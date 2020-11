Australian Queenslandissa koronatilanne on erityisen hyvä.

Kun Britanniassa ja monessa muussakin maassa pohditaan, voidaanko urheilutapahtumiin ottaa jonkin verran yleisöä loppuvuodesta, Australiassa tilanne on täysin toisenlainen.

Keskiviikkona Australiassa tehtiin uusi korona-ajan ennätys, kun Brisbanessa Queenslandin ja Uuden Etelä-Walesin rugbyotteluun pakkautui 49 155 katsojaa, kertoo muun muassa Independent. Kasvomaskeja katsojilla ei juurikaan näkynyt.

Stadionille mahtuu 52 000 katsojaa. Queensland voitti ottelun 20–14.

Uusi katsojaennätys rikkoi muutamalla tuhannella viime viikolla Aucklandissa pelatun rugbyottelun katsojamäärän 46 601.

Uusi katsojaennätys oli mahdollinen, sillä Queenslandin viranomaiset sallivat nyt koko katsomokapasiteetin käytön. Vielä viime viikolla katsomot sai täyttää 75-prosenttisesti.

Rajoitusten poiston taustalla on se, että Queenslandin osavaltion alueella, jonka pääkaupunki on Brisbane, ei ollut todettu viikkoihin yhtään tartuntaa. Keskiviikkona tiedotettiin, että osavaltiossa on todettu yksi tartunta viimeisen 24 tunnin aikana.

Osavaltion pääministeri Annastacia Palaszczuk ilmoitti viime perjantaina poistavansa lisää koronavirusrajoituksia ja rohkaisi asukkaita ”täyttämään Suncorpin [Brisbanen stadion stadion]”.

Sen sijaan Etelä-Australiassa koronavirustilanne on vaikeampi ja etenkin Aucklandin kaupungin alueella. Jos matkustaa Aucklandista Queenslandin osavaltioon, edessä on pakollinen hotellikaranteeni.