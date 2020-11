Kärkipaikkaa jakaa nimekäs nelikko tuloksellaan yhdeksän alle parin.

Saksalainen Bernhard Langer näyttää golfin US Mastersissa, miten työuria pidennetään. Kahden kierroksen jälkeen Langer kyttää hyvissä asemissa kärjen takana tuloksella -3.

Neljän pelaajan kärkiporukka jakaa samaa tulosta yhdeksän alle parin. Nelikkoon kuuluvat maailmanlistan ykkönen Dustin Johnson ja toinen yhdysvaltalainen Justin Thomas. Saman tuloksen 135 ovat lyöneet myös Australian Cameron Smith ja Meksikon Abraham Ancer.

Kukaan kärkinelikosta ei ollut syntynytkään, kun Langer pelasi ensimmäisen kerran US Mastersissa 1982. Johnson on kärjen vanhimpana 36-vuotias ja muut ovat 1990-lukulaisia.

Vuodesta 1982 lähtien Langer on osallistunut Mastersiin 37 kertaa ja vain kahdesti huipputurnaus on jäänyt väliin.

Nyt 63-vuotiaana hän pysyy ainakin kaksi kierrosta kärjen tuntumassa, kun tulos -3 oikeutti jaettuun 27. sijaan.

Langer voitti US Mastersin 1985 eli silloin, kun Johnson oli vasta syntynyt. Toinen titteli tuli 1993.

Hyvin kuvaavaa Langerin uralle on, ettei hän ole pelkästään varttunut ja kokenut pelaaja, vaan myös erittäin menestynyt. Langer on voittanut PGA-kiertueella 41 kilpailua ja kokonaisuudessaan yli sata. Hänet on valittu golfin kunniagalleriaan (World Golf Hall of Fame).

Mastersin valtaaminen maailman ykköspelaajille on ollut hankalaa. Johnson yrittää samaa temppua, joka onnistui Tiger Woodsille 2002, kun hän sai pukea vihreän voittajan takin Mastersin ykkösenä ollessaan myös maailmanlistan kärjessä.

Woods on kahden kierroksen jälkeen kilpailussa tuloksella -4 jakamassa 22. sijaa.

Lähde: AFP, US Mastersin kotisivut