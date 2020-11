Wales ja Suomi taistelevat nyt kynsin hampain noususta A-liigaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänä iltana Walesin Cardiffissa Kansojen liigan B-liigan viimeisen lohko-ottelunsa Walesia vastaan. Walesille riittää tasapeli lohkovoittoon ja Huuhkajat tarvitsee voiton.

HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Seuranta alkaa jutun lopussa.

Voitto merkitsisi Suomelle toista perättäistä lohkovoittoa Kansojen liigassa ja nousua B-liigasta A-liigan Euroopan kuudentoista parhaimman joukkueen joukkoon.

Kerrataan vielä, mitä kaikkea hyvää Suomelle seuraisi voitosta. Lohkon voittajalle on tarjolla vaihtoehtoinen reitti vuoden 2022 MM-kisoihin. Voidaan puhua eräänlaisesta oikotiestä.

MM-karsinnoissa kymmenen karsintalohkojen voittajaa etenevät kisoihin ja lohkojen toiseksi parhaat pääsevät jatkokarsintoihin. Jatkokarsintoihin pääsevät myös kaksi Kansojen liigan parasta lohkovoittajaa, jotka eivät karsintalohkoissaan ole sijoittuneet kahden parhaan joukkoon. Kansojen liigan lohkovoittajana Suomi pääsisi suurella todennäköisyydellä MM-kisojen jatkokarsintoihin.

Wales on kuitenkin kivikova vastustaja Suomelle juuri nyt. Keskiviikon kotijoukkue ei ole hävinnyt vielä Kansojen liigassa tänä syksynä yhtään ottelua eikä se ole myöskään päästänyt yhtään maalia.

Suomi on puolestaan juuri nyt erinomaisessa vireessä vieraskentillä. Huuhkajat on voittanut Kansojen liigassa kolme perättäistä vierasottelua ja kaiken kaikkiaan se on voittanut neljä perättäistä kilpailullista ottelua, kun ottaa huomioon ystävyysottelun Ranskaa vastaan.

Vuosina 1994–1995 A-maajoukkue voitti EM-karsinnoissa viisi perättäistä ottelua, mikä on edelleen A-maajoukkueen perättäisten voittojen ennätys kilpailullisissa otteluissa.

Cardiff on ollut suotuissa paikka Suomen A-maajoukkueelle. Vuonna 2013 harjoitusottelussa tuli 1–1-tasapeli Riku Riskin maalin ansiosta. Vuonna 2009 Jonatan Johanssonin ja Shefki Kuqin maaleilla 2–0-voitto MM-karsinnoissa, vuonna 2003 Mikael Forssellin maalin avittama tuli 1–1-tasapeli EM-karsinnoissa ja vuonna 2000 Jari Litmasen maalilla ja Walesin oman maalin avulla 2–1-voitto harjoitusottelussa.