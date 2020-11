Annika Saarikon osaksi tulee olla urheiluministeri, jonka kaudella valtion tuet kääntyvät laskuun. Hän kiittelee suomalaista huippu-urheilua epäkohtiin tartuumisesta ja seuroja harrastustoiminnan turvallisesta järjestämisestä koronaviruksen poikkeusaikana.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikon (kesk) lapsuuden kokemukset liikunnasta eivät olleet pelkästään positiivisia.

Saarikko pelasi nuorena lentopalloa ja kuntoili, mutta ei ollut ensimmäisten joukossa, kun liikuntatunneilla jaettiin joukkueita.

”Viidennellä luokalla uusi opettaja päätti, että on hyvä idea videoida kaikki voimistelusuoritukset. Sitten katsoimme koko luokan kanssa VHS-nauhalta miten kukin suoriutui kuperkeikoista”, Saarikko muistelee.

Hän sanoo olevansa hirveän iloinen, että asenne suomalaisessa koululiikunnassa on muuttunut niistä vuosista paljon.

”Suhteeni liikuntaan ei ole ollut aina mutkaton.”

Nykyisessä tehtävässään Saarikko on suomalaisen liikuntapolitiikan kenties merkittävin yksittäinen vallankäyttäjä, sillä liikunta- ja urheilu kuuluvat hänen vastuualueelleen opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Saarikko päättää viime kädessä vielä ensi vuonna 150 miljoonaa euroon kohoavan valtion liikuntabudjetin painotuksista.

Edellisessä hallituksessa Saarikko vastasi perhe- ja peruspalveluministerinä sote-uudistuksesta. Siinä tehtävässä hänelle kirkastui, millainen merkitys liikunnalla on suomalaisten kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

” ”Olen löytänyt jo itseni seuraamasta treenejä. Vielä ei olla mokkapaloja leipomassa ja turnausviikonlopuissa.”

Myös liikunnan rooli Suomen suurimpana kansaliikkeenä on tullut tutuksi, kun perheen 6-vuotias esikoinen on aloittanut jalkapallon ja salibandyn harrastamisen.

Saarikko huomauttaa, että joka ilta kymmenettuhannet valmentajat sekä muut seura- ja järjestöaktiivit tekevät vapaaehtoisesti työtä liikunnan ja urheilun hyväksi.

”Olen löytänyt jo itseni seuraamasta treenejä. Vielä ei olla mokkapaloja leipomassa ja turnausviikonlopuissa, mutta aloitteleva harrastaminen, kaverisuhteiden luominen sekä ryhmä- joukkuetaitojen opettelu ovat lapsella käynnissä.”

Saarikolle urheilu ja liikunta ovat myös kokonaisvaltaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Urheilu ei tapahdu irrallaan ympäröivästä maailmasta.

Saarikko ottaa esimerkiksi jääkiekon MM-kisat, jotka on määrä pelata ensi keväänä Valko-Venäjällä. Maassa on tällä hetkellä laajoja mielenosoituksia itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan, eikä maan koronavirustilanteesta ole luotettavaa tietoa.

Saarikko on keskustellut kisoista äskettäin ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Suomen kanta on, että Kansainvälisen jääkiekkoliiton on kyettävä tunnistamaan tilanne, milloin kisojen pelaaminen on sopivaa.

”Tuemme Suomen jääkiekkoliittoa tässä. Jos kisat pystytään järjestämään, kannan huolta osallistujien turvallisuudesta. Se on suurin huoli tällä hetkellä.”

” ”Huippu-urheilun seuraaminen on mitä hienoin tapa terveeseen kansallistuntoon ja terveeseen isänmaallisuuteen.”

Huippu-urheilulla on ministerin näkökulmasta oma tärkeä roolinsa.

”Huippu-urheilun seuraaminen on mitä hienoin tapa terveeseen kansallistuntoon ja terveeseen isänmaallisuuteen. Urheilija, jonka rinnassa on leijonalogo tai olkapäällä Suomen lippu, on samalla vahva viesti terveestä kansallisylpeydestä. ”

Saarikko iloitsee, että suomalaiset ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen koko ajan laajemmin.

”Tunnistan, että meillä on käynnissä huippu-urheilukeskustelussa iso muutos”, hän sanoo.

Monet aiemmin taka-alalle jääneet kipupisteet kuten huippu-urheilijoiden mielenterveys, tasa-arvo ja seksuaaliseen häirintään liittyvät kysymykset on nostettu esiin.

Skarpattavaakin ministerin mielestä vielä on. Epäkohdat pitää käydä läpi kaikilla tasoilla seuratoiminnasta huippu-urheiluun saakka.

”Erityisessä seurannassani ovat naisten joukkuelajit ja niiden yhdenvertainen kohtelu esimerkiksi rahoituksen hankkimisessa ja huomioarvossa.”

Annika Saarikko kertoo, että hänelle on urheiluministerinä tärkeää turvata lasten ja nuorten harrastaminen poikkeuksellisenakin aikana.­

Kehuja urheilu saa muun muassa harjoitustoiminnan järjestämisestä koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana. Harrastustoimintaa on kyetty jatkamaan varsin normaalisti, sillä tartuntaketjuja ei ole liikuntaharrastuksiin juuri jäljitetty.

”Kun valtioneuvostossa tehtiin suosituksia koronarajoituksista, minulle oli todella tärkeä periaatteellinen asia, että lasten ja nuorten harrastaminen haluttiin poikkeuksellisenakin aikana turvata. Sillä on valtava merkitys lasten ja perheiden hyvinvointiin”, Saarikko toteaa.

Kaikki hallituksessa eivät hänen mukaansa olleet samaa mieltä.

”Tämä ei ollut itsestään selvää.”

” ”Tunnistan, että meillä on käynnissä huippu-urheilukeskustelussa iso muutos.”

Saarikon pesti urheiluministerinä jää sikäli historialliseksi, että hänen aikanaan valtion liikunnalle myöntämät tuet kääntyvät laskuun.

Vielä ensi vuonna liikunta ja urheilu saavat valtiolta tukina ja avustuksina 150 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2022 edessä voi olla jopa kymmenien miljoonien eurojen pudotus.

Taustalla on valtion rahapeliyhtiön Veikkauksen tuottojen väheneminen muun muassa pelihaittojen ehkäisyn takia. Veikkaus on tuonut parhaimmillaan valtiolle yli miljardi euroa, mutta eri arvioiden mukaan summasta katoaa lähivuosina 200 miljoonaa euroa.

Kärsijöinä ovat veikkausrahan edunsaajat eli liikunta, sosiaali- ja terveysjärjestöt, kulttuuri, tiede ja nuorisotyö. Liikunta on ollut Veikkauksen tuotoista erityisen riippuvainen, sillä sen tuet on linkitetty niihin käytännössä kokonaan.

Ensi vuonna valtio kompensoi Veikkauksen tuottojen pudotuksen edunsaajille, mutta vuodesta 2022 lähtien se ei ole täysimääräisesti mahdollista.

Saarikko ei lähde arvioimaan, kuinka paljon urheilun tuet voivat vähentyä. Kokonaisuuden arviointia vaikeuttavat koronavirusepidemian kielteiset vaikutukset valtion talouteen.

”Keskustelu on alkutekijöissään, kun puhutaan vuoden 2022 budjetista ja siitä eteenpäin menevästä asiasta. Olen valmistellut päätöksenteon pohjaksi suunnitelmaa ja etenemisreittiä mitä Veikkauksen laajan edunsaajakentän tueksi voidaan tehdä.”

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen esitti syyskuussa HS:n haastattelussa, että lakisääteiset valtionosuudet, kuten kuntien liikuntatoimille ja liikunnan koulutuskeskuksille maksettavat tuet siirrettäisiin pois Veikkauksen tuottoihin nojaavasta liikuntabudjetista.

Saarikko ei tyrmää ajatusta, vaan painottaa, että tässä vaiheessa kaikki vaihtoehdot ovat aidosti auki.

Hän huomauttaa, että liikuntatukien rahoitus kokonaan valtion budjetista ei olisi kuitenkaan autuaaksi tekevä asia. Valtion taloudessa on yhtä lailla heiluria kuin Veikkauksen tuotoissa.

”On hyviä ja huonoja aikoja. On myös selvää, että näihin asioihin käytettävät rahat eivät ole valtion taloudessa lisääntymään päin.”

Syksyn aikana lukuisat urheilujohtajat Olympiakomitean Timo Ritakalliosta lähtien ovat pitäneet urheilun tukien ja Veikkauksen tuottojen sidosta ongelmallisena rahapelaamisen aiheuttamien pelihaittojen takia.

Keskustelu on poikkeuksellista, sillä tuskin koskaan aiemmin urheilupäättäjät ovat haastaneet näin näkyvästi valtion tapaa rahoittaa liikuntaa.

Saarikko myöntää, että pöydässä on isoja asioita: hallitus on Veikkauksen yksinoikeuden takana, yhtiön tuotto alenee ja sen uskottavuus on ollut viime vuosina koetuksella.

”Tässä on nähtävissä selvä ajattelun muutos urheilun kentällä. Olen pannut merkille, että ennen Veikkauksen logoa kannettiin suurella ylpeydellä. Nyt kun tuotot ovat alenemaan päin, pelihaitoista on tullut monen mielestä isompi ongelma.”

Saarikko: OK:n puheenjohtaja ei ole hoitamassa kokoomuksen asioita

Suomalaisen urheilun edunvalvoja ja kattojärjestö Suomen olympiakomitea valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina.

Paikkaa tavoittelevat järjestön varapuheenjohtaja ja entinen taitoluistelija Susanna Rahkamo, kansanedustaja, entinen purjehtija Sari Multala, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja pitkänlinjan yleisurheiluvaikuttaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Rahkamoa lukuun ottamatta kaikki ovat kokoomuksen aktiivipoliitikkoja. Rahkamo on julistautunut sitoutumattomaksi, joskin hänenkin perhetaustansa on kokoomuksessa.

”Toivon, että tehtävään valittava ymmärtää, että hän ei ole hoitamassa kokoomuksen asioita, vaan suomalaisen huippu-urheilun ja liikunnan asioita”, urheiluministeri Annika Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan puheenjohtajan merkitys korostuu koronaviruksen ja niukentuvien resurssien aikana.

”Olympiakomitean on kyettävä tekemään urheilun ja liikunnan hyvin moninaisen kentän kanssa ratkaisuja, mikä on kaikista oleellisinta ja varjeltavaa talouden vaikeina aikoina.”