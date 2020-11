Polvikivuista kärsinyt Sparv on pelikunnossa sunnuntaina Bulgariaa vastaan.

Suomen jalkapallomaajoukkue otti yllätysvoiton Ranskasta, mutta Huuhkajien kapteeni muistuttaa, että tärkeämmät pelit ovat edessä.

Maailmanmestarien kaataminen 2-0 oli historiallista, mutta minkäänlaisia sarjapisteitä ei jaettu. Tyylipisteitä sitäkin enemmän.

Suomi kohtaa Bulgarian Kansojen liigassa sunnuntaina ja kokeneet pelaajat laskevat ottelun erittäin merkittäväksi.

”Lähdetään kaatamaan Bulgariaa ja sitten on toivottavasti iso finaali ensi viikolla Walesia vastaan”, Sparv sanoi Sofiasta etäyhteydellä ja maski kasvoillaan.

Huuhkajat on varmistanut paikkansa Kansojen liigan B-tasolla, mutta pelaajille se ei riitä.

”Pitää myös muistaa, että tämän reissun aikana on kaksi tärkeämpää peliä, ne ovat Bulgaria ja Wales. Tämän joukkueen tavoite on päästä A-lohkoon”, Sparva sanoi.

Toppari Joona Toivio istui etähaastattelussa vieressä Sparvin tapaan maski kasvoillaan ja komppasi kipparia.

”Se on ehdottomasti tavoite. Me ollaan pedattu aika hyvät mahikset [mahdollisuudet] siihen lohkovoittoon. Ehdottomasti sitä lähdetään hakemaan ja jokaista peliä voittamaan. Ei se tavoite ole mihinkään muuttunut”, Toivio sanoi.

Sparv jatkoi samasta aiheesta ja tähdensi tulevien Bulgaria- ja Wales-otteluiden merkitystä.

”Se olisi kova saavutus, jos menisimme C-lohkosta suoraan B-lohkoon ja sieltä A:han. Sitten olisi vielä kovempia pelejä tulossa.”

”Kaikkien mielessä on, että halutaan taas tehdä historiaa.”

Historiaa Huuhkajat on tehnytkin. EM-lopputurnauspaikan hankkiminen oli ensimmäinen, Kansojen liigassa kipuaminen toinen ja kyllä Ranskan kaatamisen voi laskea kolmanneksi, vaikka harjoituspeli olikin.

Suomen voitto Ranskasta eräänlaisella kakkosmiehistöllä kertoo, että nuoria pelaajia on tulossa 21-vuotiaiden maajoukkueesta. Molemmat Ranska-pelin maalintekijät Marcus Forss ja Onni Valakari mahtunut ikänsä puolesta 21-vuotiaisiin.

”Kilpailu pelipaikoista on koko kentällä kovempi kuin koskaan. Se ei ole pelkästään hyökkääjien paikoista, vaan keskikentällä ja puolustuksessa. Olen aina sanonut, että kilpailu on pelkästään hyvä asia. Sitä me tarvitsemme ja se pitää meidät vanhemmat pelaajat varpailla”, Sparv, 33, sanoi ja viittasi maalintekijöihin: ”Iso talentteja.”

Toivio pääsi nauttimaan vaihtopelaajana Ranska-pelin tunnelmasta, mutta kapteeni Sparv ei ollut edes kokoonpanossa.

Ensimmäisen puoliajan Toivio katsoi Ranska-ottelua vaihtopenkiltä, kunnes sai kutsun kentälle 66. minuutilla.

”Oli kiva katsella pelaamista. Jätkät olivat kylmän viileitä”, Toivio sanoi. ”Kun menin kentälle, ajattelin, etten halua sössiä tätä, eikä siellä ihan hirveästi ollut ongelmia.”

Syy Sparvin poissaoloon selvisi. Kipparilla on ollut polvessa nestettä, joka on estänyt pelaamisen ja harjoittelun kymmenkunta päivää.

Sparv joutui jättämään Larissan pelin kesken PAS Gianninaa vastaan Kreikan liigassa kymmenkunta päivää sitten. Siitä alkoi toipumisjakso.

Nyt Sparv vakuuttaa olevansa pelikunnossa Bulgaria-ottelussa. Hän harjoitteli ensimmäisen kerran perjantaina ja sanoi, että polvi tuntui hyvältä.

”Iso hatunnosto meidän fysiotiimille. He ovat tehneet paljon hommia, että pääsen taas pelikuntoon.”