Walesin tähtipelaaja Gareth Bale: ”Suomi-ottelu on meille valtava”

Wales ja Suomi ratkaisevat keskiviikkona, kumpi maa nousee Kansojen liigan A-liigaan.

Gareth Bale on Walesin maajoukkueen kapteeni.­

Walesin tähtipelaaja Gareth Bale pitää erittäin tärkeänä maajoukkueensa mahdollista nousua Kansojen liigan A-liigan. Wales kohtaa keskiviikkona Suomen ja tasapeli riittää Walesille neloslohkon ykköspaikkaan.

Suomi nousee A-liigaan, jos Wales kaatuu.

”Se on valtava ottelu meille”, Bale sanoi tiistain mediatilaisuudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Lohkon voittaminen ja nousu oli meidän tavoitteemme alusta alkaen.”

Balen mukaan Walesille on tärkeää saada voittamisen henki, joka kantaisi myös ensi kesän EM-lopputurnauksessa.

”Haluamme tulla paremmiksi ja kehittyä, ja ainoa tie siihen on pelata parempia joukkueita vastaan.”

31-vuotias Bale on Walesin kaikkien aikojen paras maalintekijä 33 maalillaan, mutta verkot eivät ole heiluneet 13 kuukauteen. Balen vuosi seurajoukkueissa on ollut rikkonainen: Real Madridissa hän ei juuri pelannut. Nyt hän palasi lainapelaajana Tottenhamiin, jossa peliaikaa on jälleen tullut.

”Mitä enemmän pelaan, sen paremmin keho toimii. Tarvitsen yhä päästä hiukan parempaan ja terävämpään kuntoon, mutta se on jo lähellä.”

Wales–Suomi keskiviikkona kello 21.45. V Sport Jalkapallo, Viaplay, Nelonen ja Ruutu+ näyttävät ottelun.