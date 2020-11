Sanna Nuutinen on ollut tällä kaudella Suomen paras pelaaja naisten Euroopan-kiertueella.­

Suomessa pelataan ensi kesänä kymmenen vuoden tauon jälkeen ammattilaisgolfin pääkiertueen kilpailu.

Golfliitto kertoi perjantaina, että se toimii vastaavana promoottorina naisten Euroopan-kiertueen (LET) kilpailussa Gant Ladies Openissa, joka pelataan 18.–20. 6. 2021 Aura Golfin kentällä Turun Ruissalossa.

Sopimukseen Ladies European Tourin kanssa sisältyy optio kisan järjestämisestä myös kahtena seuraavana vuotena.

Kilpailun palkintopotti on 200 000 euroa. Kyseessä on viimeinen LET:n kilpailu ennen olympiarankingin sulkeutumista kesäkuun lopussa.

”On ollut pitkäaikainen haave saada naisten pääkiertueen kilpailu taas Suomeen. Olemme erittäin onnellisia, että palaset loksahtivat nyt kohdalleen – suuri kiitos siitä kaikille yhteistyötahoille. Ensi kesä tulee olemaan mahtava näytönpaikka suomalaiselle kilpagolfille, ja Gant Ladies Open on kotimaisena kohokohtana merkittävä etappi kohti Tokion olympialaisia”, Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen sanoo liiton tiedotteessa.

Helsingin Golfklubin kentällä Talissa pelattiin vuonna 2011 edellinen Suomessa käyty LET:n kilpailu Finnair Masters. Sitä ennen niitä kilpailuja pelaattiin kuutena vuotena, ja suomalaisittain kohokohta oli Minea Blomqvistin ja Ursula Wikströmin kaksoisvoitto vuonna 2008.

LET on ollut viime vuosina kriisissä, kun kilpailuja on ollut huomattavasti vähemmän kuin takavuosina.

Kausien 2017–2019 kalentereissa oli vain 15–20 kilpailua, kun mukaan ei lasketa erilaisia karsintoja. Tänä vuonna tilanne on pandemian takia vielä huonompi, 12 kilpailua.

Tältä pohjalta Suomen kilpailun paluu kiertueelle lienee LET:n näkökulmasta erittäin tervetullut, ja kalenterista löytyi helposti sopiva ajankohta viikkoa ennen juhannusta.

Suomen vanhimpiin golfkenttiin kuuluvalla Aura Golfilla on paljon kokemusta kansainvälisten ammattilais- ja amatöörikilpailujen järjestäjänä.

Siellä on käyty muun muassa amatöörigolfin naisten EM-kilpailut vuonna 2013, miesten Euroopan haastajakiertueen osakilpailu 2015 ja lyöntipelin SM-kilpailut 2018.