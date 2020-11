Kun korona vaivaa ja muu yhteiskunta sukeltaa, ratsastuksella menee jonkin aikaa hyvin. Kokeneet ratsastusyrittäjät osaavat jo varautua vaikeisiin aikoihin.

Husön Ratsastuskeskuksessa Helsingissä lapset istuvat satulassa ja opettelevat ratsastuksen alkeita. Lasten vanhemmat on valjastettu taluttajiksi, sillä korona-aikana ulkopuolisia taluttajia ei käytetä.

”Meillä on tänä syksynä enemmän alkeiskursseja kuin moneen, moneen vuoteen”, kertoo Husön omistaja Leila Therman.

”Kaikki, mitä ideoimme, myydään loppuun. Esimerkiksi syyslomalla järjestimme hevosagilitya. Alkeiskursseille olisi enemmän tulijoita kuin voimme järjestää.”

Husön Ratsastuskeskuksen tilanne heijastaa laajemmin ratsastuksen koronasyksyä. Monissa ratsastuskouluissa ratsastustunnit ovat aivan täynnä.

”Meillä on asiakkaita enemmän kuin koskaan aiemmin”, vahvistaa Vantaalla sijaitsevan Poni-Haan omistaja Virpi Ranta.

Myös Espoossa sijaitsevan Peikin Ratsastuskoulun omistaja Peik Andersin kertoo tuntien olevan täynnä.

”Asiakkaita ei ainakaan ole vähemmän kuin vuosi sitten, ja jo viime syksy oli erittäin vilkas. Tällä hetkellä koronatilanne sataa meidän laariin, kun ihmiset liikkuvat paljon ja satsaavat hyvinvointiinsa.”

” ”Niillä, joilla töitä vielä on, on käytettävissä enemmän aikaa ja rahaa kuin aiemmin.”

Ratsastuksen opettaja Minna Oksanen tarkisti Sofia Fillan, 9, satulan ennen tunnin alkua.­

Ratsastuskoulujen hyvä tilanne tunnistetaan myös Ratsastajainliitossa. Liiton tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen kertoo, että ratsastuskouluilla ei mene hyvin vain pääkaupunkiseudulla vaan tunnit ovat täynnä ympäri Suomea. Myös pienten paikkakuntien tallit ovat saaneet uusia asiakkaita.

”Kun osa ihmisistä on siirtynyt etätöihin mökeilleen, he ovat käyneet ratsastamassa paikkakunnan talleilla. Näin osa pienten paikkakuntien talleista on saanut normaalia enemmän asiakkaita”, Peltonen kertoo.

Pääkaupunkiseudun talliyrittäjät kertovat, että kaikki asiakkaat ovat lisänneet ratsastamista. Vanhat asiakkaat ostavat enemmän tunteja, lajiin palaa vuosien tauon jälkeen aiemmin ratsastaneita ja sekä lasten että aikuisten alkeiskurssit vetävät puoleensa. Lisäystä selittävät ennen kaikkea aika ja raha.

”Niillä, joilla töitä vielä on, on käytettävissä enemmän aikaa ja rahaa kuin aiemmin. Matkustamaan ei pääse ja moni muu harrastus on tauolla tai rajoitettuna. Moni sanoi jo keväällä, että on ihanaa, että rajoitusten keskellä pääsee edes tallille. Saa jotain muuta ajateltavaa arjen keskelle”, Therman sanoo.

” ”Me siirsimme jo keväällä paljon tunteja ulos.”

Minna Oksanen sääti Ella Mäkisen, 10, jalustimet kuntoon.­

Ratsastajainliiton Minna Peltonen sanoo, että ratsastus on suhteellisen helppo järjestää koronaturvallisesti. Se on ulkolaji, joka voidaan tarvittaessa saman tien siirtää sisämaneesista ulkokentälle. Suuri osa talleista pystyi sopeuttamaan toimintansa nopeasti jo keväällä ja pitämään näin kiinni säännöllisistä asiakkaistaan.

”Me siirsimme jo keväällä paljon tunteja ulos. Ratsastimme myös paljon maastossa”, Leila Therman sanoo.

Ratsastuksessa turvavälit toteutuvat luontaisesti.

”Ratsastuksessa pitää pitää turvaväli toiseen hevoseen turvallisuussyistä normaalistikin. Ja kun ratsastaja laittaa hevosta kuntoon, hän on karsinassa yksin”, Andersin sanoo.

” ”Toivotaan, että sieltä tulee paljon uusia ratsastajia pitkän hiljaiselon jälkeen.”

Sofia Filla, 9, kuunteli tarkasti ratsastuksen opettaja Minna Oksasta Vicke-ponin selässä.­

Kevään jäljiltä moni talli rajoittaa edelleen ylimääräisten ihmisten oleskelua talleissa. Peikin Ratsastuskoulussa ja Husössä on esimerkiksi monta tallirakennusta, joten asiakkaille voidaan jakaa hevosia eri rakennuksista.

”Muutimme myös pukuhuoneet ja vessat niin, että niihin pääsee vain yksi ihminen kerrallaan”, Andersin sanoo.

Vaikka talleilla menee nyt hyvin, kokeneet yrittäjät varautuvat taloudellisesti vaikeisiin aikoihin.

”En uskalla hehkuttaa hyvää tilannetta nyt. Kokemus on osoittanut, että kun talous syöksyy, ratsastuksella menee jonkin aikaa hyvin. Kun muu yhteiskunta alkaa toipua lamasta, ratsastus syöksyy. Näin on aina ollut”, Peik Andersin sanoo.

Ratsastajainliitto kehottaakin yrittäjiä keräämään puskuria, jos se on mahdollista.

”Talouden heikkeneminen näkyy ratsastuksessa noin kahden vuoden viiveellä. Alalla pitkään olleet yrittäjät tietävät, että taloudellisesti heikot ajat näkyvät aina toiminnassa”, Minna Peltonen sanoo.

Poni-Haassakin varaudutaan tulevaan.

”Kovin paljon puskuria ei ole mahdollista tehdä. Tällä hetkellä mietimme kuitenkin tarkkaan esimerkiksi uusia investointeja ja hevoshankintoja”, Virpi Ranta sanoo.

Husön Leila Therman toivoo, että uudet alkeiskurssilaiset kannattelevat lajia vielä vuosia eteenpäin.

”Toivotaan, että sieltä tulee paljon uusia ratsastajia pitkän hiljaiselon jälkeen.”

Sofia Filla, 9, kiitti ratsuaan tunnin lopuksi. Ratsastajien vanhemmat seurasivat tuntia maneesin katsomossa.­

Ratsastusyritysten talous notkahti keväällä muita lajeja vähemmän

Ratsastusyritysten talous selvisi kevään koronarajoituksista muita lajeja paremmin, selviää Valtion liikuntaneuvoston selvityksestä.

Neuvosto kysyi koronatilanteen vaikutuksista liikunta- ja urheiluyrityksille maalis–toukokuussa. Kyselyyn vastasi 469 yritystä, joista 71 oli ratsastustalleja.

Ratsastukseen korona vaikutti lajeista kolmanneksi vähiten keilauksen ja suunnistuksen jälkeen.

Keväällä 42 prosenttia ratsastusyrityksistä arvioi, että koronatilanne heikensi liiketoimintaa jonkin verran, mutta arviot liiketoiminnan heikentymisestä olivat liikuntalajien lievimpiä. Ratsastus oli myös ainoa laji, jossa osa yrittäjistä kertoi liiketoiminnan ja talouden parantuneen keväällä. Yli kolmannes talleista kertoi myynnin pysyneen ennallaan ja 14 prosenttia kertoi myynnin kasvaneen.

Talliyrittäjistäkin puolet ilmoitti koronatilanteen vaikuttaneen talouteen melko tai erittäin paljon maalis–toukokuussa. Monet ratsastuskoulut jatkoivat keväällä toimintaansa esimerkiksi normaalia pienemmillä ryhmillä tai muilla rajoituksilla, jotka pienensivät liikevaihtoa. Ratsastusyritysten liikevaihto väheni kuitenkin vähän verrattuna muihin urheilulajeihin.

74 prosenttia talliyrityksistä lomauttanut henkilökuntaansa keväällä ja 95 prosenttia ilmoitti, ettei irtisanonut työntekijöitään.

Ella Mäkinen, 10, talutti Dana-ponin maneesista tunnin jälkeen.­