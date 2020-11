Suomalaisen jalkapallon kehitystyö alkoi tosissaan noin kymmenen vuotta sitten, ja nyt maajoukkueeseen nousee pelaajia, jotka eivät pelkää ketään. ”Jalkapallomaailma on auennut meillekin.”

Mistä näitä nuoria miehiä oikein tulee?

Suomalaiselle jalkapallotaivaalle on noussut viime vuosina poikkeuksellisen paljon kiinnostavia pelaajia, jotka ovat debytoineet Huuhkajissa suunnilleen parikymppisinä.

Esimerkiksi Glen Kamara, 25, on jo kansainväliset kriteerit täyttävää tähtiainesta, ja tehokkaasti tämän vuoden maaotteluissa esiintynyt Fredrik Jensen, 23, ihastutti supervaihtomiehenä jo EM-karsinnoissa.

Viimeisimmät tulokkaat, 21-vuotiaat Marcus Forss ja Onni Valakari, osuivat heti keskiviikkoisessa A-maajoukkuedebyytissään hallitsevan maailmanmestarin Ranskan verkkoon.

Tulevia tähtiä ovat muun muassa Naatan Skyttä, 18, ja Anssi Suhonen, 19, jotka jatkanevat aikanaan taitopelaajien marssia Huuhkajiin. Mitä suomalaisessa jalkapallovalmennuksessa on oikein tapahtunut?

Onni Valakari, 21, debytoi A-maajoukkueessa keskiviikkona Ranskaa vastaan pelatussa harjoitusottelussa. Valakari laukoi Suomen 2–0-vierasvoittoon päättyneen ottelun toisen osuman.­

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen näkee jalkapallon nousulle monia selittäviä tekijöitä. Esimerkiksi olosuhteet ovat kehittyneet Suomessa valtavasti viime vuosina.

”Jalkapallohalliverkostomme alkaa olla maailman paras pelaajamäärää kohti. Halleja on valtakunnallisesti noin sata, ja jalkapallonurmia eli tekonurmia 420 kappaletta”, Tihinen kertoo.

”Olot ovat parantuneet hirveästi, eli tätä on sauma tehdä ympärivuotisesti. Lisäksi meille on tullut ammattivalmentajia valtava määrä siihen nähden, mistä lähdettiin liikkeelle, ja jalkapallomaailma on auennut meillekin”, alle 16- ja alle 17-vuotiaiden maajoukkueiden päävalmentaja Erkka V. Lehtola lisää.

Palloliiton tuki seuraympäristössä tapahtuvaan valmennusosaamisen kehittämiseen lähentelee puolta miljoonaa euroa vuodessa. Talenttivalmennusohjelmaan liitto investoi vuosittain 750 000 euroa.

”Tavoitteenamme on olla maailman tehokkain jalkapalloliitto ja jalkapallovaltio siten, että voimme suunnata mahdollisimman paljon taloudellisia resursseja seuraympäristöön valmentajien ja pelaajien kehittämiseen”, Tihinen sanoo.

Fredrik Jensen teki Huuhkajille tärkeän maalin viime vuoden lokakuussa Armeniaa vastaan pelatussa EM-karsintaottelussa.­

Jalkapallon valtakunnallisella valmennuskeskuksella Eerikkilän urheiluopistolla on seurattu pelaajien kehittymistä tarkalla kammalla pian vuosikymmenen ajan.

”Eerikkilällä on ollut iso rooli kokonaisvaltaisessa valmennuksessa ja ajattelutavan muutoksessa”, Eerikkilän jalkapallopalveluiden päällikkönä vielä sunnuntain työskentelevä Mika Laurikainen näkee.

Laurikainen palaa maanantaina jalkapallon seuratoiminnan pariin. Hän siirtyy Eerikkilästä jalkapallo-TPS:n taustayhtiön FC TPS Turku Oy:n urheilujohtajaksi.

Parempien pelaajien taustalla näkyy Laurikaisen mukaan harjoittelun ja valmentamisen kehittyminen sekä liiton panostukset päätoimisiin valmentajiin. Ero huipulle kuroutuu umpeen hitaasti mutta varmasti.

”Se ei voi olla nopeaa, kun kaikki muutkin kehittyvät, mutta kyllä Suomessa on otettu isoja askeleita oikean ammattivalmentamisen suuntaan sekä siihen, että pelaajat saavat tuen ja ymmärtävät, mitä huipulle pääsemiseksi pitää tehdä.”

Käpylän Pallon kasvatti Anssi Suhonen (numero 17) pelaa saksalaisessa HSV:ssä. Kuvassa Suhonen alle 19-vuotiaiden EM-kotikisojen Italia-ottelussa heinäkuussa 2018.­

Pelaajakehitys on osa-alue, jossa pitkäjänteisesti toimiva organisaatio saa palkintonsa vasta vuosia toimintamallin rakentamisen jälkeen.

”Nythän me keräämme niitä hedelmiä ja saimme tänä vuonna hyviä tuloksia pelaajakehityksen sektorilla, mutta se prosessi alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten”, Ilveksen urheilutoimenjohtaja Janne Räsänen muistuttaa.

Omavarainen tamperelaisseura on vakiinnuttanut paikkansa Veikkausliigassa ja luonut strategian, jossa pelaajapolku alkaa Futis-Liigasta eli korttelisarjasta ja kulkee juniori-ikäluokkien edustusjoukkueiden kautta pääsarjaan ja edelleen kansainvälisille kentille.

”Nyt alamme olla vaiheessa, että se toimii oikeasti. Ehkä Lauri Ala-Myllymäki on siitä täydellinen esimerkki”, Räsänen sanoo.

Ala-Myllymäki, 23, aloitti neljävuotiaana Pirkkalan kaupunginosajoukkueessa, kulki askel askeleelta edustusjoukkueen kapteenistoon ja siirtyi ammattilaiseksi Italian kakkostason Serie B:n Venezia FC:hen.

Italiaan siirtyvä Lauri Ala-Myllymäki on loistava esimerkki Ilveksen pelaajapolun kulkeneesta omasta juniorista.­

Vahva juniorityö on myös helsinkiläisen Käpylän Pallon tukijalka. KäPan yli 15-vuotiaiden talenttivalmentaja Marko Honkanen kokee laadukkaan valmennuksen todella tärkeänä osana pelaajapolkua.

”Koen hyvin tärkeänä, että meillä on paljon hyviä valmentajia, jotka haluavat jatkuvasti kehittää itseään. Varsinkin nuoret valmentajat etsivät todella ennakkoluulottomasti tietoa”, Honkanen kehuu.

KäPa tekee yhteistyötä saksalaisen suurseuran HSV:n kanssa. Neljän viime vuoden aikana Hampuriin on siirtynyt jo kolme KäPa-pelaajaa – jokainen heistä 16-vuotissyntymäpäivänään.

”Se on hyvä asia niille pelaajille, jotka ovat siinä vaiheessa valmiita siirtymään. Kaikki eivät etenkään henkisesti ole valmiita lähtemään 16-vuotiaana yksin ulkomaille, vaikka heistä siellä akatemiassa todella hyvää huolta pidetäänkin”, Honkanen sanoo.

Vuonna 2001 syntynyt Anssi Suhonen on jo pelannut HSV:n edustusjoukkueessakin. Suhosen lisäksi HSV:n akatemiaan ovat lähteneet Kilon veljekset, vuonna 2002 syntynyt Juho Kilo ja 2004 syntynyt Jesse Kilo.

Juho Kilo (vas.), Anssi Suhonen ja Tobias Fagerström HSV:n akatemian tiloissa joulukuussa 2018. Kilo ja Suhonen ovat Käpylän Pallon kasvatteja, Fagerströmin kasvattajaseura on karjaalainen BK-46.­

Vaikka jalkapallo elää Huuhkajien menestyksen myötä kaikkien aikojen kukoistuskauttaan ja laji houkuttelee jatkuvasti lisää lisenssipelaajia, eivät massat kasva vielä ikäluokkien huipulla.

”Terävin kärki ja sen määrä ovat aika lailla ennallaan. Puhun niistä puolesta tusinasta pelaajia, jotka äitinikin osaisi valita katsoessaan futismatsia – he pistävät niin paljon silmään”, Erkka V. Lehtola kertoo.

”Sen jälkeen kun mennään [pelaajissa] sijoille 30–50, niin väitän, että se jonon numero 40 on parempi nyt kuin se oli viisi vuotta sitten tai puhumattakaan kymmenen vuotta sitten. Eli semmoisia aika hyviä pelaajia tulee useampia, mutta toisaalta ne aika hyvät eivät riitä Puola-, Tanska- ja Tšekki-peleissä tai jättiläisiä vastaan, vaan sitten tarvitaan aika monta tosi hyvää pelaajaa.”

Sama näkyy seuratasollakin. Taitovalmentaja Honkanen saa poimia lahjakkuuksia laajemmasta hyvien pelaajien massasta, mutta kärjen leveyteen kasvaneet harrastajamäärät eivät ole vaikuttaneet.

”Ihan terävintä kärkeä 15–17-vuotiaana olevien määrä ei korreloi suoraan sen kanssa, onko seurassa sata vai 200 pelaajaa enemmän. Sitä meidän pitää laadukkaalla valmennuksella vielä kasvattaa.”

Naatan Skyttä on potentiaalinen tähtipelaaja tulevaisuuden maajoukkueessa.­

Huipulle vievää polkua voi kulkea eri reittejä pitkin. Yhdistävänä tekijänä kunnianhimoisiin tavoitteisiin yltäneille pelaajille on kova työnteko.

Mika Laurikainen vertaa Onni Valakaria tässä suhteessa vuonna 1985 syntyneisiin entisiin valmennettaviinsa Niklas Moisanderiin ja Mika Ääritaloon.

”He olivat valmiita ja tehneet jotain asian eteen. He halusivat elää ja harjoitella kuin urheilijat ja tekivät asiat, niin kuin ne pitää tehdä”, hän näkee.

Kotimaisessa mittakaavassa erilaisiksi pelaajapoluiksi käyvät Miska Rautiolan nousu Ilveksen edustusjoukkueeseen 22-vuotiaana ja Santeri Haaralan siirtyminen kasvattajaseurastaan muihin liigaseuroihin peliajan perässä.

”Haluamme tukea kaikkia väyliä nousta kansalliselle ja kansainväliselle tasolle”, Janne Räsänen kertoo.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja ja entinen huippujalkapalloilija Hannu Tihinen kuvattuna keväällä 2014.­

Maajoukkueessa Suomea edustava nuori pelaajapolvi on Erkka V. Lehtolan mukaan täynnä mieleltään rohkeita ja itseensä luottavia pelaajia, jotka eivät kumartele kuvia ja ovat henkisesti suht valmiita jo ensimmäisissä poikien maaotteluissaan.

”Se on viesti, jota korostamme. Emme lähde selviytymään vaan esiintymään, vaikka olisi Ranska tai Saksa vastassa. Haluamme mitata niitäkin vastaan rajojamme ja pitää kiinni tavastamme hallita palloa.”

Samaa korostaa myös Hannu Tihinen. Takavuosien luottotoppari kertoo nykyisen ikäpolven pelaajien rohkeuskynnyksen olevan täysin eri tasolla aiempiin sukupolviin verrattuna.

”Se on aivan fantastista. Heillä on uskallusta ja rohkeutta olla oma itsensä, eikä Ranskaa vastaan mennä Stade de Francelle pelkäämään millään tasolla”, Tihinen sanoo.

”Tuli väkisinkin kyynel silmään, kun näin nuoret pelaajamme haastamassa maailmanmestareita ilman mitään pelkoa.”

