Suomen olympiakomitean jättävä Timo Ritakallio on palaamassa Suunnistusliiton puheenjohtajaksi

Suomen olympiakomitean puheenjohtajana neljä vuotta toiminut Timo Ritakallio on palaamassa HS:n tietojen mukaan Suomen Suunnistusliiton puheenjohtajaksi.

Suunnistusliiton valtuuston syyskokouksessa valitaan lauantaina uusi puheenjohtaja tehtävässä neljä vuotta toimineen Tuija Soanjärven seuraajaksi, ja HS:n tietojen mukaan OP-ryhmän pääjohtaja Ritakallio on ainoa ehdokas.

Kyse on paluusta puheenjohtajaksi, sillä ennen valintaansa Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi vuonna 2016 Ritakallio ehti toimia vuoden ajan Suunnistusliiton puheenjohtajana. Hän jätti sen tehtävän kesken kaksivuotiskauden tultuaan valituksi OK:n puheenjohtajaksi.

Ennen Suomen Suunnistusliiton puheenjohtajan tehtävää Ritakallio oli pitkään Kansainvälisen suunnistusliiton IOF:n hallituksessa.

Ritakallio, 58, on edelleen aktiivinen suunnistuksen kilpaharrastaja. Suunnistuksen kotimaisessa rankingissa hän on ikäisissään (sarja H55) sijalla 147, kun rankattuja 233, ja hän on osallistunut rankingtilastojen mukaan tänä vuonna noin 20 kansalliseen kilpailuun.

”Suunnistus on rakkain harrastukseni”, Ritakallio sanoi marraskuussa 2015, kun hänet valittiin Suunnistusliiton puheenjohtajaksi.

Viime kesäkuussa Ritakallio ilmoitti, että hän ei aio asettua ehdolle uudelle nelivuotiskaudelle OK:n puheenjohtajaksi.

Olympiakomitean uusi puheenjohtaja valitaan ensi viikon lauantaina 21. marraskuuta. Ehdolla tehtävään ovat Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori.