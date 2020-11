Jesse Puljujärven polvitaklaus ei tuottanut jatkoseuraamuksia.

Kärppien ja Helsingin IFK:n välinen jääkiekon liigaottelu sai liikettä myös Liigan kurinpitoryhmään.

IFK:n murskavoiton jälkeen kurinpitäjille eteni kaksi tapausta. Kärppien Otto Karvinen taklasi IFK-puolustaja Rony Ahosta selästä laitaan. Karvinen sai kolmen ottelun pelikiellon, joka on kauden tähän asti pisin rangaistus.

Ahonen oli irti laidasta ja Liigan kurinpitoryhmän mukaan Karvisella olisi ollut aikaa ottaa huomioon Ahosen haavoittuvainen asento. Ahonen ei pystynyt jatkamaan peliä.

IFK johti ottelua 7–1 ja voitti samoilla numeroilla, kun isot miehet Kärppien Libor Šulák ja IFK:n Miro Karjalainen aloittivat sovitusti nyrkki-iltamat. Paritanssi napsautti Šulákille kaksi ottelua, mutta Karjalaisella oli vanhoja pohja pohjia ja hän sai kolme ottelua.

Karjalainen tappeli kahdesti kaudella 2017-2018 ja nämä painoivat nyt jaetussa rangaistuksessa. Pelaajan rangaistushistoria ulottuu kolmelle edelliselle kaudelle.

Šulákin ja Karjalaisen aloittaessa peliaikaa oli jäljellä enää neljätoista sekuntia ja tappelukello pysähtyi, kun peliaikaa oli jäljellä seitsemän sekuntia. Kypärät ja hanskat lensivät jäälle heti aloituksen jälkeen, mikä kertoi ennalta sovitusta kohtaamisesta. Sovitut taklaukset johtavat automaattisesti Liigan käytännön mukaan kahden ottelun pelikieltoon.

Kärppien Jesse Puljujärvi taklasi polvella IFK-puolustaja Joonas Lyytistä. Puljujärvi lensi ulos ottelusta, mutta tapaus ei edennyt Liigan tilannehuoneesta kurinpitoryhmään.

Puljujärvi on tehnyt pelissään selkeän muutoksen. Huippupisteet ja suuret tehot ovat vaihtuneet Liigan jäähykuninkuuden tavoitteluun. Puljujärvi on hankkinut 43 minuuttia jäähyjä ja vain Miro Karjalainen on edellä 47 minuutillaan.

Kärppien ja IFK:n välisessä ottelussa jaettiin neljä ulosajoa ja peräti 120 rangaistusminuuttia.

Pisteitä Puljujärvi on tehnyt 13 ottelussa 6+4 ja lukema oikeuttaa pistepörssissä sijaan 32.

Liigasyksy on sujunut rauhallisesti, kun ennen näitä pelikieltoja oli jaettu vain yksi kahden ottelun lisärangaistus.

Kärppien puolustaja Miihkali Teppo taklasi SaiPan kiekotonta Ville Petmania marraskuun alkupuolella ja sai siitä kaksi peliä.