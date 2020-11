Entiset ja nykyiset valmentajat kehuvat kilpaa Ranskan kaatajaa Onni Valakaria. Hän on hyvin kasvatettu poika, joka on itse ansainnut toisten kunnioituksen, he sanovat. ”On vain ajan kysymys, milloin hän siirtyy seksikkäämpään ympäristöön.”

Keskiviikkoiltana 21-vuotias Onni Valakari teki maajoukkuedebyyttinsä miesten A-maajoukkueessa sykähdyttävällä tavalla, kun hän puolen tunnin pelin jälkeen laukoi maalin maailmanmestari Ranskaa vastaan.

Samanlaisia laukauksia ovat nähneet kaikki Onni Valakarin entiset ja nykyiset valmentajat. Heidän kertomuksistaan piirtyy kuva määrätietoisesta, sopeutumiskykyisestä ja peliälykkäästä jalkapalloilijasta.

Valakarin jalkapalloura kotimaassa alkoi vuonna 2007 sen jälkeen, kun Simo Valakari oli muuttanut Yhdysvalloista takaisin Suomeen.

Onni Valakari pelasi Käpylän Pallossa 8–13-vuotiaana. KäPassa silloin valmentanut Erkki Valla muistaa hyvin pienikokoisen Onnin, jolla oli mieletön intohimo kesyttää palloa. Onni oli aina kentän laidalla silloin, kun ei ollut omia harjoituksia.

”Hän oli hauska ja vähän näsäviisas persoona, joka saattoi kuittailla, jos sanoin jotain hölmöä. Hänellä oli myös vahva oikeudenmukaisuuden taju ja temperamenttia. Hän saattoi suuttua älyttömästi, jos valmentaja ei noudattanut laatimiaan sääntöjä harjoitusten kilpailuissa.”

10-vuotias Onni Valakari (oik.) laskemassa pulkalla mäkeä kaverinsa Samuelin kanssa.­

Valla myöntää, ettei olisi pystynyt ennustamaan Valakarin kehitystä.

”Olen positiivisesti yllättynyt, millainen hänen urakehityksensä on ollut viime vuosina.”

Nyt Vallan mukaan on helppo ennustaa, että Valakari tekee hyvän uran, jos vain pysyy terveenä. Vallan mukaan hyökkäävä keskikenttäpelaaja on nykyään hyvin fiksu pelaaja, joka tekee oikeita ratkaisuja kentällä ja pelaaminen on helpon näköistä.

Vuonna 2013 Valakarin perhe muutti Seinäjoelle, ja Onnista tuli Seinäjoen Jalkapallokerhon pelaaja. Hänen silloinen valmentajansa Jyri Hietaharju sanoo nähneensä Seinäjoella samanlaisia laukauksia kuin mitä Ranska-ottelussa nähtiin. Vasen jalka oli jo silloin hyvä.

Hietaharjun mukaan Valakarin kehittymisen taustalla on ennen kaikkea omalla ajalla harjoittelu, vahvuuksien kehittäminen ja uteliaisuus jalkapalloa kohtaan.

”Se on iso syy, miksi Onni on koko ajan kehittynyt.”

Seinäjoella Valakari oli nuorena vielä fyysisesti raakile. Valmentajat tiesivät sen ja näkivät kuitenkin potentiaalin.

SJK:n kapteeni Mehmet Hetemaj sanoo tienneensä jo silloin, että Valakarista tulee kova pelaaja.

”Hän kuunteli kaikkia ja teki kunnianhimoisesti töitä.”

Onni Valakari (kesk.) kamppaili Veikkausliigassa FC Hongan Javier Hervasin kanssa heinäkuussa 2018.­

Vuonna 2017 Valakari siirtyi Turun Palloseuraan, jossa maaleja rupesi ropisemaan miesten peleissä. Ykkösessä hän teki kuusi maalia 13 ottelussa. Silloinen TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen näki jo ensimmäisessä harjoituksessa, että Valakarissa oli jotain erityistä.

”Just eilen mietin, miksi näin on. Onni on siinä mielessä harvinainen nuori mies, että hän on laittanut asiansa järjestykseen. Sen näki siitä, miten hän harjoitteli ja miten paljon hän satsasi siihen, että hänestä tulee jalkapalloilija. Se oli poikkeuksellista”, Laurikainen sanoo.

”En epäillyt lainkaan sitä, etteikö hän saavuttaisi jotain hyvää.”

Laurikaisen mukaan Valakari huolehti ravinnosta ja levosta ja lisäksi hänellä oli henkinen valmentaja. Nuori pelaaja jäi aina tekemään ylimääräistä työtä harjoitusten jälkeen ja toimi samalla inspiraationa myös muille.

”Hän sai muitakin pelaajia harjoittelemaan ylimääräistä. Se on nuorelta mieheltä aika hyvin.”

Laurikainen katsoi tyytyväisenä Valakarin otteita Ranskaa vastaan.

”Tuli kyllä hyvä fiilis pojan puolesta, kun hän paukautti sen maalin. Jokainen häntä valmentanut valmentaja on varmasti nähnyt noita laukauksia. Se oli harjoittelun tulosta.”

Onni Valakari pääsi vuonna 2018 isänsä Simo Valakarin valmennukseen Tromssassa Norjassa.­

Turusta Valakari siirtyi kesällä 2018 Tromssaan, minne hänen isänsä oli siirtynyt päävalmentajaksi vuotta aiemmin. Pojalla oli vain yksi ehto: piti olla oma kämppä. Hän oli pelaaja muiden joukossa.

”Jalkapallo on sillä tavalla raakaa, että jos et ole tarpeeksi hyvä, se näkyy kentällä”, Onni Valakari sanoi HS:n haastattelussa.

Valakari kehitys jatkui Tromssassa, jossa hän teki kaudella 2019 seitsemän maalia pääsarjassa. Sitten seurasi talvella 2020 siirto Kyproksen liigaan Pafos FC:hen. Kevätkaudella hän teki viisi maalia viidessä ottelussa.

Kesällä 2020 Suomessa valmentanut Gert Remmel siirtyi Pafosiin alle 19-vuotiaiden joukkueen päävalmentajaksi.

”Ennakkokäsitykseni Valakarista oli, että hän on hyvin kasvatettu ihminen, urheilija ja jalkapalloilija.”

Onni Valakari pelasi alle 19-vuotiaiden maaottelussa Belgiaa vastaan Seinäjoella EM-kisojen esiturnauksessa syyskuussa 2017.­

Pafos FC:n päävalmentaja Cameron Toshack vapautettiin tehtävästään lokakuun puolessavälissä. Remmel ja suomalaisvalmentaja Iikka Miettinen vetivät seuraavat harjoitukset ja auttoivat kahden viikon ajan uutta päävalmentajaa Dmytro Mihailenkoa.

”Käsitykseni Valakarista vahvistui. Olen ollut usein kriittinen suomalaisten nuorten pelaajien sopeutumiskykyä kohtaan. Onnin asema Pafosissa on kivikova, ja hän on ansainnut sen hyvin kasvatettuna ihmisenä ja jalkapalloilijana. Yksi asia on ollut varma: Onni pelaa aina.”

Remmelin mukaan Valakari tekee koko ajan joukkueelle tärkeitä pelitekoja ja on ansainnut kokeneiden pelaajien, kuten Valioliigassa pelanneiden Jason Puncheonin ja Sam Hutchinsonin, kunnioituksen.

”Sitä on hellyttävää katsoa, miten he kunnioittavat Onnia. Hän on saanut kunnioituksen, koska hän kunnioittaa omalla toiminnallaan joukkueen peliä.”

Ranskan laitahyökkääjä Marcus Thuram (oik.) ei päässyt Onni Valakaria karkuun Stade de Francella pelatussa maaottelussa.­

Remmelin mukaan Valakari on suomalaisittain jopa aliarvostettu pelaaja, mikä johtunee Kyproksen liigan maineesta. Fakta on, että Kyproksen liiga on europeleissä menestymiseen perustuvalla Uefan ranking-listalla sijalla 14 ja Suomi sijalla 44.

Mediatietojen mukaan Valioliigan Leeds United on kiinnostunut Valakarista. Remmel tietää kertoa, että Leeds Unitedin urheilutoimenjohtaja oli Pafosissa käymässä.

”Tuskin koronan aikaan ihmiset tulevat huvikseen tänne. En osaa sanoa, onko Leedsin urheilutoimenjohtaja tai päävalmentaja Marcelo Bielsa hänestä kiinnostunut. On vain ajan kysymys, milloin hän siirtyy niin sanotusti seksikkäämpään ympäristöön.”