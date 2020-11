Ghanalainen näyttelijä ja tv-persoona Akrobeto vie seurojen nimien ääntämisen aivan uudelle tasolle.

Suomalaisten urheiluselostajien ääntämystä usein arvostellaan etenkin ulkomaisten pelaajien nimien osalta. Nyt ghanalainen näyttelijä ja tv-persoona Akrobeto (oikealta nimeltään Akwasi Boadi) vie seurojen nimien ääntämisen aivan uudelle tasolle.

Akrobeto repii huumoria niinkin puuduttavasta aiheesta kuin jalkapallotulosten lukeminen. Lopputulos on klassikko jo syntyessään. Esimerkiksi Wolverhaptonin Akrobeto ääntää suunnilleen näin kirjoitettuna: Wugutfagnvjogwti. Aston Villa muuntuu Aston Villageksi.

Jos video ei näy, sen voi katsoa tästä.

Akrobeton urheilukatsaus on osa The Real News -ohjelmaa, jonka isäntänä hän on. The Real News on ghanalaisen UTV-tv-yhtiön ohjelmistoa.

Akrobeto ei ota myöskään itseään kovin vakavasti: hän muun muassa jatkuvasti repii huumoria huomattavan isosta nenästään.