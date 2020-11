Parin viikon kuluttua päiväntasaajan alueen lämpö alkaa vaihtua lähestyvän Etelämeren viileyteen.

Ari Huusela haukottelee makeasti samalla, kun hän kertoo tuoreet kuulumisensa Vendée Globe -yksinpurjehduskilpailusta maapallon ympäri.

Huusela matkaa kohti päiväntasaajaa ja pasaatituulten kohtaamispaikkaa, doldrumeja, jonne hän laskee pääsevänsä viimeistään sunnuntaina.

”Viime yö oli aika raju. Keli oli reipasta. Mennään aika haipakkaa, parhaimmillaan 23 solmua. Aallokko on nyt erilainen ja lyhyt, ei ole enää pitkää maininkia. En osaa nukkua pitkään, enkä voikaan. Vene vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja mittareiden seurantaa”, Huusela kertoi HS:lle torstaiaamuna Suomen aikaa.

Atlantilla oli vielä yhteydenottohetkellä pimeää.

”Hyvä, että matka taittuu.”

Veneen mittareiden tarkkailu vaatii Ari Huuselalta lähes jatkuvaa seurantaa.­

Reipas tuuli jatkuu Atlantilla ainakin seuraavan vuorokauden. Doldrumeilla tuuli kuitenkin oletettavasti tyyntyy. Sää on paahtava.

”Jo nyt on hikinen ja nihkeä olo. Merivesi on 25,7-asteista ja lämpötila on 25 astetta, josta se vielä nousee. Ulkona tuuli onneksi viilentää”, Huusela kertoi.

Parin viikon kuluttua päiväntasaajan alueen lämpö alkaa vaihtua lähestyvän Etelämeren viileyteen.

Näkymä Ari Huuselan veneen kannalta varhain torstaina.­

Kaikki Vendée Globe -kisan 32 venettä suuntaavat Etelämerelle Brasilian itärannikolta, josta ne pääsevät matalapaineen ja tuulien avulla kohti Kapkaupunkia ikään kuin liukuhihnalla.

Kärkiveneet ohittivat päiväntasaajan yllättävän vauhdikkaasti. Kisaa johtaa britti Alex Thomson. Ranskalainen Nicolas Troussel on keskeyttänyt haaksirikon takia.

Vaikka veneet näyttävät kisajärjestäjien live-seurannan mukaan etenevän samassa ryppäässä, erot aavalla merellä ovat isoja. Huusela on pitänyt letkassa paikkansa. Hän on sijalla 26.

”Kahteen vuorokauteen en ole nähnyt ketään. Sitä ennen olin lähietäisyydellä Miranda Merronin kanssa. Hän kertoi keittävänsä teetä ja seuraavansa, kun karttapöydälle oli lentänyt pieni lintu”, Huusela raportoi.

Silloin, kun Stark-vene kulkee rauhallisesti, Huusela on ehtinyt lukea Victor Hugon 1800-luvulla kirjoittamaa klassikkoromaania Meren ahertajia.

Mukana on myös Volter Kilven Alastalon salissa, joka oli toisen yksinpurjehtijan Tapio Lehtisen suosikkikirjoja, kun hän seilasi yksin maapallon ympäri heinäkuusta 2018 toukokuuhun 2019.

”Muuten olen täällä aika umpiossa. Suomen kautta kuulen joitain uutisia”, Huusela sanoi.

Vendée Globe -kilpailu on Imoca 60 -luokan superveneille tarkoitettu purjehduskilpailu, joka käydään neljän vuoden välein. Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen, joka kilpailee Vendée Globessa.

Veneet ovat olleet matkassa puolitoista viikkoa. Voittajaa odotetaan takaisin lähtösatamaan Ranskaan noin 80 vuorokauden kuluttua. Huusela laskee kiertävänsä maapallon 100–120 päivässä.