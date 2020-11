Turkin gp:n jälkeen jäljellä on neljä MM-osakilpailua.

Brittikuski Lewis Hamilton voi varmistaa sunnuntaina seitsemännen maailmanmestaruutensa formula ykkösissä.

Käytännössä Hamiltonia mestaruusjuhlia on vaikea enää pysäyttää, kun Turkin gp:n jälkeen jäljellä on neljä MM-osakilpailua.

Mestaruussinetillä Hamilton nousee Michael Schumacherin rinnalle. Saksalaissuuruus ajoi kuninkuusluokassa ennätykselliset seitsemän MM-titteliä.

Hamilton johtaa MM-sarjaa ennen tallikaveriaan Valtteri Bottasta 85 pisteellä. Istanbulissa Bottaksen ainoa mahdollisuus viivyttää Hamiltonin mestaruusjuhlia on voittaa sunnuntaina.

Jos Hamilton ajaisi Bottaksen jälkeen Turkin gp:ssä toiseksi, suomalainen tarvitsisi samassa kisassa myös kilpailun nopeimman kierroksen, jotta mestaruustaistelu vielä edes teoriassa jatkuisi.

Eli Hamiltonia ei pysäytä mikään.

”Edessä on tyypillinen kisaviikonloppu. Kuten aina, olemme tehneet etukäteen kaikkemme. Pistämme parastamme, talli ja minä”, Bottas vakuutteli torstaina harjoituspäivän aattona.

Hänellä on vain vähän kokemusta Istanbulin formularadalta, jolla ajettiin F1-pisteistä viimeksi 2011. Bottas ajoi tuona vuonna Istanbulissa formula 3 -luokassa.

”Muistan siitä kisasta täältä jotain, mutta kilpaileminen formula ykkösissä on ihan eri asia. Siitä, kun täällä viimeksi ajettiin MM-sarjaa, formula 1 on mennyt paljon eteenpäin, joten tämä on aika lailla uusi rata kaikille”, Bottas sanoi mediatilaisuudessa torstaina.

Istanbul Park -radan oikut kesyttäneisiin kuuluu F1-nestori, Alfa Romeon Kimi Räikkönen. Hän voitti ensimmäisen Turkin gp:n McLarenilla 2005.

”Sama rata. Hyvä rata ajaa, täältä on takana hyviä kisoja. Radassa oli silloin pomppuja. En tiedä, onko niille tehty jotain”, Räikkönen kertasi Istanbul Parkin jättämiä muistoja.

Räikkönen, 41, sai edellisestä gp-kisastaan Imolassa jälkeenpäin kehuja.

Konkari ajoi ilmeettömästi peräti liki 50 kierrosta samoilla renkailla ennen kuin kaartoi vaihtamaan settiä – pahaksi onnekseen juuri ennen kuin radalle ajoi turva-auto.

Jos Räikkönen olisi ajoittanut varikkokäyntinsä pari kierrosta myöhemmäksi, hän olisi turva-auton hidastellessa parantanut loppusijoitustaan.

”Turva-auto joko suosii sinua tai ei. Koskaan ei etukäteen tiedä, miten tulee käymään”, Räikkönen sanoi.