Muun Euroopan vakava koronavirustilanne voi estää suomalaisurheilijoiden osallistumisen hiihtolajien maailmancupeihin Suomen rajojen ulkopuolella.

Mäkihyppääjämiesten osalta Hiihtoliitto päätti jo viime viikolla, että Puolassa viikonloppuna hypättävä cup-kauden avaus jää väliin.

Olympiakomitean ja Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ylilääkäri Maarit Valtonen arvioi STT:lle, että pian on päätettävä, missä suomalaiset voivat kilpailla lähiviikkoina.

”Hiihtolajeissa meille on armollista, että maailmancupia kisataan ensin Suomessa. Saamme lisäaikaa tarkastella tilannetta, Valtonen sanoi ja viittasi Levin alppicupiin”, pohjoismaisten lajien Rukaan ja ampumahiihdon Kontiolahteen.

Miten kausi jatkuu, on vielä arvoitus.

Maailmancupin näyteikkuna Tour de Ski kilpaillaan tammikuun alussa Sveitsissä ja Italiassa kolmella paikkakunnalla. Valtonen pitää sitä lääkärin näkökulmasta ”haastavana kokonaisuutena”, ja samaa voi sanoa neljä kilpailua sisältävästä Keski-Euroopan mäkiviikosta.

”Tour de Skissä on vielä monta kysymysmerkkiä”, Valtonen sanoi.

Urheilijat on monessa lajissa laitettu niin sanottuihin koronakupliin, joissa kontaktit olisivat mahdollisimman vähissä. Silti tartuntoja on kisareissuilta tullut, suomalaisillekin. Valtosen mukaan matkustaminen lisää tekijöitä, joita urheilijat ja joukkueet eivät voi hallita. Esimerkiksi ampumahiihtäjillä on tilauslennot kisoista toiseen, mutta kaikilla ei ole varaa matkustaa niin.