Maailmanlistan ykköspelaaja otti ylivoimaisesti ja loistavalla pelisuorituksella uransa toisen major-tittelin.

Dustin Johnsonin lyöntitekniikan ominaispiirre on vasemman ranteen keskimääräistä voimakkaampi taipuminen svingin yläasennossa.­

Golfin maailmanlistan ykkösmiehellä Dustin Johnsonilla oli tähän asti jonkinlainen alisuorittajan maine major-kilpailuissa eli lajin arvostetuimmissa mittelöissä.

Sunnuntaina amerikkalaisen Johnsonin imagoon tuli kuitenkin merkittävä muutos, kun hän voitti ylivoimaisesti major-kilpailu Mastersin, joka siirtyi koronapandemian takia huhtikuulta marraskuulle.

Johnson jyräsi 84. kerran pelatun Mastersin ykköseksi kilpailun ennätystuloksella, joka on nyt 20 alle parin (65+70+65+68).

Aiempi ennätys –18 oli Tiger Woodsin (1997) ja Jordan Spiethin (2015) nimissä.

Toiseksi sijoittuneeet Australian Cameron Smith ja Etelä-Korean Sungjae Im hävisivät viisi lyöntiä. Smithistä tuli Mastersin historian ensimmäinen pelaaja, joka on alittanut jokaisella kierroksella 70 lyöntiä (67+68+69+69).

Ennen Mastersia 36-vuotiaalla Johnsonilla oli 23 voittoa Yhdysvaltojen PGA-kiertueella, mutta niistä vain yksi oli majoreista. Hän oli voittanut US Openin vuonna 2016.

Johnson oli peräti neljä kertaa johtanut major-kilpailua ennen päätöskierrosta mutta jäänyt ilman voittoa. Viimeksi näin tapahtui tänä vuonna US PGA Championshipissä, jossa Johnson pelasi viimeisen kierroksen aivan mainiosti 68 lyönnillä, mutta takaa tuli ohi vielä paremmin pelannut nuori Collin Morikawa.

Tällä kertaa Johnson eteni voittoon erittäin vahvalla suorituksella pitämällä Smithin ja Imin takanaan.

Kolmen kierroksen jälkeen näytti siltä, että Johnson oli vienyt kilpailusta jännityksen hankkiuduttuaan neljän lyönnin karkumatkalle.

Päätöskierroksen alussa Johnson toi itse jännityksen hetkeksi takaisin tekemällä kaksi peräkkäistä bogia, jolloin Im pääsi lyönnin päähän.

Tilanne muuttui nopeasti toiseen suuntaan kuudennella reiällä, kun Johnson teki birdien ja Im bogin, joten eroa oli kolme lyöntiä. Sen jälkeen Smith pääsi parhaimmillaan kahden lyönnin päähän.

Lopullisesti pitkälyöntinen Johnson otti kisan haltuun tekemällä birdiet rei’illä 13–15.

Kilpailun kovaan tulostasoon vaikutti se, että tuulta ei ollut ennen päätöspäivää juuri nimeksikään ja viheriöt olivat melko pehmeät.

Melkein tilanteessa kuin tilanteessa kentällä viilipyttymäisesti esiintyvää ja rennon letkeästi liikkuvaa Johnsonia pidetään yhtenä nykyisen huippugolfin atleettisimpana pelaajana. Juniorina hän pelasi golfin ohella baseballia ja koripalloa.

Hän on pitkä, nopea ja notkea. Youtubesta löytyy videoita, joissa Johnson donkkaa pallon koriin.

Johnsonin puoliso on jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyn tytär Paulina. Pariskunnalla on kaksi lasta.

Ennen Mastersia lokakuussa Johnson joutui pitämään kilpailutaukoa koronavirustartunnan takia, jonka hän kertoi olleen lähes oireeton.

Takavuosina hänellä oli toisenlaisia taukoja. Vuonna 2014 Johnson ilmoitti yllättäen jäävänsä kilpailutauolle.

Seuraavana päivänä arvovaltaiseen amerikkalaiseen urheilulehteen Sports Illustratediin kytkeytyvä verkkosivusto Golf.com uutisoi, että PGA-kiertue oli langettanut Johnsonille puolen vuoden kilpailukiellon kokaiinin käytöstä.

Golf.comin tietojen mukaan Johnson oli kärynnyt aiemminkin, vuonna 2012 kokaiinista ja 2009 marihuanasta. Golf.comin mukaan Johnson oli ollut PGA-kiertueen langettamassa muutaman kuukauden kilpailukiellossa myös keväällä 2012, jolloin hän piti 11 viikkoa kilpailutaukoa.

Tuolloin Johnson kertoi julkisuuteen, että hän oli loukannut selkänsä nostettuaan vesiskootteria.

Myöhemmin Johnson on moneen otteeseen kiistänyt ongelmiensa liittyneen kokaiiniin. Sen sijaan sen hän on myöntänyt, että juhliminen keuli, ja suhde väkevään alkoholiin oli ollut ajoittain liian läheinen.

Sittemmin raikulipoika on ottanut itseään niskasta kiinni ja on nyt maailman tämän hetken paras golfinpelaaja. Hän on kertonut saaneensa matkan varrella tärkeää tukea muun muassa appiukoltaan Wayne Gretzkyltä.

Voittoa puolustanut Tiger Woods oli jo pudonnut päätöspäivään lähtiessään voittokamppailusta.

Vanhat tutut selkäkrempat vaikeuttivat 15-kertaisen major-voittajan palaamista lauantaina, mutta todella synkkä ja turhauttava hetki koitti sunnuntaina erittäin vaikealla 12. reiällä (par-3), jolla Woods käytti peräti kymmenen lyöntiä.

Hän löi kolme kertaa pallon veteen. Kahdella ensimmäisellä kerralla pallo vieri veteen alakierteen takia. Kolmas pallon uittaminen lähti hiekkaesteestä.

Tehtyään masentavan kympin Woods väänsi jäljellä olevilla kuudella reiällä viisi birdieä.