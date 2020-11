Ruotsi on suuressa vaarassa pudota B-liigaan. Suomi sen sijaan tavoittelee nousua A-liigaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue tavoittelee jo toista peräkkäistä nousua Kansojen liigassa, kun joukkue kohtaa B-liigan lohko 4:n ratkaisuottelussa Walesin keskiviikkona.

Jos Huuhkajat voittaa, pelaa joukkue seuraavassa Kansojen liigassa sensaatiomaisesti A-liigassa Euroopan parhaiden maiden kanssa.

Ruotsi sen sijaan on suuressa vaarassa pudota B-liigaan. Joukkue on saalistanut viidestä ottelusta vain kolme pistettä ja majailee lohkon viimeisenä.

Kroatia on tasapisteissä Ruotsin kanssa. Joukkueiden keskinäiset ottelut päättyivät 2–1-kotivoittoihin, ja kaikkien pelattujen otteluiden maaliero on sama. Kroatia on kuitenkin sarjataulukossa edellä tehtyjen maalien perusteella.

Suomessa ruotsalaiset nähdään monesti onnekkaina ”hannuhanhina”, jotka taikovat ratkaisevat maalit kuin tyhjästä, kuin niitä tarvitaan. Nyt on ollut toisin.

Kroatian Andrej Kramaric teki joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa voittomaalin 84. minuutilla, ja lauantaina Marcus Danielssonin oma maali toi Kroatian tilanteeseen 1–2 ottelun 82. minuutilla.

Ruotsilla on siis jäänyt jossiteltavaa, ja tiistaina joukkue tarvinnee Portugalin apua säilyttääkseen paikkansa A-liigassa.

Ruotsi kohtaa vieraissa lohkovoiton jo varmistaneen Ranskan ja Kroatia isännöi merkityksettömässä Portugalia, jolle peli on lohkotilanteen kannalta merkityksetön.