Slovakialainen Lukas Klein pelasi erittäin vahva ja tasapainoisen ottelun.

Emil Ruusuvuoren tenniksen haastajaturnaus Bratislavsaa päättyi sokkitappioon puolivälierissä. Ruusuvuori hävisi Slovakian Lukas Kleinille 4–6, 5–7 melko keskinkertaisen pelin jälkeen.

Jos ei ollut Ruusuvuori parhaimmillaan, pelasi Klein erittäin hyvän ottelun ja päätti sen komeasti läpisyöttöön.

Merkit Ruusuvuoren ohipelistä tulivat näkyviin ensimmäisen erän lopussa. Hän menetti syöttönsä 4–4-tilanteessa virheiden sumaan: rysty verkkoon, kämmen yli rajojen, toinen kämmen jonnekin lähes katsomoon ja lopuksi syötönmenetys kaksoisvirheellä.

Klein piti vakuuttavasti oman syöttönsä perään ja kuittasi erän 6–4.

Toisessa erässä alkoi Ruusuvuoren kalusto kärsiä. Hän menetti syöttönsä 2–2-tilanteessa kolmella kaksoisvirheellä. Ja kun kolmas tupla varmistui, alkoi maila saada vihaista kyytiä kentän pintaan. Ruusuvuori hakkasi urakalla mailaansa, jonka kehyt koki kovia.

Jonkinlainen väsymys paistoi Ruusuvuoren otteista. Hänessä ei ollut samaan taistelutahtoa kuin parhaimmillaan tätä syksynä. Hän vaikutti lyönneissään kärsimättömältä ja virheitä tuli paljon.

Ruusuvuori on syöttänyt viime aikoina hyvin, mutta Kleiniä vastaan liian monet kaksoisvirheet sotkivat pelaamista.

Slovakialainen Klein, 22, on vuoden vanhempi kuin Ruusuvuori, mutta vasta tulossa ylöspäin ATP-rankingissa. Kleinin rankkaus on 316, kun Ruusuvuori mahtuu sadan joukkoon. Ruusuvuoren rankkaus on nyt 87 ja pysyy suurin piirtein niillä sijoilla.

Ruusuvuori ja Klein kohtasivat kesällä 2017 Portugalin ITF-turnauksessa, jolloin Ruusuvuori voitti 6–4, 6–4.