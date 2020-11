Alenka Artnik sukelsi 114 metrin syvyyteen monoräpylällä.

Slovenialainen Alenka Artnik on tehnyt uuden syvyyssukelluksen maailmanennätyksen luokassa CWT, eli monoräpylällä sukeltamisessa

Artnik, 39, sukelsi peräti 114 metrin syvyyteen vapaasukelluskilpailuita järjestävän ja maailman ennätyksiä kirjaavan AIDA:n kilpailussa.

Artnik teki ennätyksen Sharm El Sheikhissä Egyptissä. Suoritus kesti 3 minuuttia ja 41 sekuntia.

”On hyvin tärkeää pysyä rauhallisena”, Artnik kommentoi Washington Postille.

”Egolla on iso rooli elämässämme. Nyt löysin rauhan 114 metrissä, mutta sitten pitää vielä tulla takaisin. Sukelluksen lopussa alkaa ajatella näitä asioita. Kaikki ajatuksetkin kuluttavat happea, joten onnistuneen sukelluksen salaisuus on olla täysin läsnä hetkessä.”

Nousun loppuhetkillä näkyykin maltti, jolla Artnik nousee kohti pintaa.

Lajin naisten Suomen ennätys on Veera López-Lehdon 61 metriä. Miesten Suomen ennätys on Antero Joen 100 metriä. Miesten maailmanennätys on Venäjän Aleksei Moltšanovin 130 metriä.

Lue HS:n erikoisartikkeli: Kääntöpaikalla syvyyksissä vapaasukeltaja Kristian Mäki-Jussilan tärykalvot voisivat puhjeta ja keuhkoissa on ilman tilalla muutama litra verta, mutta sukelluksen vaarallisin vaihe on vasta edessä