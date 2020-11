Italiassa ammatikseen palloja torjuva Jesse Joronen piti keskiviikkona Pariisissa Ranskan nollilla. Saksassa euronsa tienaava Lukas Hradecky on puolestaan kovaa vauhtia vakiinnuttamassa asemaansa jalkapallomaailman eliittivahtien joukossa.

Huuhkajien maalivahtitilanne on juuri nyt poikkeuksellisen hyvä. Tätä taustaa vasten ei voi pitää varsinaisena ihmeenä, että Ruotsissa Djurgårdenin viime kaudella maansa mestariksi torjunut Tommi Vaiho on jäänyt kaikkien maajoukkuespekulaatioiden ulkopuolelle.

Yllättävää toki on, ettei edes lajipiireissä tunnuta tietävän koko miehestä juuri mitään.

Vaiho on Ruotsin kansalainen, mutta hänen juurensa ovat Suomessa. Äiti Tuula on kotoisin Oulusta, isä Jouni Porista. Pelaaja itsekin puhuu sujuvaa suomea ja olisi valmis edustamaan sinivalkoisia, jos kutsu kävisi.

”Totta kai olisi kiva, jos saisin kutsun Huuhkajiin, mutta Suomella on erinomaiset maalivahdit. Taso on parempi kuin Ruotsissa. Taitaa olla liian vaikeaa, kun edessä ovat Hradecky ja Joronen”, Tukholmasta aamutreenien jälkeen tavoitettu Vaiho tunnustaa.

Hänellä ei ole Suomen passia, mutta sen hankkimisesta tuskin koituisi juurikaan ongelmia.

Isompi ongelma on se, ettei puhelin soi. Kiinnostusta ei ole ollut sen paremmin Ruotsin kuin Suomenkaan maajoukkueista.

”En ole pitänyt sitä mitenkään outona, ettei Suomen Palloliitosta ole koskaan oltu missään yhteydessä. En usko, että siellä edes tiedetään, kuka minä olen.”

Kuka Tommi Mikael Vaiho sitten oikein on?

Suomen mediassa nimi ei juuri ole vilahdellut, vaikka meriittien puolesta aihetta olisi ollut isoihinkin otsikoihin. Ikääkin on jo 32 vuotta.

Tukholmassa vuonna 1988 syntynyt ja ikänsä asunut Vaiho muistelee lämmöllä lapsuuttaan, jolloin heidän perheellään oli tapana käydä joka kesä Porissa mummin ja ukin luona.

”Olimme aina viisi tai kuusi viikkoa kerrallaan Suomessa. Kävimme Yyterissä uimassa ja pelasimme jalkapalloa Kalevanpuiston (Päärnäistenpuiston) kentällä. Ne olivat hienoja kesiä”, Vaiho muistelee.

Isä Jouni Vaiho pelasi Porissa nuoruudessaan jalkapalloa, mutta ”Kuukkarin” miehestä ei tullut liigatason pelaajaa. Hänen siskonsa asuu lapsineen edelleen Porissa.

Tommi Vaiho ei ole hetkeen käynyt Porissa, mutta lapsilleen Freijalle, 3, ja Ludvigille, 1, hän puhuu suomea samoin kuin omille vanhemmilleen.

Maalivahti avioitui kesällä ruotsalaisen naisystävänsä Fridan kanssa ja perhe suunnittelee matkaa Suomeen taas ensi kesänä.

Jalkapallon pelaamisen Vaiho aloitti noin 6-vuotiaana Djurgården-Kistan joukkueessa.

Hyvänä kasvattajaseurana tunnettu Brommapojkarna halusi varhaisessa teini-iässä lupaavan maalivahdin riveihinsä, eikä Vaiho epäröinyt siirtyä juniorijättiläisen riveihin.

Siirto osoittautui hyväksi, sillä näytöt Brommapojkarnassa poikivat kutsun Ruotsin poikamaajoukkueeseen. Se taas avitti Djurgårdeniin paluuta, joka sai sinettinsä vuonna 2003.

Vaikka Vaihon juuret ovat Suomessa, sydän on Tukholmassa. Ja ennen kaikkea se sykkii Djurgården IF:lle.

Fanien kanssa tunne on molemminpuolinen, sillä seuran kannattajat valitsivat Vaihon viime kauden päätteeksi joukkueen Vuoden pelaajaksi.

Lucas Hradecky on Suomen maajoukkueen ykköstorjuja.­

Näytöt olivat kovat, sillä Vaiho nousi kesken kauden ykkösmaalivahdiksi, pelasi 20 ottelua ja piti nollan peräti 12 kertaa.

Upean kauden kruunasi rangaistuspotkun torjuminen kärkipelissä Malmön vieraana. Torjunta siivitti DIF:n 1–0-voittoon, joka oli lopulta petaamassa yhden pisteen erolla tullutta yllätysmestaruutta.

”Tuntuu, että tulen vuosi vuodelta paremmaksi pelaajaksi. En ole koskaan ollut loukkaantuneena, joten pelivuosiakin voi hyvin olla vielä paljon jäljellä.”

Vaiho on tyypillinen ”late bloomer” eli myöhäisemmässä iässä huipulle kypsynyt pelaaja. Vaikka hän kolkutteli nuorena poikana maajoukkueiden portteja, kesti pitkään ennen kuin hän sai ykkösvahdin viitan harteilleen Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa.

Tällä kaudella se viitta revittiin pois jo kolmen kierroksen jälkeen, kun hallitseva mestari aloitti kautensa kompuroiden. Sen jälkeen Vaiho istui penkillä 18 liigapeliä ja päälle Mestarien liigan sekä Eurooppa-liigan ottelut.

Djurgårdenin tie Euroopassa katkesi samaa CFR Cluj’ta vastaan kuin Kuopion Palloseuran. Edelliset kuusi pääsarjapeliä Vaiho on ollut jälleen Djurgårdenin tolppien välissä.

”Olen pelannut hyvin aina, kun olen päässyt kentälle. Odotin pelaavani tällä kaudella kaikki ottelut, mutta valmennus teki isoja muutoksia heikon alun jälkeen ja jouduin siinä siivoustyössä yhdeksi uhriksi. Nyt olen taas ykkösenä ja haluan pitää kiinni siitä paikasta.”

” ”Pelasimme Aki Riihilahden (HJK:n nykyinen toimitusjohtaja) kanssa yhdessä täällä DIF:ssä, mutta hän ei ole ainakaan vielä soitellut ja kysellyt minua HJK:n riveihin.”

Vaihon kanssa peliajasta kilpailee 24-vuotias norjalainen Per Kristian Worre Bråtveit. Molemmilla maalivahdeilla on sopimus seuran kanssa myös ensi kaudeksi.

Vaiho ei ole pelannut Ruotsin rajojen ulkopuolella eikä osaa sanoa tulevaisuudestaan vielä mitään. Kiinnostusta on ollut vuosien varrella muun muassa Italiasta.

DIF on tällä hetkellä neljäntenä, kun Allsvenkania on kolme kierrosta jäljellä. Mestaruus menee tällä kaudella Malmölle, mutta toiseen sijaan Djurgårdenilla on matkaa vain neljä pistettä ja kolmanteen kaksi.

Toisaalta takana hengittää vielä useampikin uhkaaja.

Djurgården kohtaa viimeisissä peleissään Kalmarin, Mjällbyn ja Varbergin. Niistä oikeastaan vain Kalmarilla on panosta joukkueen taistellessa putoamista vastaan.

”Eurokentille olisi kiva päästä. En saanut pelata tällä kaudella europelejä, joten se kokemus on vielä saavuttamatta.”

Huuhkajien toinen maalivahti Jesse Joronen pelaa Italian Serie A:n Bresciassa.­