Yleisurheilu

Eteläafrikkalainen 800 metrin olympiavoittaja Caster Semenya jatkaa taisteluaan Kansainväistä yleisurheiluliittoa (WA) vastaan testosteronirajoista. kertoo uutistoimisto AFP. Semenyan asianajajat tiedottivat tiistaina, että Semenya valittaa WA:n päätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Uusi valitus tulee kaksi vuotta sen jälkeen, kun WA määritti testosteronin ylärajat naisten 400 metrin ja mailin välisille juoksumatkoille. WA:n mielestä urheilijat, joilla on korkeat testosteroniarvot, saavat epäreilua etua muihin urheilijoihin nähden.

Testosteronirajan ylittävät urheilijat pääsevät kyseisillä matkoilla jatkossakin lähtöviivalle vain, mikäli alentavat testosteroniarvojaan lääkityksellä. Semenya, jolla on korkeat testosteroniarvot, kieltäytyy lääkityksestä eikä ole WA:n päätöksen jälkeen kilpaillut näillä matkoilla.

”Toivomme edelleen, että WA näkee tekemänsä virheen ja kumoaa kohtuuttomat säännöt, jotka estävät Semenyaa kilpailemasta”, Semenyan asianajaja Gregory Nott totesi lausunnossaan.

Semenya on valittanut WA:n päätöksestä aiemmin Urheilun välitystuomioistuimeen (Cas) ja Sveitsin korkeimpaan oikeuteen, mutta kumpikaan ei muuttanut tai kumonnut WA:n päätöstä.

Semenya on saanut taistelulleen laajaa tukea Etelä-Afrikasta. Muun muassa maan parlamentti, ihmisoikeuskomissio ja sukupuolten tasa-arvokomissio ovat juoksijan takana. Myös muualta maailmasta on Semenyan asianajajien mukaan tullut runsaasti kannustusta, ja siksi he jatkavat taistelua.

Semenya on siirtynyt viime aikoina juoksemaan 200 metrille, joka on WA:n testosteronisääntöjen ulkopuolella.