Sanna Nuutinen jatkaa naisten Euroopan-kiertueen golfkisaa hyvistä asemista neljäntenä 36 reiän jälkeen.

Golf

Naisten Euroopan-kiertue, amatöörien ja ammattilaisten yhteiskilpailu, palkintoarvo 200 000 dollaria, Jedda, Saudi-Arabia:

Tilanne 36/54 reiän jälkeen, par 72:

134 lyöntiä (10 alle parin): Luna Sobron Espanja 69+65,

135 (–9): Emily Kristen Pedersen Tanska 69+66,

137 (–7): Anne van Dam Hollanti 69+68,

138 (–6): Sanna Nuutinen Suomi 66+72,

139 (–5): Charley Hull Englanti 70+69,

140 (–4): Eleanor Givens Englanti 72+68, Kelsey MacDonald Skotlanti 70+70, Johanna Gustavsson Ruotsi 68+72, Georgia Hall Englanti 75+65,

... muut suomalaiset:

142 (–2): Ursula Wikström 75+67 (jakaa 15. sijaa),

149 (+5): Noora Komulainen 74+75 (jakaa 50. sijaa),

150 (+6): Elina Nummenpää 79+71 (jakaa 64. sijaa),

154 (+10): Tiia Koivisto 78+76 (jakaa 89. sijaa),

157 (+13): Karina Kukkonen 85+72 (jakaa 103. sijaa).

Henkilökohtaisen kilpailun lisäksi pelaajat on jaettu neljän hengen joukkueisiin. Joukkuekisassa on jaossa 300000 dollaria.

Jalkapallo

Kansojen liigan tiistain ottelut:

A-liiga:

Lohko 3:

Kroatia–Portugali 2–3 (1–0), Ranska–Ruotsi 4–2 (2–1)

Lohko 4:

Espanja–Saksa 6–0 (3–0)

C-liiga:

Lohko 1:

Luxemburg–Azerbaidžan 0–0, Montenegro–Kypros 4–0 (3–0)

D-liiga:

Lohko 1:

Malta–Färsaaret 1–1 (1–0), Andorra–Latvia 0–5 (0–1)

Lohko 2:

Gibraltar–Liechtenstein 1–1 (1–1)

Alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsinnat:

Lohko 8:

Ta'Qali: Malta–Suomi 0–1 (0–1)

18. Benjamin Källman 0–1.

Ukraina–P-Irlanti 3–0 (0–0)

Romania–Tanska 1–1 (0–0)

Jääkiekko

Liiga: Ässät–Pelicans 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

HIFK–Jukurit 11–1 (3–0, 6–0, 2–1)

HPK–JYP vl. 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Ilves–KooKoo 6–1 (3–1, 2–0, 1–0)

TPS–KalPa ja. 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

Seuraavat ottelut: 19.11. Sport–KooKoo, 20.11. Lukko–HPK, KalPa–Ässät, Ilves–Kärpät, HIFK–Tappara, Pelicans–SaiPa, 21.11. Kärpät–Ässät, HPK–TPS, SaiPa–Sport, JYP–Lukko, Tappara–KalPa, KooKoo–Pelicans, Jukurit–Ilves, 24.11. JYP–Kärpät, Lukko–KalPa, 25.11. TPS–KooKoo, Jukurit–HPK, HIFK–SaiPa.

Mestis:

FPS–TuTo 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

Hermes–IPK 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

Hokki–RoKi ja. 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

Ketterä–JoKP ja. 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–1)

Peliitat–KeuPa HT 3–4 (2–1, 0–2, 1–1)

Jääkiekkoliiton päätöksellä joukkueiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee pistekeskiarvo, ei kokonaispistemäärä.

Seuraavat ottelut: 20.11. JoKP–Ketterä, IPK–Hokki, TuTo–Koovee, FPS–K-Vantaa, RoKi–Hermes, KeuPa HT–SaPKo, 21.11. Hermes–Hokki, K-Vantaa–Koovee, K-Espoo–TuTo, Ketterä–Peliitat, SaPKo–JoKP, 25.11. Ketterä–KeuPa HT, RoKi–IPK, FPS–K-Espoo, Koovee–TuTo, Peliitat–JoKP, 26.11. Koovee–FPS, K-Vantaa–K-Espoo, 27.11. JoKP–KeuPa HT, IPK–Hermes, RoKi–Hokki, TuTo–K-Vantaa, Peliitat–SaPKo.

KHL: SKA–Traktor 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Spartak–Severstal myöhemmin.

Jokerit–Kunlun Red Star peruuntui keskiviikolta Kunlunin koronatapausten takia.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

Karhu Basket–BC Nokia 77–67 (44–32)

Kataja Basket–Seagulls 101–102 (52–52)

Korihait–Ura Basket 90–94 (47–39)

KTP-Basket–Lahti Basketball 85–91 (42–33)

Pyrintö–Kobrat 95–93 (34–51)

Vilpas–Kouvot 105–72 (52–29)

Seuraavat ottelut: 20.11.Kouvot–Kauhajoki, 21.11.Seagulls–Korihait, Kobrat–KTP-Basket, Ura Basket–Vilpas.

Käsipallo

Miesten SM-liiga:

GrIFK–BK-46 28–29 (16–19)

Seuraavat ottelut: 25.11. BK-46–Dicken, ÅIFK–Cocks, 27.11. ÅIFK–SIF, 28.11. Cocks–BK-46, HIFK–GrIFK.

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga: Kuusamo–Puijo Wolley 3–0 (25–17, 25–15, 25–12)

Seuraavat ottelut: 19.11. OrPo–LP Viesti, Hämeenlinna–LP-Vampula, 21.11. Puijo Wolley–Hämeenlinna, LiigaPloki–JymyVolley, LP Kangasala–WoVo, 22.11. JymyVolley–Kuusamo, LP-Vampula–WoVo, LP Viesti–OrPo.

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. ponilähtö, ponilähtö 1120 m ULHO:n PoniExpress: 1) Tomtagårdens Widar 218 SH/Adele Kalenius 2,56,0, 2) Rondeletia Wilson 2,48,9.3) Skogsborgs Winnie 2,50,0 x.4) Little Nearly Perfect 2,53,6.poissa: 9.

1. lähtö, lv 2120 m: 1) BWT Ellospank/Jukka Torvinen 15,0a (1,61), 2) Master As 15,1a (15,42).3) Moonlight Black 15,2a (44,19).4) Glide On Fire 15,6a (18,37). Toto (3-1-10): 1,61 1,26-4,17-7,34 15,37.

2. lähtö, sh 2120 m: 1) Vietävän Patukka/Antti Teivainen 27,9 (2,31), 2) Tuutinki 29,2 (3,58).3) Villimette 29,6 (7,84).4) Vilviiri 28,7 (76,32).poissa: 1. Toto (7-3-2): 2,31 1,19-1,29-2,13 2,94.

3. lähtö, lv 1620 m: 1) Rim Bay Fleur/Jarmo Saarela 14,7a (10,01), 2) Grapetsiinasine 14,8a (81,25).3) Hazella 14,9a (12,68).4) Heelys Andorra 15,2a (45,7). Toto (4-9-5): 10,01 3,92-18,18-3,24 329,45.

4. lähtö, Toto65-1, sh 1620 m III-divisioonakarsinta: 1) Bilettäjä/Tapio Perttunen 24,9a (2,59), 2) Syneri 25,1a x (4,56).3) Vilox 25,1a (6,86), 3) Kaappi 25,1a (5,53). Toto (4-2-5/8): 2,59 1,10-1,29-1,11/1,10 7,79.

5. lähtö, Toto65-2, lv 2120 m: 1) Knocking Match/Antti Teivainen 15,1a (1,6), 2) Indyana Joness 15,6a (9,19).3) Ferus Galax 15,9a (67,73).4) Amorcito 16,0a (13,69). Toto (2-11-9): 1,60 1,26-2,78-8,21 9,83.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2120 m: 1) Callela Kickoff/Iikka Nurmonen 16,4a (2,65), 2) Believe In Dream 16,7a (6,45).3) Gabriel Barsk 16,7a (24,01).4) Up Easy 16,7a (30,82).poissa: 6, 10. Toto (1-4-3): 2,65 1,56-2,72-3,37 9,21. Toto4 voitto-osuus: 3,41.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2120 m: 1) The Breeze/Juha Utala 16,7 (8,29), 2) Classic Primavera 17,6 (38,02).3) Unique Victoire 18,9 (39,23).4) Sandy Morning 18,9 (63,38). Toto (12-14-1): 8,29 2,31-5,64-6,59 116,18. Toto4 voitto-osuus: 10,93. Troikka: 4942,11.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2120 m: 1) Heat Of Dynamite/Iikka Nurmonen 15,8a (1,65), 2) Fuscus H.L. 15,9a (8,06).3) Street Dance 15,9a (29,7).4) Sergio Leone 15,9a (8,11).poissa: 2, 5. Toto (7-10-12): 1,65 1,24-1,93-3,64 4,62. Toto4 voitto-osuus: 11,80.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2120 m III-divisioonakarsinta: 1) Werner Ors/Santtu Raitala 13,8a (4,92), 2) Slippery Runway* 13,8a (2,47).3) Rim Bay Kickapoo 14,3a (52,98).4) Santo Grial 14,6a (11,19).poissa: 12. Toto (2-6-9): 4,92 1,76-1,68-5,53 5,29. Toto4 voitto-osuus: 31,81. Troikka: 306,61. Päivän Duo: 7-2, kerroin: 6,86.

Toto4 pelivaihto 31184,60 e, voitto-osuus 31,81 e

Toto65 pelivaihto 290388,84 e, voitto-osuus 58,39 e

Pelivaihto 536037,14 e,

Salibandy

Miesten F-liiga:

Nokian KrP–Jymy 11–2 (1–1, 5–0, 5–1)

Seuraavat ottelut: 20.11. TPS–EräViikingit, Happee–Steelers, Indians–Tiikerit, 21.11. Classic–Nokian KrP, LASB–Jymy, 22.11. OLS–Tiikerit, 25.11. TPS–Indians, 27.11. Classic–Oilers.

Tennis

Miesten ATP-finaalit, palkintoarvo 5,7 miljoonaa dollaria, 4. päivä, Lontoo

Alkulohkopelejä:

Kaksinpeli:

Alexander Zverev Saksa (5)–Diego Schwartzman Argentiina (8) 6–3, 4–6, 6–3.

Novak Djokovic Serbia (1)–Daniil Medvedev Venäjä (4) myöhemmin.

Nelinpeli:

Marcel Granollers Espanja/Horacio Zeballos Argentiina (4)–Mate Pavic Kroatia/Bruno Soares Brasilia (1) 7–6 (7–4), 6–7 (4–7), 10–8.

Jürgen Melzer Itävalta/Edouard Roger-Vasselin Ranska (7)–John Peers Australia/Michael Venus Uusi-Seelanti (6) 2–6, 7–6 (7–4), 12–10.

Lohkotilanne (voitot–tappiot): 1) Granollers/Zeballos 2–0, 2) Pavic/Soares 1–1, 3) Melzer/Roger-Vasselin 1–1, 4) Peers/Venus 0–2.

Miesten ATP-finaaliturnaus, 3. päivä, Lontoo:

Alkulohkopelejä:

Kaksinpeli:

Dominic Thiem Itävalta (3)–Rafael Nadal Espanja (2) 7–6 (9–7), 7–6 (7–4).

Stefanos Tsitsipas Kreikka (6)–Andrei Rublev Venäjä (7) 6–1, 4–6, 7–6 (8–6).

Nelinpeli:

Kevin Krawietz/Andreas Mies Saksa (3)–Lukasz Kubot Puola/Marcelo Melo Brasilia (8) 6–2, 7–6 (7–5).

Wesley Koolhof Hollanti/Nikola Mektic Kroatia (5)–Rajeev Ram USA/Joe Salisbury Britannia (2) 7–6 (7–5), 6–0.

Rahapelit

Keno 47/20

Ilta-arvonta (18.11.): 1, 2, 3, 6, 12, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 32, 35, 40, 42, 49, 50, 54, 59, 62. Kunkkunumero: 3

Päiväarvonta (18.11): 2, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 39, 47, 50, 52, 55, 59, 61, 62. Kunkkunumero: 2

Myöhäisillan arvonta (17.11.): 2, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 33, 34, 37, 44, 49, 51, 60, 61, 66, 67, 70. Kunkkunumero: 37

Keskiviikko-Jokeri 47/20

Jokerinumero: 2 4 6 5 2 4 0

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 14 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 6 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 4 Bilettäjä, poissa: -

2. lähtö: 2 Knocking Match, poissa: -

3. lähtö: 1 Callela Kickoff, poissa: 6, 10

4. lähtö: 12 The Breeze, poissa: -

5. lähtö: 7 Heat Of Dynamite, poissa: 2, 5

6. lähtö: 2 Werner Ors, poissa: 12

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 58,39 e.

Vikinglotto 47/20

Päänumerot: 9, 15, 21, 32, 36, 37. Viking­numero: 2. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 21

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 241 725,10 e, 5+1 oikein 5 097,83 e, 5 oikein 1 372,49 e, 4+1 oikein 49,64 e, 4 oikein 26,07 e, 3+1 oikein 8,27 e, 3 oikein 4,25 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 6 862,45 e, 4+1 oikein 248,20 e, 4 oikein 130,35 e, 3+1 oikein 41,35 e, 3 oikein 21,25 e, Plus oikein 5,00 e

Tv-urheilu

Dplay

14.45, 20.45 Snooker: Northern Ireland Open, 4. pelipäivä. 16.00, 22.00 Tennis: ATP, finaalit. 5. pelipäivä.

Yle Areena

18.00 Rocket League eSM 2020.

C More Max

18.30 TotoTV: Lappeenranta ja Åby.

C More Sport 1

20.00 PGA Tour Golf: The RSM Classic.

C More sport 2

19.55 SHL: Luulaja–Örebro.

C More Hockey

18.15 Liiga: Sport–KooKoo.

Eurosport 1

14.45 Snooker: Northern Ireland Open. 22.00 Tennis: Nitto ATP Finals. 23.59 (u) Tennis: ATP500 Hampuri.

Eurosport 2

16.00 Tennis: Nitto ATP Finals. 20.45 Snooker: Northern Ireland Open.

Ruutu

18.15 Lentopallon Mestaruusliiga: OrPo–LP Viesti, Viikon ottelu. 18.20 Lentopallon Mestaruusliiga: Hämeenlinna–LP-Vampula. 18.25 Koripallon 1. Divisioona: Oulu Basketball–HBA-Märsky. 18.30 TotoTV: Toto5, Lappeenranta, Lappee, torstain iltaravit.

V Sport Urheilu

18.55 Koripallon Euroliiga: Himki–Anadolu Efes. 03.15 NFL: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals.

V Sport 1

18.50 Euroliiga: Himki–Anadolu Efes.

V Sport Jääkiekko

17.55 KHL: Lokomotiv–Jokerit.

V Sport Golf

09.00, 15.00 European Tour: Joburg Open, 1. kierros. 21.30 LPGA Tour: Pelican Women's Championship, 1. kierros.