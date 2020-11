Vuonna 1907 perustetulla Suomen olympia­komitealla on ollut viisitoista puheen­johtajaa. Historian kuudes­toista puheen­johtaja valitaan komitean syys­kokouksessa lauantaina Vantaalla.

Luvassa on tasaväkinen ja ehkä yllätyksellinen vaali. Yksikään neljästä ehdokkaasta ei ole ylivoimainen suosikki. Vapaita ääniä on jaossa paljon. Komitean puheenjohtajavaalissa äänestää 88 järjestöä.Niistä puolella eli 44 liitolla on kaksi ääntä. Kahden äänen lajiliittoja ovat olympialajit ja muut yli 15 000 jäsenen lajiliitot, kuten Salibandyliitto.

Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsenillä Sari Essayahilla ja Emma Terholla on yksi ääni, samoin olympiakomitean urheilijaedustajilla Mikko Ronkaisella ja Antti Kempaksella. Yhteensä jaossa on 136 ääntä.

Jos yksikään ehdokas ei saa vaalin avauskierroksella yli 50 prosenttia äänistä, pidetään kahden parhaan toinen kierros.

Isot lajiliitot, kuten Palloliitto, Koripalloliitto ja Salibandyliitto, tukevat Helsingin pormestaria Jan Vapaavuorta (kok), mutta aiemmat valinnat osoittavat, että pelkästään niiden äänet eivät ratkaise.

Vapaavuoren mielestä komitea ei ole ottanut riittävän vakavissaan asemaansa koko kansan liikuttajana ja yhteiskunnallisena keskustelijana.

Useissa lajiliitoissa ollaan kuitenkin varuillaan Vapaavuoren persoonan vuoksi. Jyrääkö vahva mielipidevaikuttaja muut, ja pelaako hän vain omaa tulevaa politiikan peliään? Tämän Vapaavuori, 55, on kiistänyt.

Olympiakomitean varapuheenjohtaja ja johtamisen konsultti Susanna Rahkamo on HS:n tietojen mukaan pienten lajiliittojen suosikki. Rahkamolla, 55, on hyvä tuntuma yksilöurheilijoita edustaviin liittoihin jo vuodesta 2004 alkaen, jolloin hänet valittiin Taitoluisteluliiton puheenjohtajaksi.

Sinä aikana suomalaisen urheilun kattojärjestö on muuttanut kolme kertaa nimeään SLU:sta (1993–2012) Valon (2013–2017) kautta nykyiseen Suomen olympiakomiteaan (2017–). Rahkamo siis tunnetaan lajiliittojen käytävillä, mutta hänen puheistaan ei aina ota selvää. ”Täytyy selvittää” -asenne on tyypillistä Rahkamoa.

Arvokisapurjehtija Sari Multala (kok) tavoittelee vaalissa ehkä enemmän varapuheenjohtajan kuin puheenjohtajan paikkaa. Samalla hän haluaa uralleen nostetta kokoomuksen oppositiopoliitikkona.

Puheenjohtajana hän lisäisi pallon äitiyspakkaukseen ja vaatisi, ettei valtakunnallisia vaaleja käytäisi ilman keskustelua urheilusta, mikä on sinänsä tervetullut ajatus. Vaalissa Multalan, 42, kannatus jäänee pieneksi.

Kansanedustaja ja moninkertainen ministeri Ilkka Kanerva (kok) on terävöittänyt otettaan vaalin loppusuoralla. Kanerva pelaa aina omaa peliään, mutta hän voi sekoittaa pakkaa. Ylen muuten vaisussa vaalitentissä Kanerva oli paras ja selkein, vaikkei hän ehtinytkään perustella kantaansa urheilun ja liikunnan ”sporttikortista” tai kotitalousvähennyskelpoisuudesta.

Ehdokkaat ovat yhteen ääneen korostaneet, kuinka tärkeää on, että suomalaiset liikkuvat. Keskustelu huippu-urheilun varsinaisesta tarkoituksesta on jäänyt vähälle. Ilmeisesti olympiavoitto tai edes mitali on jo niin harvinainen, ettei se ole edes tarpeellinen.

Olympiakomiteaan ei nyt haetakaan urheilujohtajaa vaan yhteiskuntajohtajaa.

Kiinnostavaa olisi ollut nähdä, miten Mika Anttonen olisi menestynyt vaalissa. Energiayhtiö St1:n pääomistaja vetäytyi ehdokkuudestaan sen jälkeen kun hänestä alettiin väkisin tehdä jääkiekon puolestapuhujaa.

Jääkiekkoliitto lähetti yksinään tukipaperin hänen puolestaan, vaikka Painiliitto ja Hiihtoliitto olivat ilmaisseet tukevansa Anttosta. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti käytti tilaisuuden hyväkseen ja alkoi soitella isoille lajiliitoille, että Anttonen on liian jääkiekkopainotteinen.

Jälkeenpäin ajateltuna Anttonen luopui ehdokkuudestaan äkkipikaisesti. Hiihtoliitto yritti vielä puhua Anttosta vaalin mustaksi hevoseksi.

Pankkimies Timo Ritakallio nousi olympiakomitean puheenjohtajaksi neljä vuotta sitten ilman varsinaista hakua. Vaaliton vaali jätti arpia järjestökenttään. Lopputulos ei ollut kovin hyvä, mutta eri asia on, tuleeko seuraajasta sittenkään sen parempi.

Puheenjohtajansa toiveesta komitean hallitus vetäytyi neljäksi vuodeksi kuoreensa. Sen jäsenet eivät ottaneet Antti Zittingiä lukuun ottamatta kantaa juuri mihinkään. Tämä jätti tavalliselle liikunnan ja urheilun harrastajalle olympiakomiteasta harmaan kuvan. Tai Vapaavuoren sanoin: otetaan vaivaantuneesti kantaa epäkohtiin.

OP-ryhmän pääjohtaja Ritakallio luotsaa jatkossa Suunnistusliittoa, jonka puheenjohtajana hän on ollut ennenkin. Monet HS:n haastattelemat taustavaikuttajat toivovat, että Ritakallio veisi mukanaan olympiakomitean toimitusjohtajan ja suojattinsa Mikko Salosen. Hänet valittiin tehtävään, vaikkei häntä tuntenut urheilupiireissä oikein kukaan. Komitean hallitus siunasi valinnan.

HS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan henkilöstön työtyytyväisyystulokset Salosen johtamistapaan ovat kerrasta toiseen olleet heikkoja – isot ja pienet asiat menevät sekaisin.

Olympiakomitean puheenjohtaja on edelleen merkittävä mielipidevaikuttaja. Käytännön työ tehdään kuitenkin yhä seuroissa ja lajiliitoissa.

Kysymys on aina myös rahasta. Komitea haluaisi opetus- ja kulttuuriministeriön sijasta itse päättää, miten urheilun ja liikunnan rahat jaetaan.

Puheenjohtajaehdokkaat puolustavat nykyistä järjestörakennetta. Silti nyt olisi erinomainen hetki pohtia olympiakomitean tulevaisuutta: onko nykyinen organisaatio huippu-urheilun ja Liikuntaa kaikille -ideologian yhdistämisestä sittenkään niin hyvä?

Fuusion seurauksena olympiakomitean organisaatio on paisunut noin 60 henkeen ja 10 miljoonan euron budjettiin. Arvostelijat ovat huomauttaneet, että päällekkäisiä tehtäviä esimerkiksi alueellisten urheiluakatemioiden kanssa on liikaa.

Entä kuinka järkevää on, että hallitus vaihtuu lähes kokonaan? Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu myös jatkuvuus.

Kun uusi hallitus etsii paikkaansa, siihen menee vielä pitkään. Sinä aikana olympiakomitean toimiston osuus vallankäyttäjänä vain kasvaa.