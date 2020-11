Ralliautoilu

Tommi Mäkinen siirtyy ensi vuonna Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajaksi. Rallitallin hän sanoo jättävänsä hyvällä mielellä ja pysyvänsä japanilaisten luottomiehenä. ”Minulla ei ole edes tahtotilaa miettiä muuta”, Mäkinen sanoo HS:n haastattelussa.

Tommi Mäkisellä on selkeä syy siihen, miksi hän jättää vuoden lopussa tehtävänsä japanilaisen Toyotan rallitallin päällikkönä:

”Olen reissannut elämässäni ihan riittävästi. Nyt on hyvä aika pompata pois”, rallin nelinkertainen maailmanmestari sanoo.

Syksyn isoin ralliuutinen kiistämättä oli, kun Toyota ilmoitti vaihtavansa tallipäällikköä. Tammikuussa Mäkisestä tulee Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantaja.

Japanilaiset eivät ole vielä kertoneet uuden tallipäällikön nimeä, eikä siitä ole Mäkiselläkään tietoa. Tai jos on, hän ei kerro.

”Seuraajaa en vielä tiedä. En osaa ottaa kantaa, kuka se on ja millainen on uusi organisaatio. Mutta jos Kaitsu ei ole vetämässä kisoja, tulee vaikeuksia. Kaitsun pitää olla lähellä. Hän tuntee säännöt ja tietää, miten ne menevät”, Mäkinen sanoo.

Kaitsulla hän tarkoittaa tallin nykyistä urheilutoimenjohtajaa Kaj Lindströmiä, joka istui aikoinaan myös Mäkisen kartanlukijana.

Toyotan ensi kauden kuljettajista ei sen sijaan ole epäselvyyttä. Nykyinen kolmikko Sébastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä jatkaa.

”En ole varma, onko Ogierin sopimus valmis, mutta siitä on keskusteltu”, Mäkinen sanoo.

Ranskalainen Ogier ilmoitti toissa vuonna Suomen MM-rallissa lopettavansa uransa vuoden 2020 lopulla.

” ”Uskon, että ensi vuonna palaudutaan aika tavalla normaaliin.”

Tommi Mäkinen juhli Ott Tänakin voittoa Jyväskylän MM-rallissa heinäkuussa 2018. Seuraavana vuonna Tänak ajoi Toyotalla maailmanmestariksi. Mäkisen vieressä vasemmalla Toyotan urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström.­

Koronapandemian takia rallin MM-sarja kutistui kuuden osakilpailun tynkäkaudeksi. Se käänsi myös Ogierin pään. Kuusinkertainen maailmanmestari ei halunnut lopettaa tällä tavalla.

Vuoden seitsemäs MM-ralli yritetään torstaina tulleen tiedon mukaan ajaa joulukuussa Monzassa Italiassa.

Jos Monzassa ei ajeta, walesilainen Evans voittaa Toyotalla ajajien maailmanmestaruuden. Hyundai voittaisi toisen kerran peräkkäin valmistajien MM-tittelin seitsemän pisteen erolla Toyotaan.

Kun Mäkinen lopettaa tallipäällikkönä, talli on voittanut hänen johdollaan jo sen, mitä pitää. Virolainen Ott Tänak voitti viime kaudella Toyotalla ajajien maailmanmestaruuden. Valmistajien mestaruuden Toyota voitti toisella kaudellaan eli vuonna 2018.

Mäkisen mukaan mestaruudet pitää jakaa myös tänä vuonna, vaikka kisoja on ollut vain puolet suunnitellusta.

”Paremmuus selviää tälläkin tavalla, vaikka mestaruuden arvo ei ehkä olekaan ihan samanlainen kuin täydellä MM-sarjalla. Tänä vuonna on kuitenkin ajettu kilpaa yli 2 000 kilometriä. Se on pitkä matka.”

Samaan hengenvetoon Mäkinen kehuu vuoden 2021 rallikalenteria. Alkuvuoden kisat voivat kuitenkin peruuntua koronan takia. Kukaan ei tiedä.

”Uskon, että ensi vuonna palaudutaan aika tavalla normaaliin. Se on minun ennusteeni. Tilanne ei ole kenellekään helppo, mutta kalenterissa on oltava pohja. Muuten ei tule mitään. Toinen juttu sitten on, miten se voidaan toteuttaa”, Mäkinen miettii.

” ”Minulle tämä on ideaali hommeli.”

Lokakuussa 2016 Tommi Mäkinen esitteli Puuppolassa HS:lle Toyotan uutta ralliautoa. Samalla hän oli tarkkana, että autoa sai kuvata vain sivusta.­

Ensi vuoden alussa tehdastalli saa uudet toimitilat Jyskässä Jyväskylässä. Mäkisen kotipaikassa Puuppolassa olevissa tiloissa keskitytään Tommi Mäkinen Racing -yksityistallin toimintaan ja tuotantoon.

Tallinnaan rakennettu toimipiste pysyy jatkossa Toyotan operatiivisena huoltokeskuksensa, jonne autot lähtevät MM-ralleihin ja jonne ne niistä palaavat.

Autojen suunnittelu ja kehitystyö tehdään Jyskässä. ”Toimintaa ohjataan myös jatkossa Suomen päästä”, Mäkinen vakuuttaa.

Mäkinen kertoo etsineensä pitkään uusia tiloja Jyväskylän ympäristöstä ja myös pääkaupunkiseudulta. Sopivaa paikkaa ei kuitenkaan löytynyt ajoissa. Siksi autojen huolto ja testaus siirrettiin Tallinnaan.

”Meillä oli iso porukka miettimässä, kuinka projekti menee. Faktat johtivat siihen, että autot viedään Tallinnaan, jossa on tosin hieman edullisempaa rakentaa, ja siellä on halvemmat työvoimakustannukset. Meidän ei olisi tarvinnut lähteä mihinkään, jos olisimme saaneet aikanaan samat uudet tilat kuin nyt Jyväskylässä.”

” ”Kokonaisuus alkaa olla nyt hyvä.”

Tommi Mäkisen johtama Toyota Gazoo Racing - talli lanseerasi 13. joulukuuta 2016 Finlandia-talossa uuden auton ja kuljettajat Jari-Matti Latvalan ja Juho Hännisen.­

Tallipäällikön tehtävät Mäkinen sanoo jättävänsä valoisin mielin. Talli on hyvässä kunnossa kilpailullisesti ja taloudellisesti.

Kysymykseen, onko uusi työ Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantaja ylennys vai alennus, hän ei anna valmista vastausta.

”Hehee, tuohon en osaa ottaa kantaa, kumpaa se on. Minulle tämä on ideaali hommeli. Pääsen pikkaisen pois. Projekti on rakennettu, ja se on hyvällä mallilla. Kokonaisuus alkaa olla nyt hyvä”, Mäkinen sanoo.

Kun Mäkinen pysyy Toyotan palkkalistoilla, hän ei voi sinä aikana ainakaan aloittaa kilpailevaa ralliprojektia.

”Minulla on suoraan sopimus Japanin kanssa. En voi tehdä töitä muille kuin Toyotalle, eikä siihen ole tarvetta. Toyota on hyvä yhteistyökumppani. Olen tehnyt ikäni töitä Japanin kanssa. Minulla ei ole edes tahtotilaa miettiä muuta.”

Erityisesti Mäkinen kertoo olevansa kiinnostunut autojen tuotekehityksestä ja siitä, miten sitä voidaan soveltaa massatuotantoon.

Monet autourheiluun kehitetyt uudistukset päätyvät ajan kuluessa myös tavallisen autoilijan käyttöön.

”Se, mitä käytännössä aletaan seuraavaksi tehdä, en osaa sanoa. Tarkoitus oli mennä syksyllä Japaniin puhumaan asiasta, mutta sinne ei ole voinut mennä. Sitten, kun pääsee, tiedän enemmän.”

” ”Nyt on yksi aikakausi tavallaan ohi, muttei kokonaan.”

Tommi Mäkinen on aina ollut hyvissä väleissä japanilaisten kanssa. Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda onnitteli Jari-Matti Latvalaa Suomen MM-rallin kolmannesta sijasta 2018.­

Mäkinen myöntää, että tallipäällikön tehtävä on ollut kova työmaa. Kulisseissa Mäkistä on arvosteltu siitä, että tallin henkilökemian hallitseminen on ollut hankalaa.

”Kokonaisuus on haastava. Mutta kun ammattilaiset saadaan työskentelemään keskenään, lopputulos on varmasti hyvä ja kuunnellaan kaikkia. Kokonaisuus tarvitsee laajan näkemyksen. Siinä on onnistuttu melko hyvin, myös henkilökemiassa”, Mäkinen sanoo.

”Minun asiani on ollut seurata tarkasti kokonaisuutta. Täytyy tietää, mihin olemme menossa ja ohjattava sitä oikeaan suuntaan. Olen ottanut kantaa, kun tunnen rallimaailman niin hyvin. Suuremmalla osalle ihmisistä se on ollut huomattavan paljon vaikeampaa.”

Jatkossa Mäkinen aikoo keskittyä enemmän myös rakkaan harrastuksensa maanviljelyn pariin. Nuorena Mäkinen voitti kynnön Suomen mestaruuden, joten siltäkin alalta hänellä on vahvaa näyttöä.

”Olen istunut monessa paikassa ratin takana. Nyt on yksi aikakausi tavallaan ohi, muttei kokonaan.”