Tarkoista rutiineista irtipäästäminen on tuntunut hyvältä, päiviin on tullut uudenlaisia ja erilaisia sisältöjä.­

Kaisa Mäkäräinen kertoo, millaista huippu-urheilijan arki oli ja pohtii, mitä elämälle nyt tapahtuu. ”Jos olisin ampumahiihdon kanssa tekemisissä päivittäin, niin se ei tekisi hyvää”, hän sanoo.

Kasvaminen 1990-luvun maaseudulla antoi hyvän pohjan. Kainuun Ristijärvellä Kaisa Mäkäräinen hiihti, polki tai kulki jalkaisin koulumatkat, liikkui hyödyksi ja huvikseen, tykkäsi kisailla.

”Se oli enemmän sellaista normaalia liikkumista, mitä maaseudulla tulee tehtyä”, Mäkäräinen toteaa.

Mäkäräinen on hiihtänyt lapsesta asti, mutta ei mieltänyt liikkumista treenaamiseksi. Hän on pannut merkille, että nykyään jo monilla yläkouluikäisillä on valmentajat ja harjoitusohjelmat.

”Olen miettinyt, olisiko oma innostus riittänyt 37-vuotiaaksi asti, jos treenaaminen olisi ollut niin ohjelmoitua jo peruskoulusta alkaen.”

Liikkuminen muuttui yläkoulun jälkeen, kun Mäkäräinen sai ajatuksen hakea Sotkamon urheilulukioon. Hän ei pitänyt sinne pääsyä itsestäänselvyytenä, joten se oli ensimmäinen selkeä tavoite urheilijanalulle.

Mäkäräinen pääsi urheilulukioon, mutta oli raakile luokkatovereihinsa verrattuna.

”Olin lukiossa jäljessä muita hiihtokavereita, koska harjoitustausta oli hentoisempi. Siellä kun seurasi muita ja tuli lukion valmentajat, niin meininki muuttui paljon niiden vuosien aikana.”

Urheilulukioaikojaan Mäkäräinen kutsuu siitä huolimatta varsin rennoiksi. Iso muutos kohti huippu-urheilijuutta tuli, kun hän vaihtoi lajia hiihdosta ampumahiihtoon 20-vuotiaana.

” ”Tärkeää on tuntea omat rajansa.”

Kaisa Mäkäräinen kasvoi huippu-urheilijaksi vaiheittain. Nyt kun ura on takana, elämäntavat ovat pysyneet samanlaisina, mutta tarkat aikataulut ja rutiinit ovat jääneet pois.­

Lukion jälkeen Mäkäräinen pääsi Joensuun yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa. Siellä hän kaipasi urheilupiirejä. Niinpä hän lähestyi nykyistä seuraansa Kontiolahden Urheilijoita, kokeili ampumahiihtoa ja ihastui heti.

”Se toi niin paljon lisää hiihtoharjoitteluun. Mutta molempia oli harjoiteltava ja vapaa-aikaa oli paljon vähemmän. Hyväksyin sen, koska se oli juttu, jota halusin tehdä.”

Mäkäräinen asetti itselleen tavoitteet, joiden tulisi täyttyä ensimmäisen vuoden aikana, jotta olisi järkevää jatkaa.

”Siinä vaiheessa ymmärsin, että jos teen isommat tavoitteet mielessä, niin ajatusmallia on muutettava ja laitettava asioita arvojärjestykseen urheilun ehdoilla.”

Urheiluun panostaminen ei tarkoita muun elämän loppumista, mutta on osattava tehdä valintoja. Vaikka harjoitusmäärät kasvoivat, jäi Mäkäräisellä silti ihan riittävästi vapaa-aikaa iltoihin ja viikonloppuihin.

Ensimmäisinä yliopistovuosina hän oli mukana opiskelijabileissä ja soitti klarinettia yliopiston puhallinorkesterissa.

”Tärkeää on tuntea omat rajansa, minkä verran voi opiskella urheilun rinnalla. Urheilulukio opetti tässä asiassa paljon. Siellä pystyi kokeilemaan, montako koetta voi jaksossa tehdä urheilun lisäksi.”

Tavoitteita Mäkäräisellä oli myös koulun suhteen. Hän oli perinteinen ”kympin tyttö”, kunnes lukion loppupuolella väsyi opiskeluun eikä juurikaan lukenut ylioppilaskokeisiin.

”Olin panostanut paljon kursseihin ja ajattelin, että sen pitäisi riittää. Ehkä se tulee ajatusmallista, että kesällä ne hiihtäjätkin tehdään.”

Yliopistoon pääsyn jälkeen urheilu oli jo sen verran motivoivampaa, että kursseista riitti läpi pääseminen. Fysiikan opinnot jäivät muutaman vuoden jälkeen, kun Mäkäräinen alkoi kiertää maailmancupia.

” ”Urheilija on urheilija 24 tuntia vuorokaudessa.”

Kaisa Mäkäräinen on päässyt hiihtämään Kontiolahden jäähdytetyllä ladulla.­

Vaativa Mäkäräinen on itseään kohtaan ollut. Kun jotain tehdään, se tehdään kunnolla. Se on yksi tie, joka erottaa huiput ja melkein huiput.

”Suomen tasolla monessa lajissa riittää se, että tekee monet asiat hyvin, mutta mitä lähemmäs maailman huippua mennään, sitä enemmän yksityiskohdat korostuvat.”

Yksityiskohtien hinkkaaminen voi tuntua tarpeettomalta ”näpertelyltä”. Silloin tarvitaan uskoa omaan tekemiseen. Pitää miettiä, kuinka ehyestä kokonaisuudesta saa vielä jotain irti.

”Harjoituksiin ei mennä vain ampumaan tai hiihtämään, vaan niihin on mietitty selkeitä sisältöjä, joihin pitää keskittyä harjoitusta tehdessään.”

Arjen pienistä asioista on huolehdittava rutiininomaisesti. Treenin jälkeen on kuiva paita mukana, joka vaihdetaan päälle, ruoka pitää saada mahdollisimman nopeasti ja päiväuniaika pyhitetään levolle.

”Urheilija on urheilija 24 tuntia vuorokaudessa. Monet tavat tulevat rutiineiksi itsestään, mutta kyllä se välillä väsyttääkin, että pitää koko ajan tehdä asioita niin huolellisesti.”

Itseään on myös varjeltava turhilta rasituksilta tai riskeiltä. Monelle huippu-urheilijalle koronavirustoimet ovatkin valmiiksi tuttuja varotoimenpiteitä.

”Talvisin kieltäydyin tosi paljon kaikista isommista tilaisuuksista, koska siellä on aina se pieni riski, että jollakin voi olla nuha ja hän tulee kättelemään ja sitten nuha onkin minulla.”

Mäkäräinen muistaa, kun hänen isänsä uran alkuaikoina ihmetteli, miksi pitää aina lähteä leirille harjoittelemaan, kun kotonakin voisi harjoitella. Kysymys on kaiken turhan pois karsimisesta.

”Me menemme leirille sen takia, että joku muu tekee meille ruuan ja meillä on harjoituspaikalta kämpille lyhyt matka. Syömme, huilimme, treenaamme, mihinkään turhaan ei mene aikaa.”

” ”Eihän urheilija ole yksin.”

Kaisa Mäkäräinen toivoo ettei huippu-urheilusta puhuttaisi liian negatiiviseen sävyyn.­

Urheilu lisää itsetuntemusta ja sitä urheilija myös tarvitsee. On osattava kertoa valmentajalle niin fyysiset kuin henkiset tuntemukset. On myös osattava eritellä mahdollisia syitä esimerkiksi väsymyksen taustalla.

”Uskon, että kaikki huipulle päässeet lajissa kuin lajissa, ovat tosi hyviä siinä, että osaavat kuvailla tuntemuksiaan myös verbaalisesti, koska eihän urheilija ole yksin.”

Huippu-urheilija tarvitsee ympärilleen ihmiset, jotka tukevat hänen matkaansa huipulle. Jos tällaista ympäristöä ei ole, se pitää itse rakentaa. Mäkäräisellä on maine oman tiensä kulkijana.

”Suomessa harvassa yksilöurheilulajissa järjestelmä, liittorakenne ja seurat ovat niin vahvoja ja organisoituja, että ne pystyisivät yksistään kasvattamaan huippu-urheilijoita. Aikanaan mäkihypyssä oli hyviä hyppääjiä ja vahva joukkue, se kertoo siitä että ympäristö on ollut oikeanlainen.”

Huipulle pääseminen ja ennen kaikkea siellä pysyminen vaatii tiimin ympärille. Jos Mäkäräinen on ollut itselleen vaativa, on hän ollut sitä myös muille. Se on asia, joka hänestä usein mielletään turhaan negatiivisena.

”Tiukkuus ei tarkoita tiuskimista. Pitää uskaltaa sanoa, miten asiat hoidetaan.”

Myös rinnalla kulkijoiden on ymmärrettävä urheilu-uran vaatimukset. Mäkäräisen puoliso Jarkko Siltakorpi on toiminut niin Mäkäräisen kuin ampumahiihtoliiton suksihuoltajana. He ovat siis olleet työpari.

”Jarkko panostaa suksihuoltoon ihan yhtä paljon kuin minä treenaamiseen. Luotan siihen, että kaikki mikä liittyy suksiin on tehty hyvin.”

Lajia ymmärtävä puoliso on iso tuki. Tosin arjen aikataulu ja ne pienet yksityiskohdat, joista ei lipsuta, koskevat häntäkin.

”Jos on ollut kiva sää ja Jarkko haluaisi pyöräilemään, mutta minulla on ohjelmassa rullahiihtotreeni ylämäkeen ja tarvitsen hänet kuskiksi, niin olen ehdottanut pyöräilyn siirtämistä iltaan.”

Myös pitkäaikainen valmentaja Jarmo Punkkinen on tottunut siihen, että jokainen harjoitus tulee olla hyvin perusteltu.

”Häneltäkin olen vaatinut paljon, niin hän ainakin sanoo. Kyselen aina hirveästi harjoitusohjelmista.”

” ”Nyt päivissä on paljon erilaista sisältöä.”

Kaisa Mäkäräinen kiersi ampumahiihdon maailmancupia 15 vuotta. Kunnossa oli oltava koko ajan, sillä lähtöjä saattoi olla useita viikossa.­

Uransa Mäkäräinen päätti maaliskuussa. Koronavirus vaikutti siihen, että jäähyväiset jätettiin kotistadionilla. Maailman tilanteesta johtuen lopettaminen sujui varsin rauhallisissa merkeissä. On ollut helpompi kohdata elämän murrosvaihe, kun muidenkin elämä muuttui keväällä.

”Vertaistukea on saanut keneltä vain, kaikki ovat olleet vähän ihmeissään, mitä omalle elämälle nyt tapahtuu.”

Mäkäräinen liikkuu yhä säännöllisesti, mutta ei niin säännönmukaisesti ja paljon kuin ammattiurheilijana.

”Elän varmaan edelleen ihan kelpo kansallisen tason urheilijan tai liikkujan arkea. Ei ne elämäntavat ole ympäri pyörähtäneet.”

Eniten Mäkäräinen on nauttinut päivien erilaisuudesta ja pienten rutiinien purkamisesta.

”Se oli niin samanlaista. Nyt päivissä on paljon erilaista sisältöä. Voin lähteä lenkille kahden aikaan iltapäivällä, mikä ei aiemmin olisi tullut missään nimessä kysymykseen.”

Mäkäräinen on ampumahiihtouransa jälkeen osallistunut muutamiin juoksutapahtumiin juosten kovia aikoja. Hän ei ole mennyt niihin mitatakseen omaa tasoaan muihin, vaan hän on tarvinnut numerolapun rintaansa saadakseen tehokkaamman treenin.

”Olen ollut laiska tekemään kovia harjoituksia. Ja ajattelen, että sieltä se kunto ensimmäisenä häviää. Olisi hyvä tehdä silloin tällöin jotain reippaampaa.”

Kuntoilijaksi siirtymisestä kertoo sekin, että alku- ja loppuverryttelyt ovat jääneet vähemmälle.

”Kun olen tullut maaliin, niin olen vain painellut suihkuun ja syömään. Entisistä tarkoista rutiineista on ollut helppo luopua, otan vain kermat kakusta.”

Mäkäräinen aikoo pysytellä sellaisessa kunnossa, että puhelimen soidessa hän on tarvittaessa valmis liittymään seuransa viestijoukkueeseen tai osallistumaan muihin hiihtokilpailuihin.

Valmennustakin Mäkäräinen on tehnyt, mutta sopivissa määrin. Hän on ollut mukana vetämässä nuorten leirejä Vuokatissa.

”Jos olisin ampumahiihdon kanssa tekemisissä päivittäin, niin se ei tekisi hyvää tällä hetkellä. Halusin muutosta ja jos olisin lajin parissa koko ajan, niin samalla sitä olisi jatkanut omaa uraa.”

” ”Se on enemmän muiden ongelma ettei minulla ole olympiamitaleja.”

Kaisa Mäkäräinen pysyttelee siinä kunnossa, että voi tarvittaessa lähteä seuransa viestijoukkueen vahvistukseksi.­

Huippu-urheilijan sisäiset vaatimukset pitävät vielä huolen, että sohvalla köllöttelystä tulee syyllinen olo. Mäkäräinen haluaa olla toimissaan tehokas.

”Aiemmin olen purkanut energiaa treeneihin, nyt voin tehdä pihatöitä, käsitöitä, leipomista, pääasia, että saan jotain aikaiseksi.”

Liikkumaan ohjaa etenkin keho, joka on tottunut aktiiviseen elämään. Kroppa on liikunnasta riippuvaisempi kuin mieli, vaikka moni on epäillyt asian olevan toisinpäin.

”Jos minulla vain on puuhaa, niin pystyn olemaan treenaamatta useammankin päivän putkeen, mutta keho alkaa oireilla, tulee esimerkiksi selkäkipuja.”

Maailmancup-kausi avataan Mäkäräisen kotistadionilla kuun lopulla. Millaisissa tunnelmissa ensimmäistä kuntoilukauttaan elävä Mäkäräinen odottaa pian alkavia maailmancupin kisoja?

”Aiemmin jännitin, tuleeko kovin haikea olo tai sellainen, että olisinpa itse mukana. Mutta nyt olen ihan hyvillä fiiliksillä. Voin nauttia niistä tavallisena katsojana, ei tarvitse analysoida tuloslistaa.”

Omaa onnistumistaan Mäkäräinen on mitannut vuosia kilpailujen kautta. Hänellä on kolme maailmancupin kokonaisvoittoa ja kuusi mm-mitalia. Urheiluun kuuluu sekin, että tekee kaiken pilkuntarkasti vuoden ympäri ja sitten kun olisi aika kisata olympialaisissa, iskeekin influenssa.

Mäkäräinen ei yksittäisiä kisoja harmittele. Hän on testannut omat rajansa ja nähnyt, mihin ne riittävät.

”Se on enemmän muiden ongelma ettei minulla ole olympiamitaleja. Olen tehnyt työni niin hyvin kuin mahdollista, niitä ei tullut, mutta tuli jotain muuta.”

Itseltään ja muilta vaatiminen, yksityiskohtaiset rutiinit ja asioiden arvottaminen urheilun ehdoilla kuuluvat huippu-urheiluun, mutta se on myös valtavan antoisaa.

Vastapainona kurinalaisuudelle tulevat sykähdyttävät onnistumisen kokemukset. Ne hetket, kun on lähtenyt viimeiseltä ampumapaikalta ja tajunnut, että on saanut kisassa kaikki taulut alas tai kun on taistellut itsensä vielä viimeisellä kierroksella podiumpaikalle.

Mäkäräinen toivoo, että nuoret urheilijat uskaltaisivat lähteä katsomaan omia rajojaan. Päätös pitää tehdä nuorena, jolloin elämä houkuttelee moneen muuhunkin suuntaan.

”Vaatii rohkeutta heittäytyä huippu-urheilijan tielle eikä sitä tiedä, pääseekö koskaan absoluuttiselle huipulle, mutta silti toivon ettei huippu-urheilua nähtäisi liian rajoittavana asiana.”