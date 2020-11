Wide ContentPlaceholder

Ronnie O’Sullivan keskittyi lyöntiinsä helmikuussa 2020 turnauksessa Walesissa.­

Urheilu | Snooker

Snookerin supertähti

Ronnie O’Sullivan on kuusinkertainen snookerin maailmanmestari. Hän on lajin erikoinen lähettiläs ja palvottu hahmo. Hän kertoo kiinnostuksensa snookeriin olevan vähäistä – nykyään intohimona on esimerkiksi mielenterveystyö.

