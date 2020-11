Autourheilu

Uusi e-urheilusarja, VCO Prosim, alkaa 18. marraskuuta.

Kaksi suomalaista, Sami-Matti Trogen ja Olli Pahkala, osallistuu uuteen simulaattoreilla ajettavaan e-urheilusarjaan, VCO Prosim -sarjaan. Mukana on 44 joukkuetta, joissa on jokaisessa kaksi kuljettajaa.

Sarja alkaa 18. marraskuuta ja kaikkiaan osakilpailuja on kahdeksan. Palkintorahaa jaetaan 50 000 dollaria eli noin 42 000 euroa.

Joukkueissa on aina yksi ratakisoissa ansioitunut kuljettaja ja yksi simulaattoriajoissa menestynyt kuljettaja. Molemmat suomalaiset kuuluvat simulaattorikuskeihin. Ratakisojen puolelta tunnetumpia nimiä ovat F1-kuljettajat Max Verstappen ja Roman Grosjean sekä entinen F1-kuski Rubens Barrichello.

Mukana on myös Formula E -sarjan mestaruuden voittanut António Félix da Costa, joka on 31-vuotiaan Pahkalan kilpailuparina. 18-vuotias Trogen kisaa argentiinalaisen Agustín Canapinon kanssa.

Pahkala ajaa Redline-tiimissä. Trogen kuuluu Williamsin F1-tallin e-urheilujoukkueeseen.

”Vielä on vaikea sanoa, mihin sijoitutaan vauhdillisesti tässä porukassa, jossa on mukana maailman kovin kärki. Esimerkiksi Verstappen ajaa tosi hyvin niin ’oikeassa elämässä’ kuin simulaattoreillakin. Kyllä me kärkikahinoihin tähdätään ja sinne mahdollisuudet pitäisi olla”, Trogen toteaa tiedotteessa.

Kilpa-autona sarjassa on kaikilla identtisiin asetuksiin säädetty Dallara Formula 3, joka on varustettu 220 hevosvoimaisella moottorilla. Sarjan erikoisuuksiin kuulu se, että kilpailtava rata julkaistaan vain kaksi tuntia ennen kilpailun alkua.