Seitsemäs maailmanmestaruus, jolla Hamilton sivuaa Michael Schumacherin ennätystä, tuli lopulta täysin ylivoimaisesti, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Pitkin kautta on puhuttu ja kirjoitettu, miten Mercedes-tallin Lewis Hamilton on formuloiden Hannu Hanhi, jota vielä talli suosii Valtteri Bottaksen kustannuksella.

Näinkin on ollut, mutta seitsemännen maailmanmestaruuden varmistanut Turkin osakilpailu osoitti, että kyse on myös tämän hetken parhaasta F1-kuskista. Onko hän kaikkien aikojen paras? Vertailu esimerkiksi Michael Schumacheriin on melko turhaa, sillä laji on melko lailla toinen kuin saksalaisen huippuvuosina.

Mercedeksen ei pitänyt olla hyvä liukkaalla kelillä. Ehkä ei ollutkaan, mutta Hamilton oli. Hamilton saattoi olla koko liukkaan F1-kisan ainoa kuljettaja, joka ei tehnyt yhtään merkittävää virhettä. Tai virhettä ollenkaan.

Esimerkiksi ero tallikaveri Bottakseen oli hämmentävä. Bottas näytti siltä kuin liukkaan kelin harjoituksista olisi lintsattu, kun taas Hamilton oli kuin kotonaan kauden kummallisimmalla radalla. Kaiken kaikkiaan Hamilton kyykytti sunnuntaina radalla ihan kaikkia.

Seitsemäs maailmanmestaruus, jolla Hamilton sivuaa Schumacherin ennätystä, tuli lopulta täysin ylivoimaisesti. Piste-ero ennen viimeisiä kolmea osakilpailua on peräti 110 pistettä Bottakseen. 78 pisteen ero tässä vaiheessa kautta olisi jo riittänyt pokaaliin.

Kaiken lisäksi mestaruuden lopullisesti varmistanut Turkin osakilpailu korosti Hamiltonin ylivoimaa: Bottas jäi kierroksella. Melkoisesta nöyryytyksestäkin voidaan puhua.

Jotenkin sopi kuvaan myös se, että ensimmäisenä Hamiltonia ehti onnittelemaan Ferrari-tallin Sebastian Vettel, nelinkertainen maailmanmestari, joka ajoi kauden parhaan kisansa ja nousi lopussa kolmanneksi.

Voisi kuvitella, että sympaattinen britti oli erityisen mielissään sympaattisen saksalaisen eleestä.