka MM-jatkokarsinnoissa Kansojen liigan lohkovoiton avulla.

Lähtökohta on hyvä. Suomi on voittanut neljä ottelua viidestä viime pelistään. Joukkue on vireessä.