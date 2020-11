Golfperheen äiti Minea Blomqvist-Kakko, 35, yritti jatkaa ammattilaisuraansa, mutta sitten perhe-elämän realismi iski: ”Matkustaminen ja lasten jättäminen ei tuntunut enää oikealta.”

Kiire, kiire, kiire.

Minea Blomqvist-Kakko on aina ollut nopea liikkeissään, mutta nyt hänellä on tuli hännän alla, kuten sanotaan.

Golfkoulun keskeiset mittalaitteet ja tarvikkeet pitää siirtää Pickalasta Siuntiosta talviharjoittelupaikkaan läheiselle Hirsalan golfkentälle.

Iltapäivällä kalenterissa on tapaaminen toisen golfin ammattilaisuransa lopettaneen pelaajan Mikko Ilosen kanssa Vuosaaressa, jonne on Pickalasta tunnin ajomatka.

Illaksi pitää ehtiä kotiin 10- ja 2-vuotiaiden lasten luokse, kun aviomies Roope Kakko on haastajakiertueen kilpailussa Espanjassa.

Seuraavana päivänä on lähtö voimaseminaariin Kuortaneen urheiluopistolle, jossa Blomqvist-Kakko opiskelee valmentajaksi.

Kuortaneen valmennuskurssi on räätälöity entisille huippu-urheilijoille. Samalla kurssilla opiskelevat muun muassa painija Petra Olli, keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, lentopalloilija Olli Kunnari ja hiihtäjä Sami Jauhojärvi. Kurssi kestää vuoden.

”Petra on kiinnostunut golfista ja kysyy jo innokkaana swingineuvoja”, Blomqvist-Kakko sanoo.

Ilosen kanssa Blomqvist-Kakko perusti tänä vuonna M&M Fund -rahaston, joka kerää varoja golfseurojen nuorisotoimintaan ja tukee valmentajia.

M&M Fund on Golfin edistämissäätiön erikoisrahasto, joka jakaa myös stipendejä.

” ”Tunnen suurta kiitollisuutta.”

Minea Blomqvist-Kakko pelasi 16 vuotta ammatikseen golfia.­

Tulevana valmentajana Blomqvist-Kakko jatkaa tavallaan omaa ammattilaisuraansa, jonka hän lopetti kuudentoista vuoden jälkeen elokuussa.

”Näen, että valmentaja kulkee samaa polkua kuin urheilija. Hänellä on hirveä vastuu urheilijan takana. Olen valmennuskurssilla kuin Minni Ihmemaassa. Saa keskustella toisten entisten huippujen kanssa ja kuulla heidän omia valmennuskokemuksiaan”, Blomqvist-Kakko sanoo.

Vielä tänä keväänä Blomqvist-Kakko oli treenaamassa Dubaissa ja Kaliforiassa. Tarkoituksena oli palata äitiysloman jälkeen kisoihin.

”Minulla oli urheilijana vielä unelmia saavutettavina. Tykkään pelistä ja treeneistä niin paljon. Peli on minulle rakas. Tunnen suurta kiitollisuutta, että olen saanut pelata ja että ympärilläni on ollut ihania ihmisiä”, Blomqvist-Kakko kertoo.

Sitten iski realismi. Kahden ammattilaispelaajan uran ja perhe-elämän yhdistäminen ei ollutkaan niin helppoa, vaikka 35-vuotias ei ole golfissa ikänestori. Myös koronapandemia vaikutti lopettamispäätökseen.

Ammattilaiskiertueilla pelaa viisikymppisiä ja sitäkin vanhempia. Senioripelaajille on lisäksi omia ammattilaiskiertueita.

Myös oman golfkoulun vetäminen ja yrittäjänä oleminen vaativat oman aikansa.

”Vietin kaksi vuotta normaalia arkielämää, joka alkoi mennä omiin uomiinsa. Se on jo unelmaa, että on perhe ja kaksi lasta. Matkustaminen ja lasten jättäminen ei tuntunut enää oikealta”, Blomqvist-Kakko kertoo.

” ”Vähän surullista, että ovi sulkeutuu jossain vaiheessa.”

Minea Blomqvist-Kakko osti miehensä Roope Kakon kanssa äskettäin tontin Pickalan golfkentän läheisyydestä. ”Alamme heti rakentaa taloa, kun saaadan luvat.”­

Koronaviruspandemian takia myös golfin ammattilaiskisoihin tuli keväällä pakollinen tauko, jonka jälkeen niitä on jatkettu poikkeusjärjestelyin.

Vaikka ammattilaisura loppui, Blomqvist-Kakko kaipaa yhä kisojen ilmapiiriä ja peliporukoita.

”Liikutun, kun muistelen valmentajiani Timo Rauhalaa ja Ville Kallialaa sekä fysiikkavalmentajaani Terhi Beilinsonia. Tai pelaajia, kuten Annika Sörenstamia ja Lorena Ochoa’a. Sain katsoa, kun he löivät palloa. Vähän surullista, että ovi sulkeutuu jossain vaiheessa.”

Ruotsalaista Sörenstamia on pidetty yhtenä parhaana naispelaajana kautta aikojen. Meksikolainen Ochoa hallitsi naisten viheriöitä suvereenisti silloin, kun Blomqvist aloitti vielä pelkällä tyttönimellään ammattilaisuransa vuonna 2004.

Ochoa lopetti pelaamisen 28-vuotiaana. Hän halusi keskittyä perheeseensä ja hyväntekeväisyyteen kilpailemisen sijaan.

”Heidän kaikkien kanssaan on ollut monta hyvää hetkeä. Muistelen niitä usein Wind Beneath My Wings -kappaleen myötä”, Blomqvist-Kakko sanoo kyynelsilmin Bette Midlerin laulamasta kappaleesta, joka kertoo kauniista muistoista, menettämisestä ja sankaruudesta.

” ”En pelännyt mitään.”

Minea Blomqvist ystävänsä ja esikuvansa Annika Sörenstamin kanssa Kullon golfkentällä Porvoossa elokuussa 2004.­

Muisteltavaa riittää myös omalta peliuralta. Naisten Euroopan-kiertueella (LET) Blomqvist-Kakko sijoittui 18 kertaa kärkikymmenikköön. Maailman ykköskiertueella Yhdysvaltojen LPGA-sarjassa hän oli kolme kertaa kymmenen sakissa.

Ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan hänet valittiin vuoden tulokkaaksi Rookie of the Year -tittelillä. Vuonna 2004 hän voitti ensimmäisenä suomalaisena golfin Eurooopan-kiertueen kisan Unkarissa.

Samana vuonna British Openissa hän teki Sunningdalen kentällä kautta aikojen alhaisimman kierrostuloksen 62 (-10), kun mukaan lasketaan miesten ja naisten majorit.

Se on yhä golfin arvoturnausten yhden kierroksen epävirallinen maailmanennätys. Samana vuonna hän pelasi myös toisen 62 lyönnin ja yhden 63 lyönnin kierroksen.

”En pelännyt mitään. Löin aina palloa lipulle ja otin riskejä. Olisin varmaan voinut pelata järkevämminkin”, Blomqvist-Kakko nauraa.

Varsinkin puttipeli oli maagista. Sunningdalen huippukierroksella hän upotti viimeisellä reiällä yli 20-metrisen eagle-putin.

”Puttini oli koko uran ajan vahva. Treenasin sitä nuorena Espoon Golfseuran puttigriinillä. Panin putteja tahdolla sisään.”

Vastaaviin tuloksiin ei ole päässyt vielä kukaan toinen suomalaisnainen.

” ”Jos on tahtoa, pääsee eteenpäin.”

”Iän puolesta minulla olisi ollut vielä monta pelivuotta jäljellä, mutta halusin laittaa perheen etusijalle”, 35-vuotias Minea Blomqvist-Kakko sanoo.­

Matilda Castren tavoitteli tänä syksynä kutsua US Openiin, muttei yltänyt sinne muuten hyvän ja ehjän kauden jälkeen Yhdysvalloissa. Hän nousi kuitenkin naisten maailmanlistan parhaaksi suomalaiseksi.

”Matilda on todella hyvä. Hän on nostanut pelinsä uudelle tasolle. Suomesta on noussut monta hyvää pelaajaa, joilla kaikilla on vähän erillainen polku. Se antaa esimerkkiä huipulle tähtääville nuorille. Jokainen voi valita oman näkemyksensä. Jos on tahtoa, pääsee eteenpäin.”

” ”Elimme henkeen ja vereen omaa unelmaamme.”

Nuoret golfaajat Roope Kakko ja Minea Blomqvist Talin golfkentällä elokuussa 2002. Myöhemmin heistä tuli aviopari.­

Kukaan toinen suomalaisnainen ei myöskään ole yltänyt samoihin ansioihin kuin Blomqvist-Kakko. Golfin naispioneeri ansaitsi yli miljoona euroa palkintorahoja.

”Miljoona euroa on totta kai jotain. Meillä oli kaksitoista vuotta treenikämppä Orlandossa. Se ei ollut halpaa. Halusimme Roopen kanssa satsata huippu-urheilijan uraan. Treenioloista ei tingitty. Elimme henkeen ja vereen omaa unelmaamme”, Blomqvist-Kakko sanoo.

Valmentajakurssin jälkeen Blomqvist-Kakko miettii myös toista unelmaansa, omaa golfakatemiaa. Golfkoulu Pickalassa on askel siihen suuntaan.

”Jotenkin ajattelin jo 20-vuotiaana, että unelmana on perustaa golfkoulu juuri Pickalaan. Haluan auttaa tulevia golfareita, jotka haluavat ammattilaisiksi. Haluan jakaa kokemuksiani.”