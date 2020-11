Kolmensadan parhaan yliopiston järjestys perustuu julkaisujen ja viittausten määrään.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on rankattu maailman yhdeksänneksi parhaaksi maailmassa.

Sijoitus perustuu ShanghaiRanking-listaan, jolla on 300 liikuntatieteiden alan yksikköä yliopistoista ympäri maailman.

ShanghaiRanking julkaisi liikuntatieteiden alan yksiköiden listauksen ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin Jyväskylän tiedekunnan sijoitus oli 40.

Vuonna 2017 tiedekunta oli listan sijalla 36 ja vuonna 2018 sijoitus oli 29. Viime vuonna vertailua ei julkistettu.

”Strategiamme mukaan tavoitteemme on olla viiden parhaan joukossa maailmassa vuonna 2030. Suunta on ehdottomasti oikea”, tutkimuksesta vastaava varadekaani, professori Sarianna Sipilä sanoo tiedotteessa.

Kolmensadan parhaan yliopiston järjestys perustuu julkaisujen ja viittausten määrään sekä artikkeleihin laadukkaimmissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Julkaisutiedot on kerätty Web of Science -tietokannasta viiden vuoden ajalta. Tämän vuoden top 300 -listalla on 285 yliopistoa, joilla on liikuntatieteiden alan yksikkö sekä 15 yliopistoa, jotka keskittyvät kokonaan liikuntatieteisiin.