Suunnistus

Jukolan viesti halutaan merkittävien urheilutapahtumien tv-listalle: ”Jukola on suomalaisen talkootyön voimannäyte”

Koronaepidemian vuoksi menneen kesän Napapiiri-Jukola siirtyi ensi vuoteen.

Maailman suurin viestisuunnistuskilpailu Jukolan viesti halutaan yhteiskunnallisesti merkittävien televisioitavien urheilutapahtumien listalle.

Esityksen takana on Jukolan viestin perustaja- ja omistajayhteisö Kaukametsäläiset ry ja Suomen Suunnistusliitto. Mennyttä kesää lukuun ottamatta Jukolan viesti on juostu vuodesta 1949 lähtien.

Tänä vuonna Jukolan viesti piti järjestää Rovaniemellä, mutta koronaepidemian vuoksi Napapiiri-Jukola siirtyi ensi vuoteen (19.–20. kesäkuuta 2021).

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoja valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa määritellään yhteiskunnallisesti merkittävät maksutta näytettävät tapahtumat.

”Jukolan viesti täyttää kirkkaasti yhteiskunnallista merkitystä arvioivat kriteerit, ja se on siksi perusteltu esitys lisättäväksi tapahtumien listalle”, Kaukametsäläiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Sihvonen sanoo tiedotteessa.

Tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä kuvaavia kriteerejä ovat muun muassa lajin erityinen kansallinen kaikupohja, tapahtuman kulttuurinen merkitys, maajoukkueen osallistuminen tapahtumaan ja suuret katsojamäärät.

”Naisten Venlojen viesti on ollut osa Jukolan kokonaisuutta jo vuosikymmeniä. Jukolassa samalla lähtöviivalla ovat maailman huiput ja ensikertalaiset. Kaikki käyvät läpi samat rastit. Huippusuunnistajat kilpailevat voitosta ja aloittelijat kilpailun läpipääsystä”, Sihvonen sanoo.

Jukolan viesti järjestetään ensi vuonna 72. kerran. Venlojen viesti on juostu 42 kertaa. . Jukolan viesti on seitsenosuuksinen ja Venlojen viesti on neliosuuksinen kisa suunnistusseurojen ja muiden yhteisöjen joukkueille.

Jukolan viesti on osanottajamäärältään Suomen suurin harrasteliikuntatapahtuma, jossa kilpailee vuosittain lähes 20 000 lajin huippua ja harrastajaa.

Kun mukaan lasketaan seurajoukot, huoltajat ja katsojat, Jukolan vierasmäärä nousee 50 000 hengen. Järjestämiseen tarvitaan 1 500–2 000 talkoolaista.

”Jukola on suomalaisen talkootyön voimannäyte. Tämän kaiken rinnalla kilpailun voitto on yksi suunnistuksen arvostetuimmista saavutuksista”, Sihvonen sanoo.