Medvedev voi olla yksi Lontoon ATP-finaalien yllättäjistä.

Tenniksen ATP-finaaliturnaus juhlii tänä vuonna. Kahdeksan pelaajan kauden päättävä huipennus täyttää 50 vuotta, kun turnaus käynnistyy sunnuntaina.

Kaikki alkoi Tokiossa 1970, kun karismaattinen Stan Smith voitti ensimmäisen Masters-turnauksen. Nykyään nuorempi sukupolvi tuntee Smithin lähinnä suosituista vapaa-ajan tossuistaan, joiden läpässä oleva kuva esittää pelaajasuuruutta.

Turnaus on sama, vaikka nimi on vaihtunut Mastersista ATP-finaaleiksi. Ideakin on sama. Mukaan otetaan kauden kahdeksan parasta saatavilla olevaa pelaajaa. Lista olisi täydellinen, jos viidenneksi rankattu Roger Federer olisi mukana, mutta hän kuntouttaa polveaan.

Kreikkalainen Stefanos Tsitsipas korjasi potin yllättäen viime vuonna. Kuka vaan voi voittaa, sen ovat vuodet osoittaneet.

Serbian Novak Djoković ja Espanjan Rafael Nadal ovat aina suosikkeja, kun tarttuvat mailaan, mutta venäläinen Daniil Medvedev voi olla tämän vuoden yllättäjä.

Medvedevin esiintyminen viime vuoden ATP-finaaleissa ei puolla edes yllättäjän asemaa. Hän hävisi kaikki kolme otteluaan alkulohkossa ja hukkasi 5–1-johdon katkaisupelissä Nadalia vastaan.

Ei pidä tuijottaa enää viime vuoteen, vaan viikon päähän. Medvedev voitti Pariisiin masters-turnauksen ja niputti joukon huippupelaajia. Finaalissa kaatui Alexander Zverer, joka pelaa nyt samassa Tokio 1970 -lohkossa.

Medvedev on hauska pelaaja, vaikka ei aina siltä näytä. Hän osaa nauraa itselleen ja heitellä hauskoja piikkejä yleisölle silloin, kun yleisön edessä pelataan.

Nykyisellä rankkauksellaan Medvedev on ATP-listan nelonen. Vuosi sitten kesällä hän oli juuri ja juuri kymmenen joukossa lomaillessaan vaimonsa kanssa Mykonoksella.

Medvedev ja hänen vaimonsa Daria olivat Mykonoksen keskustassa, kun vaimo piipahti ostoksille. Medvedev huomasi ihmisjoukon muodostavan ruuhkaa yhden henkilön ympärille ja paljastui, että jalkapallotähti Kevin de Bruyne jakoi nimikirjoituksia kesken oman lomansa.

Medvedev kertoi ATP:n verkkosivuilla, että yksi hänen ystävänsä näyttää aivan samalta kuin de Bruyne.

Syntyi idea. Medvedev aikoi mennä ottamaan selfien de Bruynen kanssa ja kertoa, että yksi ystävä muistuttaa täysin huippufutaria.

Yleensä Medvedev ei tykkää ottaa selfieitä ja päätti muuttaa suunnitelmaa huomattuaan, ettei de Bruyne tunnistanut. Miksi siis mennä puhumaan ventovieraalle, että kaverini näyttää ihan sinulta. Jopa niin paljon, että häneltä pyydetään silloin tällöin nimmareita. Medvedev sanoi, että yllättyy itsekin, kun ventovieraat ihmiset alkavat avautua pyytäessään nimmareita ja ottaessaan selfietä.

”Tunsin itseni niin typeräksi, mutta myös vähän innostuneeksi”, Medvedev sanoi ATP:n sivuilla.

”Muutin suunnitelmaa ja päätin, etten sano yhdennäköisyydestä mitään. Menin vain ja pyysin selfien. Se oli siinä.”

Ehkä ATP-finaalien voitto nostaisi Medvedevin profiilia sen verran, että Manchester Cityn tähtipelaaja saisi tietää, kenen kanssa oli yhteiskuvassa.

ATP-finaalien lohkot:

Tokio 1970: Novak Djokovic (1) Serbia, Alexander Zverev (7) Saksa, Diego Schwartzman (9) Argentiina, Daniil Medvedev (4) Venäjä.

Lontoon 2020: Rafael Nadal (2) Espanja, Dominic Thiem (3) Itävalta, Stefanos Tsitsipas (6) Kreikka, Andrei Rublev (8) Venäjä.

Dplay, Eurosport 1 ja 2, Eurosport Player näyttävät koko turnauksen suorina lähetyksinä 15.11.-22.11. TV% näyttää otteluita myös 20.–22.11.