Suomen naisten jalkapallomaajoukkue venyi lokakuun lopulla mainioon 1–0-kotivoittoon EM-karsintalohkonsa ennakkosuosikki Skotlannista, ja haaveet vuoden 2022 EM-lopputurnauksesta vahvistuivat.

Matka on kuitenkin vielä kesken, ja ensimmäisenä jäljellä olevana karsintaesteenä on ärsytetty Skotlanti kotikentällään 1. joulukuuta.

”Otimme Helsingissä fantastisen voiton joukkueesta, joka on ollut mukana kahdessa viime arvoturnauksessa (EM-2017 ja MM-2019). Se oli vaikuttava, iso voitto ja asetti meidät hyviin asemiin lohkossa. Ja oli tärkeä joukkueen itseluottamuksen ja itsetunnon kannalta, siitä oli aikaa kun viimeksi voitimme huipputason joukkueen”, päävalmentaja Anne Signeul totesi julkistaessaan pelaajaryhmänsä Skotlantia vastaan oteltavaan vieraspeliin.

Signeulin ryhmä on sama kuin edelliseen Skotlanti-peliin. Muutoksena on kuitenkin se, että kotiottelun loukkaantumisen takia väliin jättänyt Adelina Engman on toipunut pelikuntoon.

”Hän on hieno lisä joukkueeseen, tuo aggressiivisuutta, jota tarvitaan Skotlantia vastaan”, Signeul kuvaili.

Lokakuinen kotivoitto nosti Suomen 13 pisteeseen, kun ottelun vähemmän pelanneet Portugali ja Skotlanti ovat kymmenessä ja yhdeksässä pisteessä.

Adelina Engman on toipunut taas pelikuntoon. Kesäkuussa 2018 hän kamppaili pallosta Itävaltaa vastaan.­

Portugali ja Skotlanti kohtaavat muutama päivä ennen Skotlanti–Suomi-ottelua, ja skottien Lissabonin-matka saattaa osaltaan pelata Helmareiden pussiin.

”Skotlannin on peluutettava parasta joukkuettaan voittaakseen Portugalin. On aina rankkaa pelata kaksi peliä lyhyessä ajassa ja matkustamiset siihen vielä, joten se voi olla etu meille”, Signeul mietti.

Helmareiden alakerran luottopelaajiin lukeutuva Natalia Kuikka päätti kautensa Ruotsin liigan Göteborgissa mestarina, mutta seuraavaksi edessä ovat uudet kuviot.

Kuikka matkaa Yhdysvaltain kovatasoisen NWSL-liigan Portlandiin, ja mikäs sen hienompaa olisikaan kuin aloittaa uusi ura EM-lopputurnauspelaajana. Kuikka toki tietää, että Skotlanti ei nahkaansa halvalla myy joulukuun alussa.

”Voi olla erilainen, kovempi joukkue nyt vastassa. Luulen, että keskittyvät hyökkäyksensä hiomiseen, kuinka murtaa puolustuksemme”, Kuikka aprikoi.

”Hyvän puolustuspelin jatkaminen ja hyökkäyksen sekä pallonhallinnan parantaminen. Lähdemme voittamaan, emme pelaamaan tasapeliä”, valmentaja Signeul vahvisti vielä reseptiä tärkeään otteluun.

EM-karsintaottelu Skotlanti–Suomi 1. joulukuuta kello 21.30 Edindburghissa.

Natalia Kuikka kuuluu Suomen maajoukkueen luottopuolustajiin.­