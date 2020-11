Jääkiekon MM-kisojen kohtalosta ei vielä päätöstä – Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel myönsi, että Valko-Venäjällä on ”haasteita”

IIHF tiedotti keskiviikkona, että se on saanut asiantuntijoiden laatiman raportin MM-kisojen tilanteesta.

IIHF:n puheenjohtaja René Fasel myönsi, että Valko-Venäjän tilanne on vaikea.­

Kansainvälinen jääkiekkoliitto ei tehnyt keskiviikkona päätöstä ensi kevään jääkiekon MM-kisojen kohtalosta. Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohaja René Fasel kuitenkin ensimmäisen kerran myönsi, että Valko-Venäjän ”haasteet” on otettava vakavasti.

IIHF tiedotti keskiviikkona, että se on saanut asiantuntijoiden laatiman raportin MM-kisojen tilanteesta. Faselin mukaan IIHF perehtyy nyt raporttiin tarkemmin ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Joidenkin mediatietojen mukaan päätös Valko-Venäjän soveltuvuudesta kisaisännäksi voi tulla jo torstaina.

Jääkiekon MM-kisat on myönnetty Valko-Venäjälle ja Latvialle, mutta Latvia on ilmoittanut, että se ei halua järjestää kisoja Valko-Venäjän kanssa. Lisäksi kansainvälinen paine Valko-Venäjän epävakaata tilannetta kohtaan on nostanut arvostelua kisojen pelaamisesta Minskissä.

”Valko-Venäjällä esiintyy asioita, joihin meidän on suhtauduttava vakavasti, koska on olemassa huomattava riski, että Minskin nykyisillä haasteilla, Latvian hallitustilanteella ja koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus vuoden 2021 MM-kisoille Minskissä ja Riiassa”, Fasell toteaa tiedotteessa.

”Mitä tahansa päätämme tehdä, käytämme aikaa tehdäksemme järkevän päätöksen parhaan käytettävissä olevan tutkimuksen ja tiedon perusteella.”