Huuhkajat on suorittanut kahden ja puolen vuoden ajan säännöllisesti todella hyvin. Vaikka nousua A-liigaan ei tulisikaan, on tämä syksy antanut joukkueelle hienon nosteen ennen EM-turnausta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ari Virtanen­

Huuhkajat on kiinni nousussa Kansojen liigan A-liigaan, maanosan valovoimaisimpien joukkueiden kuudentoista sakkiin. Mahdollinen nousu ratkeaa Kansojen liigan viimeisessä ottelussa Cardiffissa keskiviikkona Walesia vastaan.

Bulgaria-vierasvoiton jälkeen Suomi tarvitsee lohkovoittoon enää yhden vierasvoiton, eikä se olisi ennenkuulumatonta viimeaikaisten tulosten valossa. Kolme viime vierasottelua on päättynyt voittoon.

Asetelma on huima, kun sitä peilaa kahden vuoden takaiseen aikaan. Ei tällaista kehitystä olisi uskonut silloin tapahtuvan. Kun Kansojen liiga kaksi vuotta sitten alkoi, ei Suomen odotettu nousevan lohkovoittajana C-liigan lohkosta, jossa olivat myös Unkari ja Kreikka.

Pelillisesti Suomen kehitys oli alkanut jo vuosi aiemmin, mutta Kansojen liigasta syksyllä 2018 Huuhkajat lähti kunnolla lentoon. Loppu on historiaa, joka muistetaan erityisen hyvin 15. marraskuuta. Sunnuntaina tuli vuosi täyteen siitä, kun Suomi varmisti paikkansa EM-turnauksessa.

Suomi voitti neljä peliä kuudesta edellisessä Kansojen liigassa. Nyt Suomella on neljä voittoa plakkarissa astetta kovemmassa sakissa, Kansojen liigan B-liigassa, kun kilpailua on vielä yksi ottelu jäljellä.

Huuhkajat on suorittanut kahden ja puolen vuoden ajan säännöllisesti todella hyvin. Kansojen liigan alkamisen jälkeen Suomi on kahdestakymmenestäyhdestä kilpailullisesta ottelusta voittanut neljätoista ottelua. Vaikka nousua A-liigaan ei tulisikaan, on tämä syksy antanut joukkueelle hienon nosteen ennen EM-turnausta.