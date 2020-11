Michael Schumacherin poika Mick Schumacher on matkalla F1-sarjaan. Jean Todtin mukaan isä-Schumacher seuraa poikansa uraa.

Kansainvälisen autourheiluliiton puheenjohtaja Jean Todt on harvoja henkilöitä, jotka tapaavat formulalegenda Michael Schumacheria säännöllisesti. Todt oli aikanaan Ferrarin tallipäällikkönä ja on Schumacherin ystävä.

Todt kertoi vain pari viikkoa sitten, että hän ei kerro seitsemänkertaisen F1-mestari Schumacherin voinnista mitään eikä myöskään sitä, miten Schumacher kokee poikansa Mick Schumacherin menestyksen. 21-vuotias Mick Schumacher johtaa tällä hetkellä F2-sarjaa.

Nyt Todt kertoi hieman enemmän RTL Francen haastattelussa Sportrush.com-sivuston mukaan.

”Tietysti hän seuraa häntä”, Todt vastasi.

”Mick kisaa luultavasi Formula1:ssä ensi vuonna. Olemme ilahtuneita saadessamme uuden Schumacherin moottoriurheilun korkeimmalle tasolle.”

Michael Schumacher sai seitsemän vuotta sitten vakavan aivovamman lasketteluonnettomuudessa Ranskan Alpeilla Meribelin hiihtokeskuksessa, eikä perhe ole kertonut hänen terveydentilastaan juuri mitään julkisuuteen sen jälkeen.

”Tämä on kysymys, johon suhtaudun erittäin suurella varauksella. Näen Michaelia usein – kerran tai kahdesti kuukaudessa. Vastaukseni on aina sama: hän taistelee. Hänestä huolehditaan hyvin paikassa, joka on erittäin miellyttävä. Voimme vain toivoa hänelle ja hänen perheelleen, että tilanne menee paremmaksi.”

“