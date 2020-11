Kalla haluaa palata maailman huipulle, mutta kilpailukauden aloittamisen ajankohta on täysi arvoitus.

”Tässä kuitenkin pelataan taudin kanssa, joka tekee vaurioita keuhkoihin. Ne ovat hiihtäjän työväline. Ollaan aika vakavien asioiden parissa, jos oireet ovat pahoja.”

Näin Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen sanoi HS:lle maaliskuun lopulla, kaksi viikkoa sen jälkeen, kun koronapandemia oli pysäyttänyt lähes kaiken urheilun maailmassa.

Elokuussa Niskanen puhui samasta asiasta Ylen radio-ohjelmassa Urheiluhullut.

”Tauti on sen verran vakava, että sen seurauksena pahimmillaan oma ura päättyy siihen, jos se tulee pahasti päälle”, Niskanen sanoi.

Tähän mennessä maailman parhaiden hiihtäjien joukosta ei ole raportoitu pahoja tautitapauksia, mutta Ruotsin menestynein nykyhiihtäjä, olympiavoittaja ja maailmanmestari Charlotte Kalla, 33, on nyt tiukassa paikassa.

Viikko sitten tuli tieto, että Ruotsin seuratuimpiin huippu-urheilijoihin lukeutuva Kalla oli saanut koronatartunnan. Nyt tiedetään, että hänellä on ollut edelleen oireita, ja maan perinteinen kauden avauskilpailu Bruksvallarnassa jää viikonloppuna väliin.

Maailmancup alkaa runsaan viikon päästä Kuusamon Rukalla. Kallan osalta kilpaladulle pääsyn ajankohta on arvoitus.

”Tämä on vaikein asia, jonka kanssa olen joutunut tekemisiin”, Ruotsin hiihtomaajoukkueen lääkäri Per Andersson sanoi Expressenille tarkoittaen sitä, miten paluu sairauden jälkeen tositoimiin tapahtuu.

Kuten Niskanen totesi, keuhkot ovat hiihtäjälle elintärkeä työväline. Siksi kestävyyslajissa toipuminen kilpailukuntoon voi olla vaikeampaa kuin sellaisissa lajeissa, joissa hapenottokapasiteetilla on vähemmän merkitystä.

Andersson muistutti Expressenin haastattelussa seikasta, joka herättää Kallan kohdalla erityistä huolta.

”Tämä on potentiaalisesti valtavan vakava tauti. Tiedämme, että viruksella on taipumus vaikuttaa sydämeen. Tästä näkökulmasta olemme eniten huolissamme hiihdon ollessa kyseessä, koska tämä on yksi niistä lajeista, jotka eniten rasittavat sydäntä. Sen takia meidän pitää olla erityisen tarkkana, miten paluu harjoitteluun tapahtuu”, Andersson sanoi Expressenille.

Neljä vuotta sitten Kalla oli pahasti epävireinen Rukan mc-avauksessa. Syyksi paljastui sydämen eteisvärinä eli yleisin rytmihäiriö.

Kallan alkukauden kilpailukalenteri meni uusiksi, mutta kolme kuukautta myöhemmin hän saavutti Lahden MM-kisoissa kolme mitalia.

Kallan viime kausi oli yksi hänen uransa huonoimmista maailmancupissa. Hän ei yltänyt kertaakaan kolmen parhaan joukkoon.

Tällä kaudella hänen tavoitteenaan on palata maailman kärkeen.

”Ennen muuta meidän täytyy odottaa, kunnes Charlottella ei ole enää oireita. Sitten pitää katsoa, kuinka kauan niitä on ollut ja kuinka vakavia ne ovat olleet”, Andersson sanoi Kallan paluun aikataulusta.