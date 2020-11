Pallo-Koplan äänestyksessä Ilveksen Naatan Skyttä, 18, valittiin Veikkausliigan parhaaksi hyökkääväksi keskikenttäpelaajaksi.

Jalkapallotoimittajien äänestyksessä Veikkausliigan tähdistöön nousi viisi pelaajaa mestarijoukkue HJK:sta ja yksi pelaaja Hongasta.

Jalkapallotoimittajien yhdistyksen Pallo-Koplan perinteiseen Koplajoukkueeseen valittiin myös pelaajia Interistä, KuPSista, Ilveksestä ja IFK Mariehamnista.

Jalkapallotoimittajien Veikkausliigan tähdistöjoukkue eli Koplajoukkue on nimetty Pallo-Koplan jäsenten äänestyksen perusteella. Joukkueen yksitoista pelaajaa on valittu pelipaikoittain ja lisäksi joukkueelle on nimetty valmentaja sekä taustahenkilö.

Koplajoukkue vuonna 2020:

Maalivahti: Tim Murray, FC Honka

Oikea puolustaja: Nikolai Alho, HJK

Toppari: Daniel O’Shaughnessy, HJK

Toppari: Rick Ketting, FC Inter

Vasen puolustaja: Luis Carlos Murillo, HJK

Oikea laitapelaaja: Riku Riski, HJK

Puolustava keskikenttäpelaaja: Nana Boateng, KuPS

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja: Naatan Skyttä, Ilves

Vasen laitapelaaja: Albion Ademi, IFK Mariehamn

Hyökkääjä: Roope Riski, HJK

Hyökkääjä: Timo Furuholm, FC Inter

Koplavalmentaja: Toni Koskela, HJK

Koplajohtaja: Vesa Mäki, FC Inter