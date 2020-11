Ilkka Kanerva kertoo vitsin, joka ajoittuu Berliinin muurin murtumiseen marraskuussa 1989. Kanerva oli itse käymässä noihin aikoihin Itä-Saksassa.

”Meillä täällä Itä-Saksassa on niin pienet huoneet, että kahvikupissakin on korvat sisäänpäin”, saksalaisisäntä nauratti Kanervaa.

Vitsissä oli puolet totta, sillä entisessä Itä-Saksassa oli tiukka kontrolli, ja valtio kuunteli ja vakoili omia kansalaisiaan.

”Se oli uskalias juttu”, Kanerva vakavoituu.

Ilkka Kanerva, pääministeri Paavo Lipponen ja Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka seuraamassa Jani Sievisen uintia Atlantan olympialaisissa vuonna 1996.­

Kanerva on paitsi kansanedustaja (kok) myös kokenut urheilujohtaja ja -vaikuttaja. Nyt hän pyrkii Suomen olympiakomitean (OK) puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Urheilujohtamisesta Kanervalla on kokemusta enemmän kuin hänen kilpailijoillaan Susanna Rahkamolla, Sari Multalalla ja Jan Vapaavuorella yhteensä. Kanerva toimi muun muassa Suomen olympiajoukkueen ylijohtajana jo vuonna 1996 Atlantassa.

Noista kesäolympialaisista Kanerva muistaa erityisesti Atlantan olympiapuistossa sattuneen pommi-iskun, kun hänet herättiin keskellä yötä.

Kanerva on myös istunut Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa vuodet 2003–2011. Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtajana hän oli neljätoista vuotta (1991–2005).

Laaja kokemus ei tarkoita sitä, että Kanerva lähtisi suosikkina 21. marraskuuta käytävään puheenjohtajavaaliin. Kanerva, 72, on myös vanhin puheenjohtajaehdokas.

”Vaikutusvaltani olympiakomitean eri intressejä ajatellen on poikkeuksellisen laaja. Se tulee kokemuksen, osaamisen ja valtavien verkostojeni kautta. Tiedän, miten päätöksenteko toimii Suomessa ja maailmalla”, Kanerva sanoo HS:n haastattelussa.

”En ole minä, jos en olisi tosissani”, Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi hakeva Ilkka Kanerva sanoo kotikaupungissaan Turussa.­

Vitsi itäsaksalaisesta kahvikupista kertoo osaltaan, kuinka paljon Kanerva on nähnyt maailmaa ja solminut kansainvälisiä tuttavuuksia.

Keskeinen vaaliteema OK:n vaalikisassa Kanervalla onkin kansainvälisyys.

”Kaikki osaaminen ei löydy Suomesta. On aivan ratkaisevaa, kuinka paljon lisäämme kanssakäymistä kansainvälisesti. Olympiakomitean tehtävänä on kehittää aktiivisesti kansainvälisiä yhteyksiä. Sen pitää tietysti olla eettisesti hyväksyttävää, ei haeta mallia Itä-Saksasta”, Kanerva sanoo.

SUL:n puheenjohtajana Kanerva järjesti kenialaisen Mike Kosgein suomalaisen kestävyysjuoksun päävalmentajaksi vuonna 1995. Kosgein valinta herätti närää muussa valmennuskunnassa, ja hän luopui tehtävästä kolmen vuoden jälkeen.

Jo silloin Kanerva ajatteli, että yhteistyötä ulkomaisiin valmentajiin on lisättävä. Pohjana oli vähän samanlainen ajatus kuin vuonna 1967, jolloin uusiseelantilainen Arthur Lydiard palkattiin Suomeen nostamaan kestävyysjuoksun tasoa.

Lydiard vaikutti osaltaan siihen, että juoksu lähti uuteen nousuun.

” ”On aivan ratkaisevaa, kuinka paljon lisäämme kanssakäymistä kansainvälisesti.”

Ilkka Kanerva ja Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) puheenjohtaja Carl-Olof Homén olivat vakavahenkisiä Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa vuonna 2003 yleisurheilun MM-kisoissa Pariisissa. Suomi jäi ilman mitalia.­

Puheenjohtajakandidaateista Kanervalla on monisivuinen ohjelmajulistus. Kansainvälisyyden lisäksi julistuksen muut osat ovat johtajuus, nuorisourheilu ja seuratoiminta, huippu-urheilu, raha ja varainhankinta sekä olympiakomitean rooli.

Ohjelmajulistuksen ohella Kanerva on nostanut esiin konkreettisia ehdotuksia urheilun ja liikunnan parannuksiksi.

Hän on muun muassa esittänyt verovapautta lasten ja nuorten urheiluun sekä tuonut esiin luottokorttimaisen ”sporttikortin”, jonka käytöllä osa voitaisiin tukea esimerkiksi urheiluseuroja.

Urheilua ja liikuntaa Kanerva haluaa tukea edelleen veikkausvoittovaroista. Kanervan mukaan budjettirahoitus on liian epävarmaa, koska päättäjät eduskunnassa vaihtuvat.

”Tämän puolen tunnen ehdokkaista parhaiten. Tämä on silti yksi asia, joka pitää linjata. Veikkauksen yhteiskuntavastuusta täytyy olla tietoinen. Minulla on siihen mahdollisuus vaikuttaa.”

” ”Voimavaroja pitää keskittää valmennukseen, jotta voidaan turvata nuorien ja lahjakkuuksien mahdollisuudet.”

Mitä hyvää nykyisessä olympiakomiteassa on?

”Se on osaamiskeskus, jossa on pätevää henkilökuntaa vetämässä omia vastuualueitaan. Se ei ole vielä valmis, mutta annan sille mahdollisuuden näyttää kyntensä ja tuen sitä. Nyt ei tarvita uutta organisaatiota.”

Entä missä on parannettavaa?

”Olympiarenkaat ansaitsevat, että niitä kannettaisiin suuremmalla intohimolla. Sen täytyy tavoitella menestystä maan suurimpana kansanliikkeenä ja lunastaa sitä kautta yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Turha vaatimattomuus pois.”

Kuinka hyvin urheilun ja liikunnan yhdistäminen on mielestäsi onnistunut vuoden 2017 jälkeen?

”Yhdistymisestä on käyty kädenvääntöä, ja se on vanginnut liikaa katseita. OK:n rakenne on kehityksen tulos. Sitä ei kannata enää kerrata. Yhdistyminen pitää hoitaa kunnialla eteenpäin.”

Mikä on keskeisin tehtävä, johon OK:n pitää huippu-urheilussa keskittyä?

”On myös muita lajeja kuin olympialajeja, joissa suomalainen urheilija pääsee pinnalle. Voimavaroja pitää keskittää valmennukseen, jotta voidaan turvata nuorien ja lahjakkuuksien mahdollisuudet.”

Entä mikä on keskeistä olympiakomitean toisessa roolissa ihmisten liikuttamisessa?

”Perusedellytys on moniarvoinen seurakenttä. Urheiluseurojen rooli ja rahoituspohja täytyy turvata ja arvostaa vapaaehtoistyötä. Se on iso kansallisomaisuus. OK:n puheenjohtajan pitää ymmärtää urheilun ja liikunnan kokonaisuus.”

Kuinka hyvin Olympiakomitean nimi kertoo sen tehtävästä suomalaisessa urheilussa ja liikunnassa? Tavallinen liikkuja ei välttämättä ymmärrä, miten olympiakomitea häneen vaikuttaa.

”Ei nimi miestä pahenna, mutta ymmärrän hyvin kritiikin. Nimi on symbolinen. Se on kuin magneetti, joka vetää puoleensa. Pyritään siihen, että olympiakomitea innostaa laajoja kansanpiirejä lapsista lähtien. OK ei tarkoita vain sitä, että urheilija trimmaa itsensä huippukuntoon kerran neljässä vuodessa.”

” ”Olympiarenkaat ansaitsevat, että niitä kannettaisiin suuremmalla intohimolla.”

Kanerva näyttää itsekin hyväkuntoiselta. Paino on pudonnut muutamalla kilolla ja mieli on virkeä.

Kanervaa pyydettiin myös tarkkailijaksi Yhdysvaltojen presidentinvaaliin, mutta koronapandemian takia hän jätti matkan väliin.

”Kotonakin sanottiin, ettei reissuun kannata nyt lähteä”, Kanerva naurahtaa.

Ilkka Kanerva toivoo, että kaikkia suomalaisurheilijoiden voittamia mitaleita arvostettaisiin samalla tavalla kuin olympiamitaleita lajista riippumatta.­